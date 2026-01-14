Ошибки, баги, вопросы - страница 633

Ashes:

  Работаете через удаленный доступ? Под разными логинами?

 

Локально. Логин один.
 
Renat:

Перестарались с защитой - обязательно исправим.

Задержка на первичной распаковке эксперта, а не в работе эксперта.

Ренат, пожалуйста, дайте как можно скорее заплатку на этот глюк. 

 
Да, тормоза в последнем билде существенные. Компиляция проходит больше минуты...
 
jmt:

советник при запуске в тестере выдает ошибку

Спасибо за сообщение, ошибка исправлена. Пожалуйста подождите выхода нового билда.

Для работы в текущей версии инициализируйте структуры нулём через функцию ZeroMemory.

 

Здравствуйте в билде 581 (64-бит,ОС 7-ка) столкнулся с проблемами Bars - стал выдавать значение "0", хотя до 581 выдавал кол-во баров. Взял пример с сайта в описании Bars вставил в скрипт и прогнал его по паре "EURUSD" в результате получил на графике H1- 88510, H4- 27589, D1-10570, W1 -0 фактически -2144, MN1-0 фактически- 494 бара- не могу понять в чем дело.

PS историю закачиваю с помощью скрипта из справки

PS историю закачиваю с помощью скрипта из справки

 
kirill190982:

Здравствуйте в билде 581 (64-бит,ОС 7-ка) столкнулся с проблемами Bars - стал выдавать значение "0", хотя до 581 выдавал кол-во баров. Взял пример с сайта в описании Bars вставил в скрипт и прогнал его по паре "EURUSD" в результате получил на графике H1- 88510, H4- 27589, D1-10570, W1 -0 фактически -2144, MN1-0 фактически- 494 бара- не могу понять в чем дело.

PS историю закачиваю с помощью скрипта из справки

Спасибо за сообщение. Ошибка исправлена, исправление будет в следующем билде.
 

Терминал по непонятной причине закачивает большие объемы истории, запускал 2 раза и каждый раз за пару минут по 50мб скачал. В терминале было открыто 2 графика евро-доллар с разными периодами без индикаторов, экспертов... После запуска никаких действий не производилось.

 

 
Graff:

Терминал по непонятной причине закачивает большие объемы истории, запускал 2 раза и каждый раз за пару минут по 50мб скачал. В терминале было открыто 2 графика евро-доллар с разными периодами без индикаторов, экспертов... После запуска никаких действий не производилось.

В выходные мы провели коррекцию исторических баз минуток, повысив ее качество, что привело к необходимости перезакачать ее на терминалы.

Это однократное действие - история синхронизируется автоматически.

Это однократное действие - история синхронизируется автоматически.

 
Renat:

В выходные мы провели коррекцию исторических баз минуток, повысив ее качество, что привело к необходимости перезакачать ее на терминалы.

Это однократное действие - история синхронизируется автоматически.

Нет Renat тут дело в чём то другом, обновление котировок обновлением, но при открытии чарта терминал виснет, и не важно сколько времени ждёшь (экспериментировал 30 сек, 5 минут, 10 мин) разруливает ситуацию только удаление терминала, в последствии при открытии чарт уже готов.
 
Urain:
Нет Renat тут дело в чём то другом, обновление котировок обновлением, но при открытии чарта терминал виснет, и не важно сколько времени ждёшь (экспериментировал 30 сек, 5 минут, 10 мин) разруливает ситуацию только удаление терминала, в последствии при открытии чарт уже готов.

Это происходит не на Weekly или Monthly чартах?

Мы нашли ошибку в функции Bars() для этих периодов, что приводило к зависанию.

