На всякий случай оставлю тут


 
Vladimir Pastushak:

На всякий случай оставлю тут

Попробуйте снять галочку "Бета-версия: Использовать Юникод.."

 
A100:

У меня к Разработчикам вопрос только один: почему в MetaEditor подсвечивается X в #define X, если ранее не было #define X, при том как это происходит выше в (*)

Я конечно не разработчик, но замечу, что например в VS 2010 всё точно так же.

А вот чего мне не хватает в ME - это чтобы при невалидном ifdef/ifndef всё его содержимое отображалось серым/тусклым цветом, как будто закомментировано.  Так выглядит очень удобно и наглядно.  В том числе это можно использовать, чтобы закомментить большой блок кода, т.к. в этом случае не влияет наличие внутри блочных комментариев:  /* */

А расцветка самих комментариев в VS имеет другой цвет, поэтому легко отличаешь, где одно, а где другое.  Короче, хотелось бы чтоб в МЕ было так же.

 
Alexey Petrov:

Попробуйте снять галочку "Бета-версия: Использовать Юникод.."

Я снял, все нормально, просто сейчас это бета тест Юникода, потом его внедрят и у всех могут возникнуть проблемы.

 
fxsaber :

Какое свойство символа ответственно за запрет выставления SL/TP открытой позиции?


См. Документацию здесь .
 
Alain Verleyen:
См. Документацию здесь .

Спасибо большое!

 
Alexey Navoykov:

В том числе это можно использовать, чтобы закомментить большой блок кода, т.к. в этом случае не влияет наличие внутри блочных комментариев:  /* */

Так и сейчас можно не только закомментировать большой блок кода но и раскомментировать его. Выделяете блок - далее Ctrl+' (закомментировать), Ctrl+; (раскомментировать). При этом также не влияет наличие внутри блочных комментариев:  /* */

Зачем дублирование?

 
A100:

Так и сейчас можно не только закомментировать большой блок кода но и раскомментировать его. Выделяете блок - далее Ctrl+' (закомментировать), Ctrl+; (раскомментировать).

Спасибо, не знал. Где еще посмотреть горячие клавиши?

 
fxsaber:

Спасибо, не знал. Где еще посмотреть горячие клавиши?

Да я и сам не знал конкретную комбинацию... пользуюсь мышкой -> правой кнопкой -> далее куча меню (в данном случае Дополнительно)

Alt+G например я пишу для краткости... при этом подразумевая выбор мышью соответствующего пункта меню

 
Alexey Navoykov:

Я конечно не разработчик, но замечу, что например в VS 2010 всё точно так же.

Так же, а можно сделать лучше... (как здесь заявлено: нужны возможности, а не внешняя схожесть). Сейчас это просто дублирование:

#define AAA

"AAA это макрос потому что он сразу после #define... И да... не забудьте что AAA - это макрос потому мы его еще и выделили цветом чтобы вы не забыли. Ведь это же так легко забыть, что после #define всегда(!) следует макрос"

И кроме того прямое сравнение с VS 2010 без учёта особенностей невозможно хотя бы поэтому:

//VS 2010
#define AAA( X )  BBB
int AAA; //нормально

//MetaEditor
#define AAA( X )  BBB
int AAA; //Error

И наконец, если делать все как в VS 2010, то нужно тогда в MetaEditor подсветку после #undef менять:

//VS 2010
#define AAA
#undef  AAA
//MetaEditor
#define AAA
#undef  AAA

Так что мои рассуждения возникли не на пустом месте

