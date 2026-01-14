Ошибки, баги, вопросы - страница 461
При генерации советника нельзя добавлять или менять параметры (build 478) В чем дело?
У меня все нормально работает. Если у Вас не так пишите в СД с подробностями
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли получить координаты мыши скрипту без подключения DLL??
почему новый нельзя добавить, раньше можно было и вот в уроке Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования даже скрин есть, что можно добавить
Разработчикам.
Что быстрей работает код в эксперте или разнесенный по модулям?
Дело вот в чем, советник которого я готовлю к чемпионату на Intel P4 3.0 выполнял проход примерно за 7-8 минут, при этом в самом советнике было примерно 3600 строк (вместе с комментариями и прочим "мусором").
После того как из советника было вынесено чуть больше 2000 строк в отдельный файл длительность тестирования сократилась почти в 2 раза.
Вопрос - Это я так удачно все оптимизировал (хотя вроде ничего не менял) или от размера и расположения кода зависит скорость выполнения?
На счет раньше не знаю, не уважаю я Визарда. Всего пару раз им пользовался, не сильно утруждая себя добавлением новых параметров (справедливо полагаю что по ходу пьесы сам добавлю все необходимое).
Сейчас, да, добавить новый в диалоге не выходит...
От выноса части кода в отдельные файлы никакой разницы по скорости нет, так как в реальности вся программа из файлов собирается в единый блок.
Скорее всего явная или неявная оптимизация помогла.
Эта статья относится к первой версии MQL5 Визарда, а сейчас работает более функциональная вторая версия, в которое есть ряд различий.
Когда Вы создаете эксперта в режиме генерации, то можете только следовать по жесткому сценарию с заранее предопределенными параметрами.
В режиме создания экспертов по шаблону жестких правил нет и можно легко добавлять свои параметры.
Ну не знаю, 519188 мс (максимально длительный тест) и 256718 мс на мой взгляд сильно различаются.
До изменений тест был пройден за 434234 мс, а по большому счету вынес только несколько классов в отдельный файл.
Может и оптимизация, только я честное слово к этому отношение не имею :)
Вышлите в сервисдеск два вариант кода для проверки? Без кода ответа на вопрос простой "все include собирают код в единый блок, так что разницы нет".
Может подкачка данные или еще что-то (например, кеширование в ранее поднятом агенте) влияло на результаты? Тесты надо производить несколько раз после разогрева, чтобы избежать простых ошибок.
Не забывайте, что первый запуск теста практически всегда бывает дольше из-за того, что агент поднимается в память и строит свои кеши. Последующие проходы уже работают с хорошо подготовленным агентом.