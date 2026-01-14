Ошибки, баги, вопросы - страница 375
А что тут думать то? К этой относятся ПЕРЕВОРОТ и ОБРЕЗКА. Что касается ПЕРЕВОРОТА то тут проще, по логике неттинга в МТ5 это закрытие позиции по профиту или стопу с последующим открытием противоположной позиции на разницу объемов.
Что касается МТ4 то там обычно переворот реализуется через лок.
Нет, Вы не поняли. Я имел ввиду копировать обратные сделки. Т.е. на МТ5 советник покупает, а на МТ4 копируется продажа.
А стратегия расчитана не на разворот, а на простое взятие TP. Просто, как мне кажется, если держать до открытия позиции в другую сторону получается лучше... лучше сливать.
1.
В принципе наверно можно и это реализовать, из МТ4 в МТ4 же копируют.
Но и МТ4 при таком раскладе должен жить по законам МТ5 (хотя не обязан конечно).
2.
Переворот в МТ5 (из-за особенностей неттинга) уж настолько непростое дело что стоит подумать над тем чтобы постоянно им пользоваться.
Порой лучше в БУ поставить и повторно войти ниже/выше...
1. Здесь копирование из МТ5 в МТ4 https://www.mql5.com/ru/articles/189. Завтра попробую поковырять, вдруг получится задуманное.
2. Ну надо подумать как лучше сделать. Может повторно зайти, может еще что-нибудь.
Какие проблемы?
Доброе время суток. Я сгенерировал советник с помощью mql5. К работе претензий нет. Только никак не могу понять, как изменить его чтобы вместо покупки была продажа и наоборот. Совсем немного знаком с mql4, а с mql5 еще хуже.
Подскажите если не затруднит.
Господа, не нужно "править" класс. Нужно наследоваться.
Как-то так:
price=0.0; // по текущей цене
sl=0.0; // без стопа
tp=0.0; // без тейка
Спасибо. Сделки переворачивает. Только продажу не осуществляет. Покупка есть, а продажи нет.
Покапался в sl и tp. Если писать:
То советник только продает. А если как Вы написали и так:
То он только покупает.
Если Global expert object вставить в советник построенный на МА, то все хорошо переворачивается, сделки открываются в обе стороны.
sl не количество пунктов.
Ну я его менял просто, ради интереса.
Если вводить через double stop_level=100.0; , то открывается и на продажу и на покупку. Но, если открыта позиция на покупку, то продать он не может. Он может только купить, закрыть предыдущую покупку и купить еще раз. А продать может только тогда, когда позиция на покупку закрыта по SL. Та же ситуация и с покупкой после продажи.
Dimmish:
Если вводить через double stop_level=100.0; , то открывается и на продажу и на покупку. Но, если открыта позиция на покупку, то продать он не может. Он может только купить, закрыть предыдущую покупку и купить еще раз. А продать может только тогда, когда позиция на покупку закрыта по SL. Та же ситуация и с покупкой после продажи.