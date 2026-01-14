Ошибки, баги, вопросы - страница 632

Renat:

Перестарались с защитой - обязательно исправим.

Задержка на первичной распаковке эксперта, а не в работе эксперта.

только что прошло какое-то повторное обновление терминала.

теперь тормоза на 2-3 секунды и на 64-битном терминале


работать и перекомпилировать код невозможно. пока что перешел на запасной 578 билд.

 

Что то у меня новая версия 581 тестера стратегий криво работает.

Точно не знаю в чем дело, но по моему с ней что то не так.

Не подскажите, это только у меня так происходит?

 
Без паники, багофиксинг в активной фазе, но с такими постами будет только хуже.

давайте по порядку что не так, по каждому не так в отдельности (битность, проблема).

ЗЫ пока что слушал отзывы на баги по 64 битной версии, выкладывайте свои проблемы.

 
Да, я точно не знаю, может это я что то напутал не могу разобраться.

Просто эксперт перестал работать, то ли после обновления то ли я стер в нем что то.

 
Вы его перекомпилировали в новом билде?
 
Да.

Выдает такие строки и завершает работу.

2012.02.04 18:12:02    Core 1    connection closed
2012.02.04 18:12:02    Core 1    disconnected
2012.02.04 18:12:02    Tester    quality of analyzed history is 100%
2012.02.04 18:12:01    Core 1    common synchronization completed
2012.02.04 18:12:01    Tester    EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\_SERG\_ТЕСТИРОВАНИЕ_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01    Core 1    authorized (agent build 581)
2012.02.04 18:12:01    Core 1    connected
2012.02.04 18:12:01    Core 1    connecting to 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00    Core 1    agent process started

 
Попробуйте запустить какой нить советник из Examples
 

советник

int OnInit()

  {

   return(0);

  }

void OnDeinit(const int reason)

  {

  }

void OnTick()

  {

//--- готовим запрос

   MqlTradeRequest request={0};

   request.action=TRADE_ACTION_PENDING;         // установка отложенного ордера

   request.magic=55555;                  // ORDER_MAGIC

   request.symbol=_Symbol;                      // инструмент

   request.volume=0.1;                          // объем в 0.1 лот

   request.sl=0;                                // Stop Loss не указан

   request.tp=0;                                // Take Profit не указан   

//--- сформируем тип ордера

   request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;                // тип ордера

//---сформируем цену для отложенного ордера

   request.price=1.48;  // цена для открытия

//--- отправим торговый приказ

   MqlTradeResult result={0};

   OrderSend(request,result);

  } 

при запуске в тестере выдает ошибку

2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00   Access violation write to 0xAF0F085B in 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'

2012.02.04 18:33:49 OnTick critical error

 
Из Examples работают.

Наверно я что то не так сделал.

Спасибо, буду разбираться.

 

Дата вертикальной линии каким то чудом прыгнула за шкалу времени.

Terminal    MetaTrader 5 build 581 started (MetaQuotes Software Corp.) 32 бита


ЗЫ повторить не смогу, после закрытие того чарта, и открытии нового проблема не повторилась.
