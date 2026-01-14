Ошибки, баги, вопросы - страница 632
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Перестарались с защитой - обязательно исправим.
Задержка на первичной распаковке эксперта, а не в работе эксперта.
только что прошло какое-то повторное обновление терминала.
теперь тормоза на 2-3 секунды и на 64-битном терминале
работать и перекомпилировать код невозможно. пока что перешел на запасной 578 билд.
Что то у меня новая версия 581 тестера стратегий криво работает.
Точно не знаю в чем дело, но по моему с ней что то не так.
Не подскажите, это только у меня так происходит?
Что то у меня новая версия 581 тестера стратегий криво работает.
Точно не знаю в чем дело, но по моему с ней что то не так.
Не подскажите, это только у меня так происходит?
Без паники, багофиксинг в активной фазе, но с такими постами будет только хуже.
давайте по порядку что не так, по каждому не так в отдельности (битность, проблема).
ЗЫ пока что слушал отзывы на баги по 64 битной версии, выкладывайте свои проблемы.
Без паники, багофиксинг в активной фазе, но с такими постами будет только хуже.
давайте по порядку что не так, по каждому не так в отдельности (битность, проблема).
Да, я точно не знаю, может это я что то напутал не могу разобраться.
Просто эксперт перестал работать, то ли после обновления то ли я стер в нем что то.
Да, я точно не знаю, может это я что то напутал не могу разобраться.
Просто эксперт перестал работать, то ли после обновления то ли я стер в нем что то.
Вы его перекомпилировали в новом билде?
Да.
Выдает такие строки и завершает работу.
2012.02.04 18:12:02 Core 1 connection closed
2012.02.04 18:12:02 Core 1 disconnected
2012.02.04 18:12:02 Tester quality of analyzed history is 100%
2012.02.04 18:12:01 Core 1 common synchronization completed
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\_SERG\_ТЕСТИРОВАНИЕ_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 authorized (agent build 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connected
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00 Core 1 agent process started
Да.
Выдает такие строки и завершает работу.
2012.02.04 18:12:02 Core 1 connection closed
2012.02.04 18:12:02 Core 1 disconnected
2012.02.04 18:12:02 Tester quality of analyzed history is 100%
2012.02.04 18:12:01 Core 1 common synchronization completed
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\_SERG\_ТЕСТИРОВАНИЕ_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 authorized (agent build 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connected
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00 Core 1 agent process started
советник
int OnInit()
{
return(0);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
}
void OnTick()
{
//--- готовим запрос
MqlTradeRequest request={0};
request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // установка отложенного ордера
request.magic=55555; // ORDER_MAGIC
request.symbol=_Symbol; // инструмент
request.volume=0.1; // объем в 0.1 лот
request.sl=0; // Stop Loss не указан
request.tp=0; // Take Profit не указан
//--- сформируем тип ордера
request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; // тип ордера
//---сформируем цену для отложенного ордера
request.price=1.48; // цена для открытия
//--- отправим торговый приказ
MqlTradeResult result={0};
OrderSend(request,result);
}
при запуске в тестере выдает ошибку
2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 Access violation write to 0xAF0F085B in 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'
2012.02.04 18:33:49 OnTick critical error
Попробуйте запустить какой нить советник из Examples
Из Examples работают.
Наверно я что то не так сделал.
Спасибо, буду разбираться.
Дата вертикальной линии каким то чудом прыгнула за шкалу времени.
Terminal MetaTrader 5 build 581 started (MetaQuotes Software Corp.) 32 бита
ЗЫ повторить не смогу, после закрытие того чарта, и открытии нового проблема не повторилась.