Ошибки, баги, вопросы - страница 2230

Новый комментарий
 

Как узнать без ожидания торгового результата MqlTradeRequest-запрос в OnTradeTransaction при использовании OrderSend/OrderSendAsync?


Так прослушать получится только по итогу выполнения торгового запроса

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Multiple positions

fxsaber, 2018.07.16 15:48

// Repeater

sinput int AmountPositions = 3;
input string OrderComment = "";

void OnTradeTransaction( const MqlTradeTransaction &Trans, const MqlTradeRequest &Request, const MqlTradeResult &Result )
{
  if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_REQUEST) && (!Request.position) && (Request.comment == OrderComment))
  {
    MqlTradeResult MyResult;
    MqlTradeRequest MyRequest = Request;        
    
    bool Res = true;
    
    for (int i = 1; Res && (i <= AmountPositions); i++)
    {
      MyRequest.comment = Request.comment + "_" + (string)i;;

      Res = OrderSendAsync(MyRequest, MyResult);
    }
  }
}

А как ДО увидеть? Предлагаю разработчикам при Trans.order_state == ORDER_STATE_STARTED заполнять Request-структуру. Это единственный логичный и не костыльный вариант.

 
По какой причине в истории MT4-Сигналов комментарии обрезаются? Например, оригинальный комментарий "[+3;+3][tp]", а в Сигналах он показывается, как "[tp]".
 

Заметил регулярное появление фейковых учетных записей на форуме, под которыми скрываются боты. Администрация/Модераторы стараются ежедневно вычищать от них форум...

 

Хотел раскрасить уровни в фибо программно

      ObjectSetInteger(0,"FiboLevels",OBJPROP_LEVELCOLOR, 0 ,clrBlack); 
      ObjectSetInteger(0,"FiboLevels",OBJPROP_LEVELCOLOR, 1, clrRed); 
      ObjectSetInteger(0,"FiboLevels",OBJPROP_LEVELCOLOR, 2, clrGreen);

В справке я так понял что можно каждому уровню задать цвет..

Но не тут то было, не работает... Пример в справке вроде как должен менять цвет но то же не работает...

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Хотел раскрасить уровни в фибо программно

В справке я так понял что можно каждому уровню задать цвет..

Но не тут то было, не работает... Пример в справке вроде как должен менять цвет но то же не работает...

Нельзя каждому уровню свой цвет задать.

 
Vladimir Pastushak:

Хотел раскрасить уровни в фибо программно

В справке я так понял что можно каждому уровню задать цвет..

Но не тут то было, не работает... Пример в справке вроде как должен менять цвет но то же не работает...

У меня работает.

   ObjectSetInteger(ChartID(), "FiboLevels", OBJPROP_LEVELCOLOR, 0, clrBlack);
   ObjectSetInteger(ChartID(), "FiboLevels", OBJPROP_LEVELCOLOR, 2, clrGreen);
   ObjectSetInteger(ChartID(), "FiboLevels", OBJPROP_LEVELCOLOR, 4, clrYellow);
 
Alexey Kozitsyn:

Нельзя каждому уровню свой цвет задать.

Почему?

[Удален]  
Alexey Viktorov:

Почему?

По личному опыту говорил... в свое время пробовал так сделать - не получалось, возможно, что-то исправили, либо я что-то не так делал.

Добавлено:

Да, действительно, можно раскрасить уровни. Вот скрипт (настройки для EURUSD):

#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput   datetime inpT1=    D'2018.07.19 13:27';
sinput   double   inpP1=   1.16136;
sinput   datetime inpT2=    D'2018.07.19 15:31';
sinput   double   inpP2=   1.15746;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   const string name="FiboTest";
//---
   if(ObjectCreate(0,name,OBJ_FIBO,0,inpT1,inpP1,inpT2,inpP2))
     {
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_LEVELS,6);
      //---
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,0,clrYellow);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,1,clrRed);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,2,clrLime);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Только есть прикол. Если потом зайти в свойства объекта и выйти оттуда - уровни окрасятся в один цвет:) Все же какие-то лаги есть с этой раскраской. Билд 1881, х64.

 

Проблема в маркете:

При ответе на сообщения в разделе "Обсуждение", или добавлении нового ответа появляется пустая страница:

при чем если скопировать ссылку после ответа - такая же пустая страница.

Но если нажать на вкладку ОБСУЖДЕНИЯ, тогда появляется страница с той же ссылкой (я сравнивал) и все нормально.

 

Проблема в маркете с мобильного телефона:

Если зайти с мобильного телефона (любого) в раздел своего профиля - продавец - статистика, то статистика зависнет и сайт будет недоступен около 5 минут. 

Ничего не происходит, данные не отображаются. 

Строка состояния замирает. 

Это только в разделе Продавец - статистика

1...222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237...3696
Новый комментарий