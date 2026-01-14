Ошибки, баги, вопросы - страница 502
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo стоит GMT+1 с учетом перехода на летнее время.
У подавляющего большинства форекс брокеров используется GMT+1 (лето по разному) или GMT+2 с выключенным переходом на летнее время.Пардон - а в пятницу, 26-го, было GMT+0, посмотрите хотя бы по закрытию.
Да, в пятницу на Metaquotes-Demo было GMT+0. Такая вот странность.
В пятницу вышел апдейт от Майкрософта, который поменял российский переход на летнее время - это привело к тому, что на компьютере резко сменилось время.
Мы оперативно все поправили.
В пятницу вышел апдейт от Майкрософта, который поменял российский переход на летнее время - это привело к тому, что на компьютере резко сменилось время.
Мы оперативно все поправили.
Спасибо, всё-же, не считая этой ошибки (это ведь ошибка - то что в пятницу было GMT+0, связанная с компьютерными неполадками) во всё остальное время было и будет среднеевропейское? Прошу прощения за назойливость.
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 is not a valid Win32 application. -- оно?
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
Файл в наличии имеется. Скомпилен тем билдом, который сейчас стоит.
Что за ошибка 193? Допускаю, что ляп с моей стороны, но найти в упор не могу. Или в сервисдеск?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 is not a valid Win32 application. -- оно?
подскажите в чем проблема...
пишет:
я советнику прямо указываю торговать только при минутах 00.. а он торгует постоянно
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться
У меня есть простой скрипт
После его работы файл создается, но после каждого символа записывается '.' (код '00').
Выглядит это так:
Соответственно размер файла в 2 раза больше, чем предполагается.
Я что-то делаю не так?
Я что-то делаю не так?