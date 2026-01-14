Ошибки, баги, вопросы - страница 636

flops:

На код:

получаю ошибку:

'Test1' - wrong parameters count    test.mqh    10    8

Вопрос где-то здесь обсуждался, но решение я не нашел.

"Решается" так:

, но как-то это неправильно.

Что я делаю не так?

Попробуйте так.

class Test1
  {
public:
   void Test1(int i) {}
  };
class Test2: public Test1
  {
public:
   void Test2(int i):Test1(i) {}
  };
 
ForexMoneyMaker:

Обновился на build 581.

Почему-то по EURUSD показания индикаторов объема AD и OBV сплошной линией. Картинка приложена.

 

По этой причине тестирование и оптимизация эксперта сошли на нет. 

Я так понимаю индикаторы встроенные? 

Воспроизвести не удается. А что есть в логах терминала/экспертов?

 

В документации перепутано, наверное, создание и удаление:


 
Почему терминал не работает?
 
joo:

В документации перепутано, наверное, создание и удаление:

Да, так и есть. Будет исправлено, спасибо
 
tol64:
Нажмите правой кнопкой мыши на графике. В контекстном меню нажмите => Свойства. Откроется окно "Свойства". Во вкладке "Показывать" поставьте флажок "Показывать описания объектов". Окно "Свойства" можно вызвать также нажатием клавиши F8.

Спасибо.А как описание с другой стороны(справа окна) ставить может кто знает.Кроме как собственными метками.

 

 
Karlson:

Спасибо.А как описание с другой стороны(справа окна) ставить может кто знает.Кроме как собственными метками.

Если у Вас описание, это цена, то объект можно сделать фоновым и на шкале цены будет отображаться цена горизонтальных линий. Если же собственное описание, то придёться лэйблами отображать. Или пожелание в сервисдеск, чтобы добавили такое свойство для объектов. :)
tol64:
Если у Вас описание, это цена, то объект можно сделать фоновым и на шкале цены будет отображаться цена горизонтальных линий. Если же собственное описание, то придёться лэйблами отображать. Или пожелание в сервисдеск, чтобы добавили такое свойство для объектов. :)

Горизонтальные линии продолжаются влево (на всю ширину экрана)..Что немного не устраивает и мешает.

Лейблами я и сделал вчера ,пока не отображал с вашей подсказкой :)

Спасибо. 

 
Karlson:

Горизонтальные линии продолжаются влево (на всю ширину экрана)..Что немного не устраивает и мешает.

Лейблами я и сделал вчера ,пока не отображал с вашей подсказкой :)

Спасибо. 

Если горизонтальные линии не устраивают тем, что на всю ширину экрана рисуются, то можно использовать трендовые линии задав им одну цену с двух сторон.

P.S. Хотя, судя по рисунку Вы их, как раз и использовали. )) 

 
tol64:
Если горизонтальные линии не устраивают тем, что на всю ширину экрана рисуются, то можно использовать трендовые линии задав им одну цену с двух сторон.

Так я трендовыми и сделал.С одинаковой ценой.Только описание ставится слева.У точки старта.В этом вопрос.

Причем я попробовал линию пустить справо налево (обратно) .Но метка все равно слева,только еще и перевернута :)) 

 

