Ошибки, баги, вопросы - страница 924
Подробности нужны.
Какой брокер, какой билд, какие были действия?
У меня почему то ранее нормально откомпилированная программа даёт ошибки при повторной компиляции . Причём все абсолютно ранее откомпилированные . Больше всего ссылается на ошибки в SymbolInfo.mqh
Компиляция SymbolInfo.mqh даёт такие же ошибки . Например :
'SYMBOL_DIGITS' - undeclared identifier SymbolInfo.mqh 227 33
'SymbolInfoInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call SymbolInfo.mqh 227 8
'SYMBOL_TRADE_EXEMODE' - undeclared identifier SymbolInfo.mqh 229 33
'SymbolInfoInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call SymbolInfo.mqh 229 8
'SYMBOL_TRADE_CALC_MODE' - undeclared identifier SymbolInfo.mqh 231 33
'SymbolInfoInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call SymbolInfo.mqh 231 8
И так далее . Всего 100 ошибок .
Кроме того , ссылается на ошибки в Trade.mqh
'ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS' - declaration without type Trade.mqh 45 4
И в AccountInfo.mqh
'SYMBOL_VOLUME_STEP' - undeclared identifier AccountInfo.mqh 336 43
Как бороться ?
Да, уже воспроизвели. Спасибо.
Как бороться ?
Самое интересное начинается тогда, когда во все стороны тупики и рыть больше некуда. ))
это не важно,
но вам лучше все таки закачивать терминал с сайта брокера. а не прописывать его сервер в левый терминал.
1. Установил терминал МТ5 с сервера компании разработчика MetaQuotes, открыл демо-счет.
2. Проверил на наличие ошибки при выполнении отложенных ордеров.
Ошибок нет!
Версия 5.0 сборка 742 от 18/12/2012 - одинаковая в Открытие-брокер и на сервере MetaQuotes.
3. Вывод :
Вся проблема в настройках сервера Открытие-брокер.
Второй день взял в руки МТ5, вот вам еще один привет от тестера
Где отложенный ордер в закладке торговля ?
Где отложенный ордер в закладке торговля ?
как заставить приходить сообщения с metatreder 4 комп на meta trader 4 телефон, и что такое СМПТ сервер и где его взять
нащет сообщений я на компе прописал айди и тесп прошел а с индикатора не
помогите пожалуйста
