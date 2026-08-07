Ошибки, баги, вопросы - страница 3758

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Вчера захожу на сайт, а там

Попытался поменять IP адрес, перезагружал модем несколько раз, но он так и не поменялся.

Ночью доступ восстановился сам собой.

Сегодня опять, то же самое, у вас нет прав. 

Позвонил провайдеру, говорю меняй мне IP адрес, а он говорит, что не может, так как айпи выдаёт робот целому пулу адресов. В общем послал вежливо.

Господа банщики айпишников,  у меня нет возможности поменять провайдера, так как Сибирский медведь единственный провайдер, который тянет оптоволокно в частные дома. 

Не могу поменять провайдера, не могу поменять IP, что делать???


зы. VPS с которого пишу это сообщение, совсем дохлый, чтоб располагать здесь терминал и работать через RDP.

зыы. Господа админы помогите пожалуйста, мало того, что меня недавно в гугле забанили, так теперь ещё и здесь. Грущу.


зыыы, а может это бан временный из за сильно большого расхода токенов агента?

Тогда нет проблем, всё норм, ничего страшного. Но хочется всё таки знать, чего ждать, разблочат меня или так и останусь жить в бане.

 
Aleksandr Slavskii #:

Сегодня опять, то же самое, у вас нет прав. 

Фу-ух, разбанили. Гора с плеч.
 

В крайних билдах, начиная с 6092 найден баг в работе со структурой CDateTime. Для воспроизведения достаточно скомпилировать эксперта Controls из стандартной поставки \\Examples\Controls в крайнем билде. 

Windows 11 build 26200, 16 x 11th Gen Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz, AVX2, 108 / 127 Gb memory, 27 / 222 Gb disk, UAC, GMT+3




 

Почему соседние FOREX-тики могут содержать неизменные bid/ask?

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];

  const int Size = CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (TimeCurrent()  - 24 * 3600) * 1000);

  int Count = 0;
  
  for (int i = 1; i < Size; i++)
    // Новый тик не изменил цены.
    if ((Ticks[i].bid == Ticks[i - 1].bid) &&
        (Ticks[i].ask == Ticks[i - 1].ask))
      Count++;
      
  Print(AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) + ", " + _Symbol);
  
  if ((Size > 0) && Count)
    Print((string)(100.0 * Count / Size) + "%");
}


Результат.

MetaQuotes-Demo, EURUSD
0.34233752340197915%
 
fxsaber #:

Почему соседние FOREX-тики могут содержать неизменные bid/ask?

А почему бы и нет? Есть продавец/покупатель в стакане с большим объёмом. Тик идёт на каждую сделку.
Или, просто форекс-дилер не видит смысла в другой цене и обновляет тики для порядка (по регламенту указано время жизни актуальных выставленных котировок).
 
Aleksey Vyazmikin #:
А почему бы и нет?
Потому что образцовый MQ-Demo.
 
fxsaber #:
Потому что образцовый MQ-Demo.
Так они же берут котировки у кого то.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Так они же берут котировки у кого то.
Ситуация повторяется и с COPY_TICKS_INFO-тиками. Это уже баг CopyTicks.
 
fxsaber # :
Ситуация повторяется и с  COPY_TICKS_INFO -тиками. Это уже баг CopyTicks.
Какая CopyTicks ошибка?
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