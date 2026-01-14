Ошибки, баги, вопросы - страница 633
Работаете через удаленный доступ? Под разными логинами?
Перестарались с защитой - обязательно исправим.
Задержка на первичной распаковке эксперта, а не в работе эксперта.
Ренат, пожалуйста, дайте как можно скорее заплатку на этот глюк.
советник при запуске в тестере выдает ошибку
Спасибо за сообщение, ошибка исправлена. Пожалуйста подождите выхода нового билда.
Для работы в текущей версии инициализируйте структуры нулём через функцию ZeroMemory.
Здравствуйте в билде 581 (64-бит,ОС 7-ка) столкнулся с проблемами Bars - стал выдавать значение "0", хотя до 581 выдавал кол-во баров. Взял пример с сайта в описании Bars вставил в скрипт и прогнал его по паре "EURUSD" в результате получил на графике H1- 88510, H4- 27589, D1-10570, W1 -0 фактически -2144, MN1-0 фактически- 494 бара- не могу понять в чем дело.
PS историю закачиваю с помощью скрипта из справки
Терминал по непонятной причине закачивает большие объемы истории, запускал 2 раза и каждый раз за пару минут по 50мб скачал. В терминале было открыто 2 графика евро-доллар с разными периодами без индикаторов, экспертов... После запуска никаких действий не производилось.
В выходные мы провели коррекцию исторических баз минуток, повысив ее качество, что привело к необходимости перезакачать ее на терминалы.
Это однократное действие - история синхронизируется автоматически.
Нет Renat тут дело в чём то другом, обновление котировок обновлением, но при открытии чарта терминал виснет, и не важно сколько времени ждёшь (экспериментировал 30 сек, 5 минут, 10 мин) разруливает ситуацию только удаление терминала, в последствии при открытии чарт уже готов.
Это происходит не на Weekly или Monthly чартах?
Мы нашли ошибку в функции Bars() для этих периодов, что приводило к зависанию.