Ошибки, баги, вопросы - страница 630
Свойство работает, но не реализовано само отображение торговых уровней. Сделаем.
Из ананоса 578 билда9. MQL5: Исправлена ошибка передачи ссылки на строку для x64 версии.
10. MQL5: Исправлена ошибка вычисления строки, переданной в DLL, для x64 версии.
11. MQL5: Исправлена обработка вызова ChartRedraw() в графических объектов типа "Chart".
9, 10 он касается заявки по HttpOpenRequest ?и что именно было исправлено по 11?
Из ананоса 578 билдаи что именно было исправлено по 11?
Как добавить информацию в меню "Лицензия"?
Речь идёт об окне ввода пользовательских данных при запуске скрипта.
по-моему это только для продуктов из маркета.
программисту это не доступно
Здравствуйте уважаемые друзья.В своем модуле сопровождения позиций использую простой алгоритм закрытия части позиции, и модификация стопа в безубыток.До не давнего времени модуль работал а с новыми обновлениями не работае,не может инициализовать функцию и ищет какой то индикатор хотя их там нет.При использовании того ж експерта с другими модулями трала такой проблемы не возникает.Програмист который писал этот модуль сказал что надо обратится к Вам , связано что то с обновлениями.
Помогите пожалуйста решить вопрос.
2012.02.02 12:14:38 Core 1 tester stopped because OnInit failed
Даже если генирировать експерт с модулем:
https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article
Та сама картина. Что делать ?
Подскажите почему может слетать информация по текущей закаченной истории.
Несколько дней назад успешно тестировал стратегию на глубине в три года по 14 парам.
Вчера включаю МТ5 и вижу на всех графиках "Ожидание обновления"
Какая то часть истории закачалась снова, терминал показал, что загрузил более 200 мб, после чего я его выключил.
Сегодня вновь загружается история и уже скачало более 250 мб
на диске в папке с историей текущего сервера объем более 3,6Гб
Новый счет на другом сервере не открывал.
билд 574, х64
Вообще бы не помешало более детальный лог вести в закладке инструменты-журнал.
по крайней мере то что терминал по какой то паре синхронизирует историю с сервером и\или ее загружает. как к примеру это делает тестер
К какому серверу подключаетесь? Какую информацию еще можете предоставить? Логи?
К какому серверу подключаетесь? Какую информацию еще можете предоставить? Логи?
AlpariFS-MT5
Три последних лога в архиве.
Могу и другую предоставить информацию. Скажите только что еще нужно будет.
.. Сейчас запустил тест, тестер заново синхронизирует историю, я как понимаю с терминалом а не с демосервером.