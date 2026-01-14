Ошибки, баги, вопросы - страница 86
Думаю нет. Перегрузку стандартных функций лучше не на прямую, а через объявление их в классах...
" Думаю нет " это повидимому касается останется ли такая возможность в будущем,
потому как сейчас такая возможность имеется.
Почему итменно в классах, почему нельзя сделать инклюдник всех перегруженных стандартных функций и клеить его везде?
О чудо, оказывается можно перегружать предопределённые функции.
или это такой баг ???
Можно, но будьте внимательны, чтобы потом не удивляться (когда забудете о перегрузке). Смотрите пример к Операция разрешения контекста ( :: )
Спасибо, понял. Таким образом можно задать область видимости перегрузки и не переживать о её дальнейшей судьбе.
Но в данном случае думаю будет полезно именно вариант с инклюдником, тк выбор позиции по ранее учтённому id довольно удобен.
зы Видимо Ева останется без мозгов тк их прийдётся отдать экспертописателям mql, а то они тут такого напрограмируют ... :о)
лучше DoubleToString сразу, чтоб не попасть в будущем
Компилятор "молчит" при проверке на равенство
Ну так, сначала выполняется присваивание Time=0, а потом проверяется, что это: истина или ложь. Что ему волноваться ?
Стандартная ошибка многих, я сам бывает попадаюсь (в разных языках сравнение по разному реализуется)...