Ошибки, баги, вопросы - страница 933
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}
void OnTick()
{
}
Повторилась ошибка?
В 770 билде, чарт с м10 не появляется, в предыдущем нормально.
Здравствуйте при присоединении индикатора к графику получилAccess violation read to 0x0000000000000001 in 'C:\Program Files\Alpari NZ MT5\MQL5\Indicators\название индикатора.ex5'
как с этим бороться? билд 770 64-бит ОС 7-ка
Добрый день .
Напишите в сервисдеск и приложите индикатор, пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте.
Допустим есть класс, который содержит несколько групп кнопок:
Кнопки сгруппированы, так как при нажатии на них выполняются некие однотипные действия. Задача заключается в том, чтобы при нажатии на кнопку, определить к какой группе кнопок она принадлежит, "отправить" в соответствующий метод, который в зависимости от того, какой на кнопке текст, будет выполнять те или иные действия. Дабы всё упростить до предела, допустим надо просто вывести название группы и текст на кнопке. И вот на этом шаге ступор - как получить текст кнопки?
На данный момент название кнопки содержит общее для конкретной группы имя + текст непосредственно на кнопке. Т.е.: 1) по подстроке в названии определяю группу, к которой принадлежит кнопка, 2) передаю в "следующий" метод опять-таки название, из которого "добываю" текст. Но, мягко говоря, эт не оптимальное решение. Если конкретнее, проблема вот здесь:
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
PS. На всякий случай приложу код, чтобы при необходимости можно было глянуть "на всё целиком".
Всем Привет!
Вот такой простенький код в тестере стратегий при режиме визуализации выдает вместо Зиг_Зага то чудо которое на картинке (прикрепил).
При условии что в CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1... период в этой функции не равен периоду выбранному в окне тестера стратегий (если равен то все нормально рисует, какая связь?)).
Это баг? И если да то куда с этим в сервис деск через личку отправить (или тут сообщения хватит)?
input int ExtDepth=13;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
int zzHandle; // хэндл индикатора ZigZag
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep); //Расчет индикатора ZigZag
//--- Нужно проверить, не были ли возвращены значения Invalid Handle
if(zzHandle<0)
{
Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
double Last_Price_Close[];
CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1,0,1,Last_Price_Close);
}
//+------------------------------------------------------------------+
В Сервисдеске уже есть подобное сообщение. Но напишите тоже.
Как мне удалить скриншот загруженный на стену анонимно,там мои счета видно...
Просто поднесите мышку к нужному графику и увидите команду "Удалить"
Здравствуйте.