Ошибки, баги, вопросы - страница 477

Новый комментарий
 
stringo:

В Вашем случае необходимо использовать динамические массивы

Спасибо!  все работает

 

Исправьте, если не сложно, ошибку в тестере.

Эксперты слепнут при обработке тика. Обновить информацию по инструменту во время обработки тика невозможно.

При обычной торговле такого не происходит и все данные обновляются.

https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059 

Без указанного исправления невозможна корректная обработка ошибок торговых операций.

RefreshRates() внутри OnTick()
RefreshRates() внутри OnTick()
  • www.mql5.com
Если это невозможно, то как проще всего реализовать обработку ошибок торговых операций с проверкой котировок на обновление?
 

Когда, при оптимизации, все сделки в плюс, xml-файл отчета получается кривой.

 

... исправьте пож-ста.

 

Или я что-то не понимаю, или вы забыли сделать функцию FileClear()

Сейчас, как я понимаю, что бы очистить файл нужно 1 закрыть, 2 удалить, 3 открыть. - Это очень неудобно. 

 
vyv:

Или я что-то не понимаю, или вы забыли сделать функцию FileClear()

Сейчас, как я понимаю, что бы очистить файл нужно 1 закрыть, 2 удалить, 3 открыть. - Это очень неудобно. 

Зачем чистить файл? Перемещаете файловый указатель на 0 и начинаете писать.
 
stringo:
Зачем чистить файл? Перемещаете файловый указатель на 0 и начинаете писать.
Если в файле 5 строк. Я хочу вместо них записать 3. Я перемещаю указатель в начало файла, записываю 3.... А за ними остаются еще 2... И того в файле 5 строк вместо 3 - щит...
 
vyv:
Если в файле 5 строк. Я хочу вместо них записать 3. Я перемещаю указатель в начало файла, записываю 3.... А за ними остаются еще 2... И того в файле 5 строк вместо 3 - щит...

Открываете файл с флагом только на запись FILE_WRITE и пишите что хотите. Все что было до этого будет удалено.

Есть некоторые особенности работы при указании флагов чтения и записи:

  • Если указан FILE_READ – делается попытка открытия уже существующего файла. Если файл не существует, то открыть файл не получится, новый файл не создается.
  • Если FILE_READ|FILE_WRITE – создаётся новый файл если файл с таким именем отсутствует.
  • Если FILE_WRITE –  файл создается заново с нулевым размером.
 

Похоже нужна функция FileChangeSize

 
В WinAPI есть функция SetEndOfFile
 
stringo:

Похоже нужна функция FileChangeSize

И ещё забыли функции переименования файла/папки.

// Ну ладно, согласен, переименовать можно при помощи FileMove(...), но для папок аналог тоже надо. :)

1...470471472473474475476477478479480481482483484...3695
Новый комментарий