В стандартном советнике MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5

в TradeSizeOptimized пропущена Magic-проверка.

Массив сложных структур - массив указателей на соответствующие объекты?
 

При акцептировании TP/SL прошу формировать торговым сервером соответствущий ордер закрытия вместе с заполненными полями TP/SL.

Такое решение позволит, наконец, определять TP/SL закрытых позиций.

 
Если делаю одиночный прогон, а затем, ничего не меняя, делаю еще один такой же, то тестер делает честный повторный расчет или использует результаты предыдущего прогона?
 
Как сделать поиск строки в кодобазе (онлайн-аналог CTRL+SHIFT+F в ME)?
 
Подскажите MQL5-советник в кодобазе, в торговой логике которого активно используется история торгов.
 
Как в оптимизаторе добиться повторяемости результатов?
optimization done in 5 minutes 49 seconds
optimization done in 6 minutes 12 seconds

Это результат одинаковых оптимизаций одного и того же советника на одном агенте. 6.5% составляет разница в производительности (1598).

Benchmark в тестере возможен?

 
fxsaber:
Как сделать поиск строки в кодобазе (онлайн-аналог CTRL+SHIFT+F в ME)?
так?
 
Комбинатор:
так?
Так пробовал. Ищет только в описании, не в исходниках. Ищу HistorySelect.
 
fxsaber:
Так пробовал. Ищет только в описании, не в исходниках. Ищу HistorySelect.

Попробуй так





Результат

