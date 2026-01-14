Ошибки, баги, вопросы - страница 931
Опечатка в профиле:
В обновлении x64 build 770, ни у кого нет проблем с тестером стратегий в режиме визуализации? Примерные симптомы, не отрисовывается первый запущенный с эксперта iCustom индикатор, через некоторое время окно визуализации бесследно исчезает. Тот-же эксперт, с x64 build 756, нормально работает.
Стабильно повторяется?
Напишите в сервис деск с приложением эксперта - проверим.
iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\Arr",200,false);
Подобный вызов индикатора в эксперте, но при выборе таймфрейма в настройках тестирования, указываешь 30 минут, индикатор не отображается. Рандомно окно вылетает. Если 10 мин в настройках указать, то индикатор отображается.
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}
void OnTick()
{
}
Повторилась ошибка?
В 770 билде, чарт с м10 не появляется, в предыдущем нормально.
В 772 появилось)
регулярно (пару раз в неделю) на протяжении нескольких месяцев отваливаются удалённые агенты по причине нехватки места:
или
при этом в логах агентов или всё чисто или:
и места на самом то деле завались:
(Win XP64).
Хотя иногда выскакивает штатное виндовое средство очистки диска, но в итоге тоже выдаёт, что места дохрена.
Проявляется, когда тестим что-то тяжёлое (в смысле, мультивалютник из 10 инструментов за период - год-два). Такое впечатление, что в какой-то момент агент хочет создать мегафайл (хотя в советнике нет ни принтов, ни работы с файлами). В общем, реально стало тяжко работать