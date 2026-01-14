Ошибки, баги, вопросы - страница 926
Я показывал даты выхода предыдущих обновлений, по которым предположил, что обновление терминала уже скоро произойдет
Там показывают то, что уже есть. )) А вот здесь показывают то, что будет в следующем билде (как правило анонс дают за ~неделю) >> Анонс обновления MetaTrader 5
Помогите пожалуйста найти пример кода реализации таблицы индикаторов
наподобие этой https://www.mql5.com/ru/market/product/152
на впс
Не отображалась история трех пополнений баланса и выставленной сделки. На терминале с впс сервера, было тоже самое только там не видно было 2 пополнения(первая строчка из отсутствующих была). История была выбрана за последний месяц. После рестарта терминала все отобразилось нормально. Эксперт на впс сервере, не зафиксировал не отобразившиеся пополнения баланса, но отреагировал на факт прихода пакетов, с изменением баланса, через OnTradeTransaction. В общем, кусок истории по каким-то причинам не отображается на 2 терминалах, обновляться без рестарта терминала не хочет. Эксперт, скорее всего, адекватно с историей тоже не будет работать.
https://www.mql5.com/ru/market/product/443
Панель делал по статье: https://www.mql5.com/ru/articles/37
Сложного ничего нет. Вызов стандартных индикаторов из основного индикатора и запись их в соответствующую таблицу.
на демо сервере MetaQuotes торги по евродоллар закончились в 22:00, а по фунтдоллар в 23:00.
Почему разные бары?
вопрос уже поднимал и писал в сервисдеск, пока не ответили.
ПС. ДА и заявка че то удалилась?
ПС2, а не то у меня открытие после закрытого рынка. Заявка тута:
у открытых ордеров отсутствует их номер !
у отложенного например есть ... у отрытых просто пустое поле ...
можно ли это как-то исправить ?
***скрин -
http://imgs.su/tmp/2013-02-05/1360019316-575.jpg
заранее спасибо.
терминал последнего билда от Фибо-груп ...
Мелкая ошибка, которая тянется годы ..
как в мт4 так и перешла в мт5 .. -
мелочь но всё же ..
В окне символ, где
ask\bid время и тд.
Например если мне нужно сделать быстры переход по паре, скаже которая начинается на букву G -
gbp\usd скажем или иная другая ..
Каждый раз нажимая её я перехожу по парам на букву G, но вместе с этим,
включается\выключается туда сюда ГРИД .. - сетка ..
Нельзя ли вкл\выкл сетки сделать по иной комбинации
клавиш ... - скажем CTRL+G .. а не просто G ...
в МТ5 нет понятия открытых ордеров, как в МТ4. здесь это позиция. у неё нет тикета.