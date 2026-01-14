Ошибки, баги, вопросы - страница 85
Про это написано в разделе Организация доступа к данным
Вот я сейчас попробовал... В тестере не получается подгружать историю, а демке только в путь...
Или я наверное неправильно сделал.
Вообще это реально, чтобы нажал старт, а советник "истории мало дай подгружу"?
Я наверное не правильно выразился.
Все данные скачены, они все есть.
Ставлю тестирование с 2010.01.01 по today (H1).
В советнике такая строчка:
В журнале пищется "Самая первая дата по символу-периоду на данный момент = 2009.01.02 00:00:00".
Я спросил как мне сделать чтобы было ниже 2009.01.02 00:00:00.
Мне ответил:
1 Тестер обеспечивает подгрузку как минимум 100 баров тестируемого таймфрейма перед датой начала тестирования.
2. Тестер подгружает историю как минимум с начала предыдущего года от даты начала тестирования.
Если вы выберете месячный таймфрейм, то Вам будет обеспечено 8 лет исторических данных. Если недельный таймфрейм, то 2 года. Просто при анализе сигналов используйте не текущий таймфрейм, а явно указывайте нужный Вам.
Месячный долго грузит так как загружает всю историю, а зачем мне вся история...
gumgum:
На счет всей истории
Дык загрузите ее в терминал столько сколько нужно (хоть с 1993 года по Евре), а после тестер даже и не спросит на счет глубины истории.
Если будет идти тестирование на внешних агентах то тога да, данные будут синхронизированы (если там не окажется нужной глубины).
На счет начального бара
С 2009.01.02 при H1 это же целая уйма лишних данных (ладно, не лишних, о там часовых баров почти 9 000). Зачем больше?...
Это ж как нужно изголиться чтоб зная id номер позиции её выбрать ???
А что нельзя просто сделать функцию выбора позиции по её id ??????
О чудо, оказывается можно перегружать предопределённые функции.
На счет всей истории
О чудо, оказывается можно перегружать предопределённые функции.
История вся загружена! Нужны они мне, чтоб собрать статистику для открытия пизиций.
9 000 часовых баров не статистика?
PS
Тогда на текущий момент лекарство одно - В параметры эксперта добавляем указание с какой даты торговать, а начало теста переносим скажем на желаемую глубину (при таком подходе пока не будет достаточное количество баров для анализа работа не начнется)...
