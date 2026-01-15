Ошибки, баги, вопросы - страница 2230
Как узнать без ожидания торгового результата MqlTradeRequest-запрос в OnTradeTransaction при использовании OrderSend/OrderSendAsync?
Так прослушать получится только по итогу выполнения торгового запроса
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Multiple positions
fxsaber, 2018.07.16 15:48
А как ДО увидеть? Предлагаю разработчикам при Trans.order_state == ORDER_STATE_STARTED заполнять Request-структуру. Это единственный логичный и не костыльный вариант.
Заметил регулярное появление фейковых учетных записей на форуме, под которыми скрываются боты. Администрация/Модераторы стараются ежедневно вычищать от них форум...
Хотел раскрасить уровни в фибо программно
В справке я так понял что можно каждому уровню задать цвет..
Но не тут то было, не работает... Пример в справке вроде как должен менять цвет но то же не работает...
Нельзя каждому уровню свой цвет задать.
У меня работает.
Почему?
По личному опыту говорил... в свое время пробовал так сделать - не получалось, возможно, что-то исправили, либо я что-то не так делал.
Добавлено:
Да, действительно, можно раскрасить уровни. Вот скрипт (настройки для EURUSD):
Только есть прикол. Если потом зайти в свойства объекта и выйти оттуда - уровни окрасятся в один цвет:) Все же какие-то лаги есть с этой раскраской. Билд 1881, х64.
Проблема в маркете:
При ответе на сообщения в разделе "Обсуждение", или добавлении нового ответа появляется пустая страница:
при чем если скопировать ссылку после ответа - такая же пустая страница.
Но если нажать на вкладку ОБСУЖДЕНИЯ, тогда появляется страница с той же ссылкой (я сравнивал) и все нормально.
Проблема в маркете с мобильного телефона:
Если зайти с мобильного телефона (любого) в раздел своего профиля - продавец - статистика, то статистика зависнет и сайт будет недоступен около 5 минут.
Ничего не происходит, данные не отображаются.
Строка состояния замирает.
Это только в разделе Продавец - статистика