Ошибки, баги, вопросы - страница 629
Что означает режим оптимизации "Все символы, выбранные в окне Обзор рынка" ???
А в справку не заглядываем совсем - Режимы оптимизации? :)
А эта странная фраза: собака друг человека ...
Честно говоря справка не прояснила недоумения. Ладно озвучу свою догадку: режим "Все символы, выбранные в окне Обзор рынка" по моему мнению означает что будет использован режим "одиночный проход" с полным перебором всех символов из Обзора рынка.
Или же всё таки используется ГА с регулярной сменой символов, или полный перебор со сменой символов???
:)Или же всё таки используется ГА с регулярной сменой символов, или полный перебор со сменой символов???
Там же по-русски написано:
В отличие от двух предыдущих, данный режим оптимизации позволяет испытать советника с одинаковыми входными параметрами, но на различных символах. При каждом проходе оптимизации изменяется только основной символ тестирования советника, иными словами, символ графика, к которому был бы прикреплен советник.
Оптимизация проходит только на тех символах, которые в текущий момент выбраны в окне "Обзор рынка". Таким образом, регулируя набор выбранных символов, можно управлять оптимизацией.
Вот попробовал пример все равно выходят другие значения
2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0
почему 11 я не пойму
Там же по-русски написано:...
Простите, моё недоумение вызвано тем что я последнее время занимаюсь темой мультивалютности.
Поэтому совсем забыл что есть советники которые открывают сделки по текущему инструменту. В мультивалютных то, символы указываются в настройках и ни каких тебе "символ чарта". поэтому ни как не мог понять что вы там отлавливаете в режиме смены символов :)
Во истину горе от ума.
Это у Вас не 11, а хэндл 1 и далее без разделителя 1.0
Мой вопрос пропущен: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453. Нужен ответ. :)
Суть вопроса:
Свойства отображения торговых уровней (CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - ( уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit, отложенные ордера)) не входят в ограничения для объекта-график (OBJ_CHART).
---
При применении операций с графиками для объекта "График" (OBJ_CHART) действуют следующие ограничения:
---
Отобразить их мне не удаётся при том, что все остальные свойства включаются/отключаются. Это баг?
1. Суть в том что в тестере свой список символов, который формируется независимо от того списка который выбран в терминале.
Основной инструмент, тот который выбран в тестере (или тот на который б был прикреплен эксперт) попадает в этот список автоматически.
Если нужна мультивалютная торговля, то остальные символы нужно добавить туда самостоятельно, из эксперта.
Торговать можно будет по всем символам, но тики будут приходить только по основному.
2. Данный режим был создан для тестирования в основном моновалютных экспертов на разных валютах но при одних параметрах.
При этом происходит перебор всех символов в списке терминала (именно терминала), при этом на каждый новый проход меняется основной символ в списке тестера.
В этом режиме можно тестировать и мульты, только для хорошо продуманного мульта это уже будет не так значемо как для моновалютника.
Т.е. разница в результатах возможно и будет, но она будет так мола (при правильном подходе) что вполне впишется в рамки погрешности.
