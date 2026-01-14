Ошибки, баги, вопросы - страница 933

sion:
void OnInit()
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}

void OnTick()
{
}

Повторилась ошибка?

 В 770 билде, чарт с м10 не появляется, в предыдущем нормально.

Эх..., брокер терминал обновил, там только визуализация косячит, иль можно что угодно ждать?
 

Здравствуйте при присоединении индикатора к графику получил 

Access violation read to 0x0000000000000001 in 'C:\Program Files\Alpari NZ MT5\MQL5\Indicators\название индикатора.ex5'

как с этим бороться? билд 770 64-бит ОС 7-ка 


Добрый день .

Напишите в сервисдеск и приложите индикатор, пожалуйста. Спасибо.

 

Здравствуйте.

Допустим есть класс, который содержит несколько групп кнопок:

class CMyApp : public CAppDialog {
private:
   CButton m_digits[BUTTONS_QTY];
   CButton m_letters[BUTTONS_QTY];
   
public:
   CMyApp() {}
   ~CMyApp() {} 
   virtual bool Create(const long chart, const string name, const int subwin, 
                        const int x1, const int y1, const int x2, const int y2);
   virtual bool OnEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);
   bool CreateDigitButtons();
   bool CreateLetterButtons();
   void OnClickButton();
   void OnClickDigit(string text);
   void OnClickLetter(string text);
   
private:
   bool CreateButton(CButton &button, string name, string text, int x1, int y1, int x2, int y2);
};

Кнопки сгруппированы, так как при нажатии на них выполняются некие однотипные действия. Задача заключается в том, чтобы при нажатии на кнопку, определить к какой группе кнопок она принадлежит, "отправить" в соответствующий метод, который в зависимости от того, какой на кнопке текст, будет выполнять те или иные действия. Дабы всё упростить до предела, допустим надо просто вывести название группы и текст на кнопке. И вот на этом шаге ступор - как получить текст кнопки?

На данный момент название кнопки содержит общее для конкретной группы имя + текст непосредственно на кнопке. Т.е.: 1) по подстроке в названии определяю группу, к которой принадлежит кнопка, 2) передаю в "следующий" метод опять-таки название, из которого "добываю" текст. Но, мягко говоря, эт не оптимальное решение. Если конкретнее, проблема вот здесь:

//---
bool CMyApp::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) {
   if ( id == CHARTEVENT_CUSTOM ) {
      if ( StringFind(sparam, "Digit") >= 0 ) {
         // string text = ? (как получить текст на кнопке?)
         OnClickDigit(sparam); // вместо sparam надо бы передавать text
         return(true);
      } else if ( StringFind(sparam, "Letter") >= 0 ) {
         OnClickLetter(sparam); // аналогично случю выше - вместо sparam надо бы передавать text
         return(true);
      }
   }

   return(CAppDialog::OnEvent(id, lparam, dparam, sparam));  
}

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.

PS. На всякий случай приложу код, чтобы при необходимости можно было глянуть "на всё целиком".

Experiment.mq5  7 kb
 

Всем Привет!

Вот такой простенький код в тестере стратегий при режиме визуализации выдает вместо Зиг_Зага то чудо которое на картинке (прикрепил).

При условии что в CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1...   период в этой функции не равен периоду выбранному в окне тестера стратегий (если равен то все нормально рисует, какая связь?)).

Это баг? И если да то куда с этим в сервис деск через личку отправить (или тут сообщения хватит)?


input int      ExtDepth=13;
input int      ExtDeviation=5;
input int      ExtBackstep=3;

int zzHandle;      // хэндл индикатора ZigZag
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
   zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep);  //Расчет индикатора ZigZag
//--- Нужно проверить, не были ли возвращены значения Invalid Handle
   if(zzHandle<0)
     {
      Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double Last_Price_Close[];
   CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1,0,1,Last_Price_Close);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
uvsf6r.jpg  406 kb
 
...
В Сервисдеске уже есть подобное сообщение. Но напишите тоже.
 
Благодарю, так и сделал только что, может быстрей исправят это...
 
Как мне удалить скриншот загруженный на стену анонимно,там мои счета видно...
 
vadynik:
Как мне удалить скриншот загруженный на стену анонимно,там мои счета видно...

Просто поднесите мышку к нужному графику и увидите команду "Удалить"


 
Rone:

Здравствуйте.


Как-то так.
Experiment.mq5  7 kb
