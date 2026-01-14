Ошибки, баги, вопросы - страница 449
Добрый день.
1.Подскажите пожалуйста могу ли я загрузить историю тиков из 4-ки в 5-ку для использования в тестировании МТ-5.
2. Я бы хотел использовать возможности МТ5 по мультивалентному тестированию, но интересующий меня ДЦ использует пока только МТ4, какой может быть выход?
Спасибо.
OBJPROP_XOFFSET используется для позиционирования показываемого спрайта внутри изображения. Более детально об этом написано в примере Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET)
Скорее всего Вам нужен OBJPROP_XDISTANCE.
1. Вот тут более правильное описание функции (https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate) на текущий момент описание соответствует реальности
2. Нужно больше подробностей. Не воспроизводится.
Не понял, при чем тут StringConcatenate. По первому пункту был вопрос про StringSetCharacter. Скопировал из документации на сайте как раз - https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.
По 2 пункту вылечилось перезагрузкой редактора. Но StringConcatenate пришлось заменить на суммирование, т.к. функция не работает как ожидалось. КодЗдесь все переменные строковые, непустые. В результате хотелось бы получить "ИндикаторИмя (XX) Базовая", а получается "ИнидкаторИмя Базовая". Как такое может быть - ума не приложу.
Спасибо. Все заработало.
Процессор одноядерный.
Сценарий:
Запускаю тест. При первом запуске, как правило, "tester agent synchronization error".
Повторный старт теста проходит обычно нормально.
Без каких-либо изменений запускаю этот же тест ещё раз. MT5 зависает.
В предыдущих билдах зависания при таком сценарии не было.
rrr:
Тестируйте на сервере разработчиков - access.metatrader5.com:443
Есть правда одно маленькое неудобство - Не все символы присутствуют (но тех что есть вполне достаточно).
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Да, по первому пункту я явно напутал. Поясните что именно неправильно в описании, то что должна возвращаться копия?
А на счет конкатенации в вашем случае нужно было бы написать нечно типа
Билд 478. МT5 зависает при запуске оддиночного тестирования (примерно в 50% случаев).
Не помешали бы подробности, причем чем больше, тем лучше.
Вчера и сейчас ситуация проверялась на одноядерном Celeron. Пока повторить не удается.
Напишите пожалуйста в СервисДеск.
build 478
Иногда в место:
Получается так:
Я имею ввиду язык.