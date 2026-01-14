Ошибки, баги, вопросы - страница 931

Сейчас в результатах оптимизации в колонке Просадка% везде показывается 0.00. Когда же потом провожу одиночный тест, то рапорт показывает уже определенную цифру. По-моему баг в МТ5 после актуализации.
 
В обновлении x64 build 770, ни у кого нет проблем с тестером стратегий в режиме визуализации? Примерные симптомы, не отрисовывается первый запущенный с эксперта iCustom индикатор, через некоторое время окно визуализации бесследно исчезает. Тот-же эксперт, с  x64 build 756, нормально работает.
 
Стабильно повторяется? 

Напишите в сервис деск с приложением эксперта - проверим.

 
Поищите после "бесследного исчезновения", может быть есть креш-лог (в папке логов подпапка crash)?
 

iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\Arr",200,false);

Подобный вызов индикатора в эксперте, но при выборе таймфрейма в настройках тестирования, указываешь 30 минут, индикатор не отображается. Рандомно окно вылетает. Если 10 мин в настройках указать, то индикатор отображается.

 
void OnInit()
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}

void OnTick()
{
}

Повторилась ошибка?

 В 770 билде, чарт с м10 не появляется, в предыдущем нормально.

 
Описание изменений в 772 билде можно будет прочитать?
 

В 772 появилось) 

 

регулярно (пару раз в неделю) на протяжении нескольких месяцев отваливаются удалённые агенты по причине нехватки места:

2013.02.22 18:41:19     durdom  genetic pass (1, 0) tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" in 0 ms

или

2013.02.22 18:41:06     durdom  genetic pass (1, 400) tested with error "no disk space in OnTimer function" in 390 sec

при этом в логах агентов или всё чисто или:

PE      0       Tester  18:41:16        optimization pass 57f7b6c2ba16b37d (1, 421) started
FO      3       Tester  18:41:16        too low disk space (41 Mb free)

и места на самом то деле завались:

 

 (Win XP64). 

Хотя иногда выскакивает штатное виндовое средство очистки диска, но в итоге тоже выдаёт, что места дохрена.

Проявляется, когда тестим что-то тяжёлое (в смысле, мультивалютник из 10 инструментов за период - год-два). Такое впечатление, что в какой-то момент агент хочет создать мегафайл (хотя в советнике нет ни принтов, ни работы с файлами). В общем, реально стало тяжко работать

