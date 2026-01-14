Ошибки, баги, вопросы - страница 477
В Вашем случае необходимо использовать динамические массивы
Спасибо! все работает
Исправьте, если не сложно, ошибку в тестере.
Эксперты слепнут при обработке тика. Обновить информацию по инструменту во время обработки тика невозможно.
При обычной торговле такого не происходит и все данные обновляются.
https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059
Без указанного исправления невозможна корректная обработка ошибок торговых операций.
Когда, при оптимизации, все сделки в плюс, xml-файл отчета получается кривой.
... исправьте пож-ста.
Или я что-то не понимаю, или вы забыли сделать функцию FileClear()
Сейчас, как я понимаю, что бы очистить файл нужно 1 закрыть, 2 удалить, 3 открыть. - Это очень неудобно.
Зачем чистить файл? Перемещаете файловый указатель на 0 и начинаете писать.
Если в файле 5 строк. Я хочу вместо них записать 3. Я перемещаю указатель в начало файла, записываю 3.... А за ними остаются еще 2... И того в файле 5 строк вместо 3 - щит...
Открываете файл с флагом только на запись FILE_WRITE и пишите что хотите. Все что было до этого будет удалено.
Есть некоторые особенности работы при указании флагов чтения и записи:
Похоже нужна функция FileChangeSize
Похоже нужна функция FileChangeSize
И ещё забыли функции переименования файла/папки.
// Ну ладно, согласен, переименовать можно при помощи FileMove(...), но для папок аналог тоже надо. :)