Функция ObjectFind как работает? Где ошибка в коде поиска объекта по имени? Свойства объекта изменяются, а сам объект не могу найти.
void OnStart()
{
//---
if(ObjectCreate(0,"test",OBJ_LABEL,0,0,0))
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Init");
if(ObjectFind(0,"test")<0)
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
else
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Не нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
}
}
Надо условие поменять:
Спасибо :)
Что то переклинило меня.
Коллеги, прошу консультации по выравниванию текста на чарте.
На чарт необходимо выводить некоторую текстовую информацию. Например, вот так:
Как видно из примера, текст форматируется следующим образом:
1. Наименование параметра выравнивается слева направо, с одинаковым началом от левого края.
2. Значения параметра выравнивается справа налево, с одинаковым началом от правого края.
В приведённом мной примере выше используется функция Comment(). Для визуализации примера я использовал подгонку текста с помощью пробелов.
Собственно, вопрос. Каким способом (с помощью каких функций) лучше реализовать данный механизм автоматического выравнивания с учётом минимальной потери производительности?
Буду признателен как за общий ответ, так и за приведённый код.
Может, кому будет интересно. В общем, проблема отчасти решена применением графического объекта OBJ_LABEL и использованием моноширинного шрифта.
В OnInit() создаю объекты, в OnDeinit() - удаляю. В процессе работы пытаюсь установить свойство OBJPROP_TEXT. Если ошибка, просто рапортую об этом в виде лога. Проверять на каждом тике/таймере, не удалил ли метку пользователь/другой советник - слишком затратно по ресурсом.
Чего не сумел решить - получить ширину установленной метки. Чтобы, грубо говоря, в зависимости от величины_значения удалять её верхний правый угол подальше, дабы не наслаивался на наименование_значения. Тупо подобрал некое комфортное расстояние, чтобы поместилось семизначное значение. Восьмизначное будет наслаиваться. Не изящно и не практично! :)
Может, кому будет интересно. В общем, проблема отчасти решена применением графического объекта OBJ_LABEL и использованием моноширинного шрифта.
Используйте OBJ_EDIT ("Поле ввода") с запретом редактирования, ему можно задать размеры, цвета, шрифт и выравнивание текста с помощью OBJPROP_ALIGN.
Одно поле для наименования с ALIGN_LEFT, другое для значения с ALIGN_RIGHT.
Чтобы другая программа не удалила ваши объекты присваивайте уникальные имена.
Объекты созданные из программы пользователь изначально не может выделять и удалять, но если все таки удалит, то отследить этот факт и пересоздать объект не сложно.
В сигналах глюки:
Пополнения: 1.68 USD############Брокер: Alpari-Demo
КТО пополнилнил ??? кто подигрывает ???
Можно ли сделать так чтобы при оптимизации все вычисления уходили только в облако? Хотелось бы отключить от нагрузки все ядра процессора на моём компе, а то один агент не отключается.