Ошибки, баги, вопросы - страница 928
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы, видно, не видели графика и не поняли вопроса. :)
P.S. И посмотрите спецификацию символа. Раздел котировочные и торговые сессии.
Уважаемый, суть вопроса: почему в период торговой сессии попытка удалить отложный ордер возвращает ошибку "отсутствует цены"?
Объясни мне, пожалуйста, где логика?
Уважаемый, суть вопроса: почему в период торговой сессии ...
Уважаемый, суть вопроса: почему в период торговой сессии попытка удалить отложный ордер возвращает ошибку "отсутствует цены"?
Объясни мне, пожалуйста, где логика?
Установлен отложенный ордер в 2013.02.10 22:37. Удалён в 2013.02.10 22:40. Между этими событиями удалось открыть позицию по рынку.
Когда я пытался войти по рынку, первые несколько ответов были "нет котировки". Это мне понятно и логично.
Не логично, как мне кажется, возвращать ошибку "нет цены" при удалении отложного ордера. О чём я здесь и спрашиваю. Может, я чего-то недопонимаю в механике работы отложных ордеров?
Например, если бы в момент попытки удалить отложный ордер, отсутствовала бы торговая сессия, я бы понял, если бы мне вернули ошибку "рынок закрыт". Но причём тут отложник и "нет цены".
Хз, я не знаю, как ещё мне раскрыть свой вопрос. Это кривая настройка сервер брокером (код ответа "кривой") или этот код возврата соответствует механике рынка (если да, почему)?
Вы изначально вопрос не так поставили и я пытался выяснить, что там у Вас. )) То есть, отложенный ордер Вы установили сегодня в самом начале торговой сессии, а при попытке его удалить выходит эта ошибка?
Да, время открытия и закрытия я указал выше. Закрыть его сразу не получалось. Возвращал ошибку "нет цены". Через 3 минуты всё-таки закрыть удалось.
Да, посмотрел, очень часто у них такая ошибка. И при установке и при удалении отложенного ордера.
//---
А терминал у Вас откуда был установлен? От MQ или с AlfaForex? У меня от MQ 756 build. Попробуйте может обратиться в Сервисдеск или в поддержку AlfaForex.
tol64
Понятно. Спасибо. Просто думал, может, я чего-то не понимаю в механике. Может, и вправду, на удаление отложников влияет наличие/отсутствие котировок.
П.С. Да, терминал их. Билд 756. Отпишу и в Альфу, и в МК.
Это глюк тестера, я уже писал в сервис деск, на самом деле он просто продолжает отображаться, а на практике при пересечении ценой уровня SellStop/BuyStop ничего не происходит, но доставляет большие неудобства при визуальном тесте
Вроде, исправили в текущем билде.
Посмотрим ещё раз.
void OnStart()
{
//---
if(ObjectCreate(0,"test",OBJ_LABEL,0,0,0))
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Init");
if(ObjectFind(0,"test")<0)
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
else
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Не нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
}
}