Ошибки, баги, вопросы - страница 635
подскажите в чем дело, не могу понять что за проблемы стаймером?
Желательно приводить полные логи с момента добавления скрипа на чарт и до его завершения.
По указанному логу нет четкого указания:
Я только начал осваивать Метатрейдер и MQL5. Пробую создать свой индикатор.
Решил сделать уровни сопротивления и поддержки на основе стандартного индикатора фракталы.
Кое-что переделал, а многое убрал или закомментировал. Получился вот такой код:#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDeepPink
#property indicator_label1 "Level"
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//---- indicator buffers
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//---- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA);
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
// точность индикатора равна точности графика??
//---- sets first bar from what index will be drawn
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218);
//---- arrow shifts when drawing
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-ExtArrowShift);
//---- sets drawing line empty value--
// PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---- initialization done
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Accelerator/Decelerator Oscillator |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // кол-во входных баров
const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
int i,limit;
//---
if(rates_total<5)
return(0);
//---
if(prev_calculated<7)
{
limit=2;
//--- clean up arrays
ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE);
}
else limit=rates_total-5;
for(i=limit;i<rates_total-3 && !IsStopped();i++)
{
//---- Upper Fractal
if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2])
ExtBuffer[i]=High[i];
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
//---- Lower Fractal
if(Low[i]<Low[i+1] && Low[i]<Low[i+2] && Low[i]<=Low[i-1] && Low[i]<=Low[i-2])
ExtBuffer[i]=Low[i];
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
}
//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
При компиляции ошибок нет. Однако линии (уровни) не отрисовываются.
Подскажите, в чем может быть трабл?
минимум две точки должны быть на соседних барах, чтоб линия была видна.
Попробуйте
да.
зы: для кода на форуме есть замечательная кнопачка SRC, пользуйтесь)
при отправке ордера возникает ошибка.. В чем может быть причина?
2012.02.08 19:15:22 pattern (EURUSD,M10) CTrade::PositionOpen: request buy 0.10 (null) at 1.32710 sl: 1.32530 tp: 1.33021 [invalid request]
Обновился на build 581.
Почему-то по EURUSD показания индикаторов объема AD и OBV сплошной линией. Картинка приложена.
По этой причине тестирование и оптимизация эксперта сошли на нет.
Не получается установить наклонную надпись ( "Описание") на объект TREND .Сначала не получилось программно.
Потом обнаружил что и в ручную на линию надпись не поставить.Может что не так делаю..
В МТ4 :
На код:
class Test1
{
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
получаю ошибку:
'Test1' - wrong parameters count test.mqh 10 8
Вопрос где-то здесь обсуждался, но решение я не нашел.
"Решается" так:
class Test1
{
protected:
void Test1() {}
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
, но как-то это неправильно.
Что я делаю не так?
После того как стал сервер от MIGBank-Demo, появились постоянные проблемы с соединением, в данный момент не может соединиться.