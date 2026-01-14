Ошибки, баги, вопросы - страница 456
Можно реализовать разными способами, в зависимости от вашей задачи.
Посмотрите разделы справки MQL5 "Периоды графиков","Информация об инструменте" и обратите внимание на функцию ChartSetSymbolPeriod().
ЗЫ Для реализации вам скорее всего потребуется либо прописать список ТФ и Символов, либо получить их из рыночного окружения.
Всем привет, появился очень неприятный нюанс при закрытии открытых позиций,
профит получаем например +150$ и закрываем все: НО на графике увидел такую картину:
решил сделать небольшое дополнение перед тем как закроем все позы по разным символам в профит в коде это так:
т.е. когда профит по всем парам больше указанного в параметрах, и эквити больше баланса, то закрываем
но после этих изменений ситуация не изменилась, теперь такие нюансы те же только в другом месте.
У меня единственное объяснение этому: посчитали тек. профит который получился больше заданного в +
а когда начали закрывать, то цены уже изменились т.е. пару тиков в
тестере прошло и мы уже в минусе пока все закрывалось (2 пары инструментов
EURUSD .. GBPUSD)
Так ??
Стопы есть?
Стопы есть?
Нет только трал (то что ниже на каждом тике), сейчас попробовал следующий код:
PP - профит в параметрах, и все равно те же пропуски, пару тиков и все мы в минусе или еще...?
Открывается арбитражем по 2 парам (EURUSD .. GBPUSD) и по достижению в сумме желаемого профита
закрываемся.
Сделал все чтобы лишние строки не мешали быстро закрывать позы,
меньше пропусков стало, но все больше склоняюсь что это из=за медлительности компа,
оперативки хватает а вот процессор под завязку ?
Подскажите, пожалуйста, по поводу интерпретации статуса SYMBOL_TRADE_MODE.
Можно ли отправлять ордеры на изменение стоп-уровней при режиме SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ?
Предоставленного кода недостаточно. Ошибка за его пределами.
после этого (
) идет сразу закрытие поз этим вот кодом который был взят с этого сайта
по 2 парам валют. Будем дальше думать в чем дело, но факт в том что на разных компах с разными внутренностями, результ разный и проскоков при закрытии таких почти нет