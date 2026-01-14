Ошибки, баги, вопросы - страница 461

При генерации советника нельзя добавлять или менять параметры (build 478) В чем дело?



Zeleniy:

При генерации советника нельзя добавлять или менять параметры (build 478) В чем дело?

У меня все нормально работает. Если у Вас не так пишите в СД с подробностями


Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли получить координаты мыши скрипту без подключения DLL??

 
Interesting:

У меня все нормально работает. Если у Вас не так пишите в СД с подробностями


почему новый нельзя добавить, раньше можно было и вот в уроке Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования даже скрин есть, что можно добавить


Разработчикам.

Что быстрей работает код в эксперте или разнесенный по модулям?

Дело вот в чем, советник которого я готовлю к чемпионату на Intel P4 3.0 выполнял проход примерно за 7-8 минут, при этом в самом советнике было примерно 3600 строк (вместе с комментариями и прочим "мусором").

После того как из советника было вынесено чуть больше 2000 строк в отдельный файл длительность тестирования сократилась почти в 2 раза.

Вопрос - Это я так удачно все оптимизировал (хотя вроде ничего не менял) или от размера и расположения кода зависит скорость выполнения?

На счет раньше не знаю, не уважаю я Визарда. Всего пару раз им пользовался, не сильно утруждая себя добавлением новых параметров (справедливо полагаю что по ходу пьесы сам добавлю все необходимое).

Сейчас, да, добавить новый в диалоге не выходит...

 
От выноса части кода в отдельные файлы никакой разницы по скорости нет, так как в реальности вся программа из файлов собирается в единый блок.

Скорее всего явная или неявная оптимизация помогла.

 
Эта статья относится к первой версии MQL5 Визарда, а сейчас работает более функциональная вторая версия, в которое есть ряд различий.

Когда Вы создаете эксперта в режиме генерации, то можете только следовать по жесткому сценарию с заранее предопределенными параметрами.

В режиме создания экспертов по шаблону жестких правил нет и можно легко добавлять свои параметры.

 
Координаты мышки без ДЛЛ не получить, а вот координаты клика мышки можно получить через события.
Ну не знаю, 519188 мс (максимально длительный тест) и 256718 мс на мой взгляд сильно различаются.

До изменений тест был пройден за 434234 мс, а по большому счету вынес только несколько классов в отдельный файл.

Может и оптимизация, только я честное слово к этому отношение не имею :)

 
Вышлите в сервисдеск два вариант кода для проверки? Без кода ответа на вопрос простой "все include собирают код в единый блок, так что разницы нет".

Может подкачка данные или еще что-то (например, кеширование в ранее поднятом агенте) влияло на результаты? Тесты надо производить несколько раз после разогрева, чтобы избежать простых ошибок.

Не забывайте, что первый запуск теста практически всегда бывает дольше из-за того, что агент поднимается в память и строит свои кеши. Последующие проходы уже работают с хорошо подготовленным агентом.

