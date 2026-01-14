Ошибки, баги, вопросы - страница 502

Renat:

На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo стоит GMT+1 с учетом перехода на летнее время.

У подавляющего большинства форекс брокеров используется GMT+1 (лето по разному) или GMT+2 с выключенным переходом на летнее время.

Пардон - а в пятницу, 26-го, было GMT+0, посмотрите хотя бы по закрытию.
 
Arkadiy:
Да, в пятницу на Metaquotes-Demo было GMT+0. Такая вот странность.
 
Arkadiy:
В пятницу вышел апдейт от Майкрософта, который поменял российский переход на летнее время - это привело к тому, что на компьютере резко сменилось время.

Мы оперативно все поправили.

 
Renat:

Спасибо, всё-же, не считая этой ошибки (это ведь ошибка - то что в пятницу было GMT+0, связанная с компьютерными неполадками) во всё остальное время было и будет среднеевропейское? Прошу прощения за назойливость.
 
Arkadiy:
Да, GMT+1 с учетом перехода на летнее время.
 
TheXpert:
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 is not a valid Win32 application. -- оно?


Да. Оформляйте заявку, разберёмся
 
TheXpert:

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1)    Cannot open '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)

Файл в наличии имеется. Скомпилен тем билдом, который сейчас стоит.

Что за ошибка 193? Допускаю, что ляп с моей стороны, но найти в упор не могу. Или в сервисдеск?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 is not a valid Win32 application. -- оно?


Лучше, конечно, в сервисдеск с исходниками.
 
maryan.dirtyn:

подскажите в чем проблема... 

 пишет:

 

я советнику прямо указываю торговать только при минутах 00.. а он торгует постоянно 

Выложите код где вы это указываете советнику.
 

Добрый день!

Помогите пожалуйста разобраться 

У меня есть простой скрипт 

void OnStart()
  {
    int h;
    int    m_integer  = 23;
    string m_string   = "EURUSD";
    double m_double   = 1.2345678;    
    
    h=FileOpen("TEST_CSV_FILE.CSV",FILE_CSV|FILE_WRITE,";");
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileClose(h);
  }

После его работы файл создается, но после каждого символа записывается '.' (код '00').

Выглядит это так:

CSV file in hexadecimal mode 

Соответственно размер файла в 2 раза больше, чем предполагается. 

 Я что-то делаю не так?

 
snookeredman:

 Я что-то делаю не так?

Нет, все нормально. Можно кодовую страницу поменять на CP_ACP. А точки это замена редактором невалидных символов.
