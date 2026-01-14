Ошибки, баги, вопросы - страница 92

gumgum:

Еще вопрос

"номер в списке позиций" что это за номер? 

 

1. Получаем количество позиций при помощи PositionsTotal()

2. В цикле обходим весь список позиций


 
Interesting:

1. Получаем количество позиций при помощи PositionsTotal()

2. В цикле обходим весь список позиций


Усе нормально просто в цикле с 1 начинал). А что тогда с первым вопросом это баг?
 
gumgum:
Усе нормально просто в цикле с 1 начинал). А что тогда с первым вопросом это баг? 
Да, исправим.
 
Rosh:
Да, исправим.
Спасибо. Я уж думал опять моя криворукость...
 

Тестер не всегда правильно рассчитывает абсолютную просадку. Вот пример из отчёта конкурсного советника после проверки на сайте чемпионата:

Balance Drawdown:
Balance Drawdown Absolute: 3 607.43 Balance Drawdown Maximal: 8 391.49 (35.17%) Balance Drawdown Relative: 35.17% (8 391.49)
Equity Drawdown:
Equity Drawdown Absolute: 3 662.21 Equity Drawdown Maximal: 6 811.99 (26.43%) Equity Drawdown Relative: 26.43% (6 811.99)


Хотя из графика баланса невооружённым глазом видно, что в конце тестирования просадка составляет более 20 000, как и из отчёта по сделкам:

  

Тоже самое наблюдал и при локальном тестировании (иногда). При ошибке абсолютная и относительная просадка по балансу и по средствам равны.

  
bool  PositionSelect(
   string  symbol     // имя инструмента
   );

"....При неудачном выполнении функции по таймауту будет сгенерирована ошибка 4757. В этом случае необходимо повторить запрос через небольшой промежуток времени (5-10 секунд). ...."

Это при каких условиях, позиция есть или позиции нет?  

 
gumgum:

"....При неудачном выполнении функции по таймауту будет сгенерирована ошибка 4757. В этом случае необходимо повторить запрос через небольшой промежуток времени (5-10 секунд). ...."

Это при каких условиях, позиция есть или позиции нет?  

Например, при потере связи с торговым сервером и последующей синхронизацией после переподключения.

Сейчас при отсутствие позиции также происходит выход по таймауту в 3 секунды. Мы выяснили это и будем исправлять.

 
Rosh:

Например, при потере связи с торговым сервером и последующей синхронизацией после переподключения.

Сейчас при отсутствие позиции также происходит выход по таймауту в 3 секунды. Мы выяснили это и будем исправлять.

К следующему build будет исправлено? Прям очень очень надо...
 
gumgum:
А что тогда с первым вопросом это баг? 
Спасибо за сообщение, косяк инлайнера функций исправлен.
 

Здравствуйте. Запускаю пример из документации по MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Получаю картинку, на которой отсутствует часть истории спредов. Подскажите, плиз, в чём дело.

И ещё вопросик. Что именно хранится в данной истории: спреды, соответствующие закрытию свечи, среднее значение спреда для свечи или что-то другое?

Спасибо! 

