Ошибки, баги, вопросы - страница 636
На код:
получаю ошибку:
'Test1' - wrong parameters count test.mqh 10 8
Вопрос где-то здесь обсуждался, но решение я не нашел.
"Решается" так:
, но как-то это неправильно.
Что я делаю не так?
Попробуйте так.
Обновился на build 581.
Почему-то по EURUSD показания индикаторов объема AD и OBV сплошной линией. Картинка приложена.
По этой причине тестирование и оптимизация эксперта сошли на нет.
Я так понимаю индикаторы встроенные?
Воспроизвести не удается. А что есть в логах терминала/экспертов?
В документации перепутано, наверное, создание и удаление:
Нажмите правой кнопкой мыши на графике. В контекстном меню нажмите => Свойства. Откроется окно "Свойства". Во вкладке "Показывать" поставьте флажок "Показывать описания объектов". Окно "Свойства" можно вызвать также нажатием клавиши F8.
Спасибо.А как описание с другой стороны(справа окна) ставить может кто знает.Кроме как собственными метками.
Если у Вас описание, это цена, то объект можно сделать фоновым и на шкале цены будет отображаться цена горизонтальных линий. Если же собственное описание, то придёться лэйблами отображать. Или пожелание в сервисдеск, чтобы добавили такое свойство для объектов. :)
Горизонтальные линии продолжаются влево (на всю ширину экрана)..Что немного не устраивает и мешает.
Лейблами я и сделал вчера ,пока не отображал с вашей подсказкой :)
Спасибо.
Если горизонтальные линии не устраивают тем, что на всю ширину экрана рисуются, то можно использовать трендовые линии задав им одну цену с двух сторон.
P.S. Хотя, судя по рисунку Вы их, как раз и использовали. ))
Так я трендовыми и сделал.С одинаковой ценой.Только описание ставится слева.У точки старта.В этом вопрос.
Причем я попробовал линию пустить справо налево (обратно) .Но метка все равно слева,только еще и перевернута :))