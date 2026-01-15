Ошибки, баги, вопросы - страница 1894
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В стандартном советнике MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5
в TradeSizeOptimized пропущена Magic-проверка.
При акцептировании TP/SL прошу формировать торговым сервером соответствущий ордер закрытия вместе с заполненными полями TP/SL.
Такое решение позволит, наконец, определять TP/SL закрытых позиций.
Это результат одинаковых оптимизаций одного и того же советника на одном агенте. 6.5% составляет разница в производительности (1598).
Benchmark в тестере возможен?
Как сделать поиск строки в кодобазе (онлайн-аналог CTRL+SHIFT+F в ME)?
так?
Так пробовал. Ищет только в описании, не в исходниках. Ищу HistorySelect.
Попробуй так
Результат