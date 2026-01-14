Ошибки, баги, вопросы - страница 334
ха ха ...
разогнались ...
историю для товарки нужно покупать и за немалые бабки ... кто ж вам так просто даст ...
1. Да в курсе я, в курсе. :)
Тока помнится на сервере МТ4 торговались символы MICEX (ММВБ).
2. Да если мне нужен был архив котировок сообразил бы где взять (правда только для MT4 прокатит)...
Сделайте уж наконец две галки "Ручное подтверждение для экспертов"
Что за особенность? Что делает (обеспечивает)? Расскажите, плиз, в двух словах.
С МТ4 не работали. Там есть галочки дополнительные. Одна не позволяет эксперту торговать если операция не подтвердилась трейдером, а вторая разрешает подгрузить функционал конкретной DLL только после разрешения от трейдера.
С МТ4 не работали. Там есть галочки дополнительные. Одна не позволяет эксперту торговать если операция не подтвердилась трейдером
Да, с МТ4 не знаком. Т.е. поощрялись эксперты, самостоятельно не торгующие?
Ситуации бывают разные, кому-то нужно чтобы эксперт торговал на полном автомате, а кому-то чтобы хочется полностью контролировать процесс (по возможности и влиять на него).
Я лично уже несколько раз попадал на ситуации при которых попавший случайно (или намеренно) в шаблон эксперт начинал торговать совсем не так и не там.
был однажды случай когда случайно вместо одного графика поменял символ на втором (там находился стандартный МАКДи) и началось...
Вопрос: Какой параметр (типа #property) укажет индикатору по умолчанию режим "Наследовать шкалу"
а то по умолчанию получается такая картина
синяя средняя без наследования шкалы.
Это два индикатора в одном окне.
Ситуации бывают разные,
Что за трабла? Скачал метатрейдер 5, открываю демо счет: ввожу данные жму далее, а мне выдает
вот это
Это была временная проблема из-за истечения SSL сертификата сайта, только что исправили.
Попробуйте снова, пожалуйста.
В выходные вообще нет возможности работать с терминалом... При попытке получения CopyRates с других таймфреймов жуткие тайм-ауты по 46 секунд...
В будни нет таких проблем