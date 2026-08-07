Ошибки, баги, вопросы - страница 3758
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 6090: общие улучшения
Alain Verleyen, 2026.08.01 18:05Времени пока не было. Проверю в понедельник, когда рынок откроется.
Вчера захожу на сайт, а там
Попытался поменять IP адрес, перезагружал модем несколько раз, но он так и не поменялся.
Ночью доступ восстановился сам собой.
Сегодня опять, то же самое, у вас нет прав.
Позвонил провайдеру, говорю меняй мне IP адрес, а он говорит, что не может, так как айпи выдаёт робот целому пулу адресов. В общем послал вежливо.
Господа банщики айпишников, у меня нет возможности поменять провайдера, так как Сибирский медведь единственный провайдер, который тянет оптоволокно в частные дома.
Не могу поменять провайдера, не могу поменять IP, что делать???
зы. VPS с которого пишу это сообщение, совсем дохлый, чтоб располагать здесь терминал и работать через RDP.
зыы. Господа админы помогите пожалуйста, мало того, что меня недавно в гугле забанили, так теперь ещё и здесь. Грущу.
зыыы, а может это бан временный из за сильно большого расхода токенов агента?
Тогда нет проблем, всё норм, ничего страшного. Но хочется всё таки знать, чего ждать, разблочат меня или так и останусь жить в бане.
Сегодня опять, то же самое, у вас нет прав.
В крайних билдах, начиная с 6092 найден баг в работе со структурой CDateTime. Для воспроизведения достаточно скомпилировать эксперта Controls из стандартной поставки \\Examples\Controls в крайнем билде.
Windows 11 build 26200, 16 x 11th Gen Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz, AVX2, 108 / 127 Gb memory, 27 / 222 Gb disk, UAC, GMT+3
Почему соседние FOREX-тики могут содержать неизменные bid/ask?
Результат.
MetaQuotes-Demo, EURUSD 0.34233752340197915%
Почему соседние FOREX-тики могут содержать неизменные bid/ask?
Или, просто форекс-дилер не видит смысла в другой цене и обновляет тики для порядка (по регламенту указано время жизни актуальных выставленных котировок).
А почему бы и нет?
Потому что образцовый MQ-Demo.
Так они же берут котировки у кого то.
Ситуация повторяется и с COPY_TICKS_INFO -тиками. Это уже баг CopyTicks.