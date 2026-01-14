Ошибки, баги, вопросы - страница 626

Такой вопрос.
Была сел сделка. Затем мелкий выход по Бай. С первой линией сел и бай - вопросов не возникает.
Затем новая доливка в сел.  И вот вторая линия, соединяющая бай и новую сел сделку непонятна. Почему она их вообще соединяет? 


 
У них общий идентификатор позиции.
 
это понятно. Но как-то не интересно несуществующий бай с новым селом соединен. И комментарий к линии тоже какой-то бессмысленный.
 Бай(out) относится к первому селу (in).  Но новый сел (in) к тому баю не очень вяжется.  В общем, линия работает только на логику, без очевидного её назначения. И может только приводить к запутыванию восприятия..

 
Есть ли в MQL5 аналоги таким библиотекам, как stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh, в частности интересует функция PostMessageA? За ранее спасибо.
 
PostMessageA- это не MQL. Это импорт WinAPI из user32.dll


только в MQL5 надо с W окончанием

 

При попытке присоединить советника к графику в журнале появляется сообщение   Invalid EX5 file   и советник выгружается. Что это означает? 


А по подробней можно?
 
Советника только написал, скомпилировал. Мышкой кидаю на график появляется окно свойств эксперта и на графике его имя(в правом верхнем углу). В свойствах ставлю галочку разрешить импорт dllнажимаю кнопку ок и в журнале появляется сообщение 2012.01.28 12:54:48 Thinker Invalid EX5 file        и советник тут же выгружается. Другие эксперты работают нормально.
Да это понятно. Какую ДЛЛ и как пытаемся подгрузить? какая ОС и какой билд терминала?
 
ДЛЛ подгружаю 2 это kernel32.dll и user32.dll посредством импорта 

#import "user32.dll"
  int PostMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#import

 ОС windows 7 домашняя базовая, о терминале Version: 5.00 Build 574. Из другого советника загружал точно такие же функции из этих же библиотек, тем же способом и все работает нормально, как ожидал.

