tester_el_pro:

историю для товарки нужно покупать и за немалые бабки ... кто ж вам так просто даст ...

1. Да в курсе я, в курсе. :)

Тока помнится на сервере МТ4 торговались символы MICEX (ММВБ).

2. Да если мне нужен был архив котировок сообразил бы где взять (правда только для MT4 прокатит)...

 
Interesting:

Сделайте уж наконец две галки "Ручное подтверждение для экспертов" 

Что за особенность? Что делает (обеспечивает)? Расскажите, плиз, в двух словах.
Yedelkin:
Что за особенность? Что делает (обеспечивает)? Расскажите, плиз, в двух словах.

С МТ4 не работали. Там есть галочки дополнительные. Одна не позволяет эксперту торговать если операция не подтвердилась трейдером, а вторая разрешает  подгрузить функционал конкретной DLL только после разрешения от трейдера.


 
Interesting:
С МТ4 не работали. Там есть галочки дополнительные. Одна не позволяет эксперту торговать если операция не подтвердилась трейдером
Да, с МТ4 не знаком. Т.е. поощрялись эксперты, самостоятельно не торгующие?
Yedelkin:
Да, с МТ4 не знаком. Т.е. поощрялись эксперты, самостоятельно не торгующие?

Ситуации бывают разные, кому-то нужно чтобы эксперт торговал на полном автомате, а кому-то чтобы хочется полностью контролировать процесс (по возможности и влиять на него).

Я лично уже несколько раз попадал на ситуации при которых попавший случайно (или намеренно) в шаблон эксперт начинал торговать совсем не так и не там.

был однажды случай когда случайно вместо одного графика поменял символ на втором (там находился стандартный МАКДи) и началось...

 

Вопрос: Какой параметр (типа #property) укажет индикатору по умолчанию режим "Наследовать шкалу"

 

а то по умолчанию получается такая картина

синяя  средняя без наследования шкалы.

Это два индикатора в одном окне. 

 
Interesting:

Ситуации бывают разные,

Понял, спасибо за разъяснение!
 

Что за трабла? Скачал метатрейдер 5, открываю демо счет: ввожу данные жму далее, а мне выдает
вот это

трабла

 
asv:

Что за трабла? Скачал метатрейдер 5, открываю демо счет: ввожу данные жму далее, а мне выдает
вот это


Это была временная проблема из-за истечения SSL сертификата сайта, только что исправили.

Попробуйте снова, пожалуйста. 

 

В выходные вообще нет возможности работать с терминалом... При попытке получения CopyRates с других таймфреймов жуткие тайм-ауты по 46 секунд...

В будни нет таких проблем

