Ошибки, баги, вопросы - страница 92
Еще вопрос"номер в списке позиций" что это за номер?
1. Получаем количество позиций при помощи PositionsTotal()
2. В цикле обходим весь список позиций
Усе нормально просто в цикле с 1 начинал). А что тогда с первым вопросом это баг?
Да, исправим.
Тестер не всегда правильно рассчитывает абсолютную просадку. Вот пример из отчёта конкурсного советника после проверки на сайте чемпионата:
Хотя из графика баланса невооружённым глазом видно, что в конце тестирования просадка составляет более 20 000, как и из отчёта по сделкам:
Тоже самое наблюдал и при локальном тестировании (иногда). При ошибке абсолютная и относительная просадка по балансу и по средствам равны.
"....При неудачном выполнении функции по таймауту будет сгенерирована ошибка 4757. В этом случае необходимо повторить запрос через небольшой промежуток времени (5-10 секунд). ...."
Это при каких условиях, позиция есть или позиции нет?
Например, при потере связи с торговым сервером и последующей синхронизацией после переподключения.
Сейчас при отсутствие позиции также происходит выход по таймауту в 3 секунды. Мы выяснили это и будем исправлять.
А что тогда с первым вопросом это баг?
Здравствуйте. Запускаю пример из документации по MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Получаю картинку, на которой отсутствует часть истории спредов. Подскажите, плиз, в чём дело.
И ещё вопросик. Что именно хранится в данной истории: спреды, соответствующие закрытию свечи, среднее значение спреда для свечи или что-то другое?
Спасибо!