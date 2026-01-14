Ошибки, баги, вопросы - страница 924

alexvd:

Подробности нужны.

Какой брокер, какой билд, какие были действия? 

2013.01.23 00:01:54     Trades  '1345232': failed instant sell 0.01 XAUUSD at 1693.80 (deviation: 5) [Trade disabled]
2013.01.23 00:01:32     MQL5.community  activated for 'olyakish', balance: 2.00
2013.01.23 00:01:27     Network '1345232': scanning network finished
2013.01.23 00:01:25     HistoryBase     'XAGUSD' invalid container (1970.01.01) found (off: 1946451, size: 42105, file: 2011971)
2013.01.23 00:01:25     HistoryCache    'XAGUSD' invalid container header [0]
2013.01.23 00:01:22     MQL5 Market     failed to load data on products (cannot receive response [12002])
2013.01.23 00:01:21     Network '1345232': scanning network for access points
2013.01.23 00:01:21     Network '1345232': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2013.01.23 00:01:20     Network '1345232': previous successful authorization performed from 89.109.53.8 on 2013.01.22 09:44:56
2013.01.23 00:01:20     Network '1345232': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Europe
2013.01.23 00:01:20     MQL5 Code Base  failed request (get header failed [12150], 200, 12150)
2013.01.23 00:01:17     OpenCL  Device #0: GPU NVIDIA Corporation GeForce GT 525M with OpenCL 1.1 (2 units, 1200 MHz, 1023 Mb, version 306.97, rating 138)
2013.01.23 00:01:15     Terminal        MetaTrader 5 build 742 started (MetaQuotes Software Corp.)

Жму бай или селл


 

У  меня  почему  то  ранее  нормально  откомпилированная  программа  даёт  ошибки при  повторной  компиляции . Причём  все  абсолютно  ранее  откомпилированные . Больше  всего  ссылается  на  ошибки  в   SymbolInfo.mqh 

Компиляция   SymbolInfo.mqh   даёт  такие  же  ошибки . Например :

'SYMBOL_DIGITS' - undeclared identifier SymbolInfo.mqh 227 33
'SymbolInfoInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call SymbolInfo.mqh 227 8
'SYMBOL_TRADE_EXEMODE' - undeclared identifier SymbolInfo.mqh 229 33
'SymbolInfoInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call SymbolInfo.mqh 229 8
'SYMBOL_TRADE_CALC_MODE' - undeclared identifier SymbolInfo.mqh 231 33
'SymbolInfoInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call SymbolInfo.mqh 231 8
И  так  далее . Всего  100  ошибок .

Кроме  того , ссылается  на  ошибки  в   Trade.mqh

'ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS' - declaration without type Trade.mqh 45 4

И  в    AccountInfo.mqh

'SYMBOL_VOLUME_STEP' - undeclared identifier AccountInfo.mqh 336 43

Как  бороться ?

 

 
olyakish:

Жму бай или селл


Да, уже воспроизвели. Спасибо. 

 
Shvetsov: У  меня  почему  то  ранее  нормально  откомпилированная  программа  даёт  ошибки при  повторной  компиляции . Причём  все  абсолютно  ранее  откомпилированные . Больше  всего  ссылается  на  ошибки  в   SymbolInfo.mqh 

Как  бороться ?

Всё ошибки связаны со Стандартной библиотекой. Попробуйте сразу написать в Сервисдеск (сам бы посмотрел, но библиотеки нет под рукой).
 
fyords:

Самое интересное начинается тогда, когда во все стороны тупики и рыть больше некуда. ))

Уже всё готово? Быстро справился! Я пока ещё примерно на полпути. ))
 
sergeev:

это не важно,

но вам лучше все таки закачивать терминал с сайта брокера. а не прописывать его сервер в левый терминал.

1. Установил терминал МТ5 с сервера компании разработчика MetaQuotes, открыл демо-счет.

2. Проверил на наличие ошибки при выполнении отложенных ордеров
   Ошибок нет!

   Версия 5.0  сборка 742 от 18/12/2012 - одинаковая в Открытие-брокер и на сервере MetaQuotes.

3. Вывод :
   Вся проблема в настройках сервера Открытие-брокер.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
alexvd:

Да, уже воспроизвели. Спасибо. 

Второй день взял в руки МТ5, вот вам еще один привет от тестера

Где отложенный ордер в закладке торговля ?


Файлы:
DxDiag.txt  36 kb
 
olyakish:

Где отложенный ордер в закладке торговля ?

Где заявка в сервисдеск?
 

как заставить приходить сообщения с metatreder 4 комп на meta trader 4 телефон, и что такое СМПТ сервер и где его взять

нащет сообщений я на компе прописал айди и тесп прошел а с индикатора не

помогите пожалуйста 

 
k0lya99:

как заставить приходить сообщения с metatreder 4 комп на meta trader 4 телефон, и что такое СМПТ сервер и где его взять

нащет сообщений я на компе прописал айди и тесп прошел а с индикатора не

помогите пожалуйста 

Ошибся форумом
