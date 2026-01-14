Ошибки, баги, вопросы - страница 85

Rosh:
Про это написано в разделе Организация доступа к данным

Вот я сейчас попробовал... В тестере не получается подгружать историю, а демке только в путь... 

Или я наверное неправильно сделал.

Вообще это реально, чтобы нажал старт, а советник "истории мало дай подгружу"?

 
gumgum:

Вот я сейчас попробовал... В тестере не получается подгружать историю, а демке только в путь...

Нам просто в голову не могло придти, чтобы кто-то так исказил учение MQL5. Учитывая, что в справке терминала написано, что еще нужно?


 
Rosh:

Нам просто в голову не могло придти, чтобы кто-то так исказил учение MQL5. Учитывая, что в справке терминала написано, что еще нужно?


Я наверное не правильно выразился.

Все данные скачены, они все есть. 

 Ставлю тестирование с 2010.01.01 по today (H1).

В советнике такая строчка:

Print("Самая первая дата по символу-периоду на данный момент =",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

В журнале пищется "Самая первая дата по символу-периоду на данный момент = 2009.01.02 00:00:00". 

Я спросил как мне сделать чтобы было ниже 2009.01.02 00:00:00.

Мне ответил: 

 

stringo:

1 Тестер обеспечивает подгрузку как минимум 100 баров тестируемого таймфрейма перед датой начала тестирования.

2. Тестер подгружает историю как минимум с начала предыдущего года от даты начала тестирования.

Если вы выберете месячный таймфрейм, то Вам будет обеспечено 8 лет исторических данных. Если недельный таймфрейм, то 2 года. Просто при анализе сигналов используйте не текущий таймфрейм, а явно указывайте нужный Вам. 

 

 Месячный долго грузит так как загружает всю историю, а зачем мне вся история... 

 

gumgum:

Месячный долго грузит так как загружает всю историю, а зачем мне вся история... 

 

На счет всей истории

Дык загрузите ее в терминал столько сколько нужно (хоть с 1993 года по Евре), а после тестер даже и не спросит на счет глубины истории.

Если будет идти тестирование на внешних агентах то тога да, данные будут синхронизированы (если там не окажется нужной глубины).

На счет начального бара

С 2009.01.02 при H1 это же целая уйма лишних данных (ладно, не  лишних, о там часовых баров почти 9 000). Зачем больше?...

 

Это ж как нужно изголиться чтоб зная id номер позиции её выбрать ???

   HistorySelectByPosition(position_id);
   PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL));

А что нельзя просто сделать функцию выбора позиции по её id ??????

Urain:

Это ж как нужно изголиться чтоб зная id номер позиции её выбрать ???

А что нельзя просто сделать функцию выбора позиции по её id ??????

О чудо, оказывается можно перегружать предопределённые функции.

bool PositionSelect(long position_id)
  {
   if(HistorySelectByPosition(position_id))
     return(PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL)));
   else return(false);  
  }

или это такой баг ???

Я проверил всё работает, интересно не исчезнет ли такая возможность в будущем ???

зы исправил на более безопастный вариант.

 
Interesting:

На счет всей истории

Дык загрузите ее в терминал столько сколько нужно (хоть с 1993 года по Евре), а после тестер даже и не спросит на счет глубины истории.

Если будет идти тестирование на внешних агентах то тога да, данные будут синхронизированы (если там не окажется нужной глубины).

На счет начального бара

С 2009.01.02 при H1 это же целая уйма лишних данных (ладно, не  лишних, о там часовых баров почти 9 000). Зачем больше?...


История вся загружена! Нужны они мне, чтоб собрать статистику для открытия пизиций.
Urain:

О чудо, оказывается можно перегружать предопределённые функции.

или это такой баг ???

Я проверил всё работает, интересно не исчезнет ли такая возможность в будущем ???

зы исправил на более безопастный вариант.

Думаю нет. Перегрузку стандартных функций лучше делать не на прямую, а через объявление их в классах...
gumgum:
История вся загружена! Нужны они мне, чтоб собрать статистику для открытия пизиций.

9 000 часовых баров не статистика?

PS

Тогда на текущий момент лекарство одно - В параметры эксперта добавляем указание с какой даты торговать, а начало теста переносим скажем на  желаемую глубину (при таком подходе пока не будет достаточное количество баров для анализа работа не начнется)...

Interesting:

9 000 часовых баров не статистика?

PS

Тогда на текущий момент лекарство одно - В параметры эксперта добавляем указание с какой даты торговать, а начало теста переносим скажем на  желаемую глубину (при таком подходе пока не будет достаточное количество баров для анализа работа не начнется)...

Часовые и дневные. Так и делаю. Еще выход это файлы с данными создать(чем сейчас и занимаюсь).
