voix_kas:
Вы, видно, не видели графика и не поняли вопроса. :)
То есть, рынок уже открыт?
tol64:

P.S. И посмотрите спецификацию символа. Раздел котировочные и торговые сессии.

Уважаемый, суть вопроса: почему в период торговой сессии попытка удалить отложный ордер возвращает ошибку "отсутствует цены"?

Объясни мне, пожалуйста, где логика? 

voix_kas:

Уважаемый, суть вопроса: почему в период торговой сессии ...

Цены на графике то хоть меняются? Или сейчас, еще начнем выяснять, по какому часовому поясу там что-то должно работать?
 
voix_kas:

Уважаемый, суть вопроса: почему в период торговой сессии попытка удалить отложный ордер возвращает ошибку "отсутствует цены"?

Объясни мне, пожалуйста, где логика? 

Вы изначально вопрос не так поставили и я пытался выяснить, что там у Вас. )) То есть, отложенный ордер Вы установили сегодня в самом начале торговой сессии, а при попытке его удалить выходит эта ошибка?
Установлен отложенный ордер в 2013.02.10 22:37. Удалён в 2013.02.10 22:40. Между этими событиями удалось открыть позицию по рынку.

Когда я пытался войти по рынку, первые несколько ответов были "нет котировки". Это мне понятно и логично.

Не логично, как мне кажется, возвращать ошибку "нет цены" при удалении отложного ордера. О чём я здесь и спрашиваю. Может, я чего-то недопонимаю в механике работы отложных ордеров? 

Например, если бы в момент попытки удалить отложный ордер, отсутствовала бы торговая сессия, я бы понял, если бы мне вернули ошибку "рынок закрыт". Но причём тут отложник и "нет цены".

 

Хз, я не знаю, как ещё мне раскрыть свой вопрос. Это кривая настройка сервер брокером (код ответа "кривой") или этот код возврата соответствует механике рынка (если да, почему)?

tol64:
Вы изначально вопрос не так поставили и я пытался выяснить, что там у Вас. )) То есть, отложенный ордер Вы установили сегодня в самом начале торговой сессии, а при попытке его удалить выходит эта ошибка?
Да, время открытия и закрытия я указал выше. Закрыть его сразу не получалось. Возвращал ошибку "нет цены". Через 3 минуты всё-таки закрыть удалось.
voix_kas:
Да, время открытия и закрытия я указал выше. Закрыть его сразу не получалось. Возвращал ошибку "нет цены". Через 3 минуты всё-таки закрыть удалось.

Да, посмотрел, очень часто у них такая ошибка. И при установке и при удалении отложенного ордера.

//---

А терминал у Вас откуда был установлен? От MQ или с AlfaForex? У меня от MQ 756 build. Попробуйте может обратиться в Сервисдеск или в поддержку AlfaForex.

tol64

Понятно. Спасибо. Просто думал, может, я чего-то не понимаю в механике. Может, и вправду, на удаление отложников влияет наличие/отсутствие котировок.

П.С. Да, терминал их. Билд 756. Отпишу и в Альфу, и в МК.

 
lazarev-d-m:
Это глюк тестера, я уже писал в сервис деск, на самом деле он просто продолжает отображаться, а на практике при пересечении ценой уровня SellStop/BuyStop ничего не происходит, но доставляет большие неудобства при визуальном тесте

Вроде, исправили в текущем билде.

Посмотрим ещё раз.

 
Функция ObjectFind как работает? Где ошибка в коде поиска объекта по имени? Свойства объекта изменяются, а сам объект не могу найти.

void OnStart()
  {
//---

   if(ObjectCreate(0,"test",OBJ_LABEL,0,0,0))
     {
      ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Init");
      if(ObjectFind(0,"test")<0)
        {
         ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Нашел объект с помощью функции ObjectFind");
        }
      else
        {
         ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Не нашел объект с помощью функции ObjectFind");
        }
     }
  }
