На всякий случай оставлю тут
Попробуйте снять галочку "Бета-версия: Использовать Юникод.."
У меня к Разработчикам вопрос только один: почему в MetaEditor подсвечивается X в #define X, если ранее не было #define X, при том как это происходит выше в (*)
Я конечно не разработчик, но замечу, что например в VS 2010 всё точно так же.
А вот чего мне не хватает в ME - это чтобы при невалидном ifdef/ifndef всё его содержимое отображалось серым/тусклым цветом, как будто закомментировано. Так выглядит очень удобно и наглядно. В том числе это можно использовать, чтобы закомментить большой блок кода, т.к. в этом случае не влияет наличие внутри блочных комментариев: /* */
А расцветка самих комментариев в VS имеет другой цвет, поэтому легко отличаешь, где одно, а где другое. Короче, хотелось бы чтоб в МЕ было так же.
Попробуйте снять галочку "Бета-версия: Использовать Юникод.."
Я снял, все нормально, просто сейчас это бета тест Юникода, потом его внедрят и у всех могут возникнуть проблемы.
Какое свойство символа ответственно за запрет выставления SL/TP открытой позиции?
См. Документацию здесь .
Спасибо большое!
В том числе это можно использовать, чтобы закомментить большой блок кода, т.к. в этом случае не влияет наличие внутри блочных комментариев: /* */
Так и сейчас можно не только закомментировать большой блок кода но и раскомментировать его. Выделяете блок - далее Ctrl+' (закомментировать), Ctrl+; (раскомментировать). При этом также не влияет наличие внутри блочных комментариев: /* */
Зачем дублирование?
Так и сейчас можно не только закомментировать большой блок кода но и раскомментировать его. Выделяете блок - далее Ctrl+' (закомментировать), Ctrl+; (раскомментировать).
Спасибо, не знал. Где еще посмотреть горячие клавиши?
Да я и сам не знал конкретную комбинацию... пользуюсь мышкой -> правой кнопкой -> далее куча меню (в данном случае Дополнительно)
Alt+G например я пишу для краткости... при этом подразумевая выбор мышью соответствующего пункта меню
Я конечно не разработчик, но замечу, что например в VS 2010 всё точно так же.
Так же, а можно сделать лучше... (как здесь заявлено: нужны возможности, а не внешняя схожесть). Сейчас это просто дублирование:
"AAA это макрос потому что он сразу после #define... И да... не забудьте что AAA - это макрос потому мы его еще и выделили цветом чтобы вы не забыли. Ведь это же так легко забыть, что после #define всегда(!) следует макрос"
И кроме того прямое сравнение с VS 2010 без учёта особенностей невозможно хотя бы поэтому:
И наконец, если делать все как в VS 2010, то нужно тогда в MetaEditor подсветку после #undef менять:
Так что мои рассуждения возникли не на пустом месте