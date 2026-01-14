Ошибки, баги, вопросы - страница 525
Добрый день, возможно ли как-то изменить стандартный графический инструмент? Конкретней: добавить вертикальную линию к фибо сетки, построенную с коэффициентом 1.3
вопрос с обращением к индикаторам. Точнее к фракталам. написал тестовый код
Он периодически выдает фрактал при i = 2, хотя на экране его нету (от стандартного индикатора Fractals)
Подскажите в чем ошибка
Залипают кнопки таймфреймов на панели терминала. Иногда сразу несколько при частом множественном переключении с ТФ на ТФ. Возможно, это из-за большого числа окон, индикаторов, шаблонов... однако раньше их было не меньше, но такого эффекта не наблюдалось. На скриншоте - пример несоответтвия вжатой кнопки таймфрейма реальному значению, указанному в верхнем левом углу чарта. Больше тянет на долгосрочный эффект, хотя всё-таки рано или поздно отлипает.
Иногда бывает вообще ни одна не нажата.
Могу ли я управлять размерами окна средствами mql5?
Почему то между 2001 и 2006 годом не тестируются эксперты. Смотрел по евро и фунту. Закрыл терминал, удалил историю. Закачалась заново. Всё равно. До 2001 сделки открываются. А начиная с 2001 по 2006 при наличии сигналов пропуск. Почему?
Сделал вроде бы простенький индикатор, почему не хочет работать - не понимаю;(
close[i] при подстановке выдает, SmoothSpreadBuffer[i] при подстановке тоже выдает, почему не хочет делить одно на другое и показать результат?
результат, правда иногда дает, но не соответствующий реальности, например на паре EURUSD на часах должно быть значение в пределах 300-400...
подставь сюда значения EURUSD для тек. времени и получишь:
Ma к примеру с усреднением 16 по ценам закрытия
а не лучше использовать
handle=iMA(name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д
После последнего билда терминал при загрузке намертво зависает. На окнах пар советник - он не успевает начать работу. Нет доступа ни к меню, ни к контекстным меню. WIn7. Окно обзора символов пустое. Значок соединения красный. Загрузки процессора нет. Что делать и когда уже стабильность будет?
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal.exe
Версия приложения: 5.0.0.514
Отметка времени приложения: 00343800
Сигнатура зависания: 86b5
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
Доп. сигнатура зависания 2: 4dea
Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
Доп. сигнатура зависания 4: 1df5
Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece
Доп. сигнатура зависания 6: b4e6
Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4