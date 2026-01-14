Ошибки, баги, вопросы - страница 652
Не могу разобраться, почему по EURUSD значения одного бара high,low,open,close равны?
Использовал функцию CopyRates тестировал 22 валютные пары и только по EURUSD high,low,open,close одно и тоже число.
Пробовал в другом ДЦ тестировать, результаты те же самые.
Перепробовал все таймфреймы все одно и тоже по EURUSD, High-Low дают 0.
На рисунке получены значения High-Low для 22 валютных пар.
Не указан только способ (код) получения котировок для вычисления "значения High-Low ".
Для пары EURUSD он какой-то особенный должен быть?
Повторяю: "Не указан способ (код) получения котировок" . Каким такой код должен быть "для пары EURUSD" - это уже следующий вопрос.
Если эксперта запустить в реальном режиме то все в порядке.
И только в тестере для пары EURUSD значения High и Low равны.
Я думаю нужно просто поправить историю по паре EURUSD тестера стратегий и все.
билд 586после установки нового жесткого диска терминал мт5 перестал сохранять имя пользователя и пароль, теперь при каждом запуске запрашивает их снова, галочка "сохранять личные настройки и данные при старте" установлена
подскажите, как это исправить?
Что бы это значило и как поправить?
Почему такая большая разница, при равных условиях, в потреблении ресурсов, когда терминал в открытом состоянии (на рабочем столе) и в свёрнутом?
В открытом:
В свёрнутом:
