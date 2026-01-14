Ошибки, баги, вопросы - страница 630

antt:
Свойство работает, но не реализовано само отображение торговых уровней. Сделаем.
Да, точно, мне нужно было и это тоже написать, забыл. Свойство включается/отключается. Это проверяется. Не было только отображения. Спасибо, а то я уже начал индикатор такой делать. :)
 

Из ананоса 578 билда

9. MQL5: Исправлена ошибка передачи ссылки на строку для x64 версии.

10. MQL5: Исправлена ошибка вычисления строки, переданной в DLL, для x64 версии.
11. MQL5: Исправлена обработка вызова ChartRedraw() в графических объектов типа "Chart".


9, 10 он касается заявки по HttpOpenRequest ?

и что именно было исправлено по 11?
sergeev:

Из ананоса 578 билда

и что именно было исправлено по 11?
Не вызывалась перерисовка объекта "Chart", как это делается в "старшем" брате - в Графике.
 

Как добавить информацию в меню "Лицензия"? 

Речь идёт об окне ввода пользовательских данных при запуске скрипта.

 
denkir:

Как добавить информацию в меню "Лицензия"? 

Речь идёт об окне ввода пользовательских данных при запуске скрипта.

по-моему это только для продуктов из маркета.

программисту это не доступно

 

Здравствуйте уважаемые друзья.В своем модуле сопровождения позиций использую простой алгоритм закрытия части позиции, и модификация стопа в безубыток.До не давнего времени модуль работал а с новыми обновлениями не работае,не может инициализовать функцию и ищет какой то индикатор хотя их там нет.При использовании того ж експерта с другими модулями трала такой проблемы не возникает.Програмист который писал этот модуль сказал что надо обратится к Вам , связано что то с обновлениями.

Помогите пожалуйста решить вопрос.

 2012.02.02 12:14:38 Core 1 tester stopped because OnInit failed

 

Даже если генирировать експерт с модулем:

https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article

Та сама картина. Что делать ?

не судите строго. Я здесь новичек. бродил по форуму и заблудился..... Суть проблемы: в МТ4 окно ордера открывается с графиком, которым я в жизни не пользовался. Вопрос: как убрать этот график , чтобы окно ордера было без тикового графика? Заранее спасибо за ответ на электронку: golsv@ukr.net
 

Подскажите почему может слетать информация по текущей закаченной истории.

Несколько дней назад успешно тестировал стратегию на глубине в три года по 14 парам.

Вчера включаю МТ5 и вижу на всех графиках "Ожидание обновления"

Какая то часть истории закачалась снова, терминал показал, что загрузил более 200 мб, после чего я его выключил.

Сегодня вновь загружается история и уже скачало более 250 мб

на диске в папке с историей текущего сервера  объем более 3,6Гб

Новый счет на другом сервере не открывал.

билд 574, х64

Вообще бы не помешало более детальный лог вести в закладке инструменты-журнал.

по крайней мере то что терминал по какой то паре синхронизирует историю с сервером и\или ее загружает. как к примеру это делает тестер

 

К какому серверу подключаетесь? Какую информацию еще можете предоставить? Логи?

 
alexvd:

К какому серверу подключаетесь? Какую информацию еще можете предоставить? Логи?

AlpariFS-MT5

Три последних лога в архиве.

Могу и другую предоставить информацию. Скажите только что еще нужно будет.


.. Сейчас запустил тест, тестер заново синхронизирует историю, я как понимаю с терминалом а не с демосервером.

