А какое количество баров на чарте выставлено? "Unlimited" ? И сколько чартов со сколькими индикаторами открыто?
Скриншот желательно показывать полный - всего терминала, а не одного выбранного чарта.
Запустил снова, пока ошибок не выдает. Скрин в прицепе.
Все равно, вопрос по ресурсам остался.
Прошло обновление на 586 билд.
Теперь эксперт открывает окно параметров сразу на запуске.
Но после нажатия кнопки ОК эксперт не появляется примерно 1-2 секунды.
Я так понимаю индикаторы встроенные?
Воспроизвести не удается. А что есть в логах терминала/экспертов?
Индикаторы заводские со стандартной поставки терминала.
Первая картинка демонстрирует работу индикатора по разным валютным парам на периоде H1. Как видно, проблемы по паре EURUSD. Причем проблема по этой паре с периода H1 и выше
В то же время, с периода M30 и ниже, проблем нет.
А можно исходничек эксперта для проверки.
Можно и сервисдеском.
В метаедиторе есть контекстная подсказка для быстрого ввода предопределенных функций - это хорошо. А вот ее регистрозависимость - не очень. Хочешь, напр. MathRound, набираешь math... - менюшка не выпадает, надо набирать именно Math... Это недочет, или так сделано намеренно? В МТ4 нет такой чувствительности к регистру.
И все-таки, извиняюсь за назойливость.
а тут и думать не надо о причинах. :)
такое происходит когда терминал от интернета отсоединен.
только объясните мне пожалуйста, зачем вам мой эксперт во время запуска на ваших серверах проверять? как то подозрительно такая защита выглядит. чисто пираты. :)
Этот баг уже выкладывал выше в 581 билде, в новом билде в 586 он остался.
ЗЫ объекты пока не удалял, терминал не перегружал, баг присутсвует, господа разработчики задавайте наводящие вопросы может отловим. Жду.
а о чем баг? напомнишь?