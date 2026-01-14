Ошибки, баги, вопросы - страница 88
Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня
дает 1.#INF.
Сервисдеск уже написал...
а нолик после точки не судьба написать вот так
Да хоть как пиши все равно 1.#INF.
Вроде как разницы нет 10. или 10.0
только что проверил выражение
ошибку не выдает, все работает отлично
Конечно все нормально и будет все нормально!
У меня используются две библиотеки.... Я не буду описывать всю ситуацию.
а зачем тогда спрашивать, почему ошибка, в том выражении что вы привели для примера ни какой ошибки нет, ошибка значит у вас в чем то другом.
Я и не спрашивал.)
а как тогда понимать ваш пост
А где Вы увидели вопрос?(вот сейчас вопрос) )))
Решил ка я проверить одну стратегию. Но как-то странно начал вести себя эксперт в тестере.
Задумывался на длительные периоды. Хотя алгоритм почти скальперский. ;)
Вот и решил проверить, а какие ему данные приходят на вход?
Запустил незатейливого эксперта -
input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;
string FName;int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--------------Set default vaules for all new order requests
mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
mReq.magic=777;
mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol
mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price
mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type
mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time
mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
Print ("----- Start init ---");
oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
GetLastError());
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
);
Print ("Start on ",FName);
}
Print ("Start ",mReq.comment);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if (File) FileClose(hF);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
bool poz=true;
int i,per=PeriodSeconds();MqlTick tick;
//------------------
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("Failed to get Symbol info!",per);
return;
}
newTT=tick.time;
if(newTT<=oldTT+per+1)
{if (diskret)return;}
else
{
MqlRates rates[];
int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
if(copied<=0)
Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
else oldTT=rates[0].time;
TimeToStruct(oldTT,oldT);
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
TimeToStruct(newTT,newT);
printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
newT.year,newT.hour,newT.min);
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
}
return;
}
и получил странный лог. Кто подскажет причину пропусков периодов данных?
И еще одно - файл который должен создаватся (хp2sp) в директориях не обнаруживается.
Просветите, а то я в МT5 давно не заглядывал и потерялся теперь совсем...
:(