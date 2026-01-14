Ошибки, баги, вопросы - страница 639

Renat:

А какое количество баров на чарте выставлено? "Unlimited" ? И сколько чартов со сколькими индикаторами открыто?

Скриншот желательно показывать полный - всего терминала, а не одного выбранного чарта.

Запустил снова, пока ошибок не выдает. Скрин в прицепе.

Все равно, вопрос по ресурсам остался. 

ScMt.zip  63 kb
 

Прошло обновление на 586 билд.

Теперь эксперт открывает окно параметров сразу на запуске.

Но после нажатия кнопки ОК  эксперт не появляется примерно 1-2 секунды.

 
alexvd:

Я так понимаю индикаторы встроенные? 

Воспроизвести не удается. А что есть в логах терминала/экспертов?

 

Индикаторы заводские со стандартной поставки терминала.

Первая картинка демонстрирует работу индикатора по разным валютным парам на периоде H1. Как видно, проблемы по паре EURUSD. Причем проблема по этой паре с периода H1 и выше

В то же время, с периода M30 и ниже, проблем нет.

 

 
Здравствуйте, у меня тоже AD и OBV по EURUSD с Н1 и выше выдает прямую линию
 
sergeev:


А можно исходничек эксперта для проверки.

Можно и сервисдеском.

 
muallch:
В метаедиторе есть контекстная подсказка для быстрого ввода предопределенных функций - это хорошо. А вот ее регистрозависимость - не очень. Хочешь, напр. MathRound, набираешь math... - менюшка не выпадает, надо набирать именно Math... Это недочет, или так сделано намеренно? В МТ4 нет такой чувствительности к регистру.

И все-таки, извиняюсь за назойливость.

 
alexvd:

А можно исходничек эксперта для проверки.

Можно и сервисдеском.

а тут и думать не надо о причинах. :)

такое происходит когда терминал от интернета отсоединен.

только объясните мне пожалуйста, зачем вам мой эксперт во время запуска на ваших серверах проверять?  как то подозрительно такая защита выглядит. чисто пираты. :)

 

Этот баг уже выкладывал выше в 581 билде, в новом билде в 586 он остался.


ЗЫ объекты пока не удалял, терминал не перегружал, баг присутсвует, господа разработчики задавайте наводящие вопросы может отловим. Жду.

 
а о чем баг? напомнишь?

 
sergeev:
а о чем баг? напомнишь?


У тебя дата объекта над шкалой времени, на моём скрине под, из шести запущенных чартов такое вижу лишь на трёх последних, на первых трёх чартах так же как у тебя.
