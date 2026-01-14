Ошибки, баги, вопросы - страница 652

Не могу разобраться, почему по EURUSD значения одного бара high,low,open,close равны?

Использовал функцию CopyRates тестировал 22 валютные пары и только по EURUSD high,low,open,close одно и тоже число.

Пробовал в другом ДЦ тестировать, результаты те же самые.

Перепробовал все таймфреймы все одно и тоже по EURUSD, High-Low дают 0.

На рисунке получены значения High-Low для 22 валютных пар.

pusheax:
 Перепробовал все таймфреймы все одно и тоже по EURUSD, High-Low дают 0.

На рисунке получены значения High-Low для 22 валютных пар.

Не указан только способ (код) получения котировок для вычисления "значения High-Low ". 

 
Yedelkin:

Не указан только способ (код) получения котировок для получения "значения High-Low ". 

Для пары EURUSD он какой-то особенный должен быть?
 
pusheax:
Для пары EURUSD он какой-то особенный должен быть?

Повторяю: "Не указан способ (код) получения котировок" . Каким такой код должен быть "для пары EURUSD" - это уже следующий вопрос.

 
Yedelkin:

Повторяю: "Не указан способ (код) получения котировок" . Каким такой код должен быть "для пары EURUSD" - это уже следующий вопрос.

Если эксперта запустить в реальном режиме то все в порядке.

И только в тестере для пары EURUSD значения High и Low равны.

Я думаю нужно просто поправить историю по паре  EURUSD тестера стратегий и все.

билд 586

после установки нового жесткого диска терминал мт5 перестал сохранять имя пользователя и пароль, теперь при каждом запуске запрашивает их снова, галочка "сохранять личные настройки и данные при старте" установлена

подскажите, как это исправить?

 

Что бы это значило и как поправить?


 
Почему такая большая разница, при равных условиях, в потреблении ресурсов, когда терминал в открытом состоянии (на рабочем столе) и в свёрнутом?

В открытом:  

 

В свёрнутом:

 

 
tol64:

Почему такая большая разница, при равных условиях, в потреблении ресурсов, когда терминал в открытом состоянии (на рабочем столе) и в свёрнутом?

В открытом:  

 

В свёрнутом:

 

А что при этом делает терминал, оптимизация, тестирование, эксперты, индикаторы?..
