Ошибки, баги, вопросы - страница 498
Пожалуйста уточните, как именно вы запускаете терминал? Из командной строки?
Открываю папку MetaTrader 5 и делаю двойной щелчок по файлу terminal.exe
После закрытия терминала в Диспетчере Задач Windows она остаётся "висеть":
Обычный запуск программы не запускает её до тех пор, пока не произведёшь принудительное Завершение процесса в Диспетчере.
Это не каждый раз происходит.
Нет ли зацикленных скриптов или экспертов на графиках? Они могут привести к задержке выгрузки терминала.
Именно в этот раз на графике висел эксперт, но там нет бесконечных циклов. После закрытия терминала сразу открыл Диспетчер задач, так как вспомнил, что такие моменты уже были и решил посмотреть, как на этот раз получается. terminal64.exe в процессах присутствовал. Я подождал около минуты и принудительно завершил процесс.
А без эксперта терминал сразу же закрывается?
Если сразу - значит дело исключительно в этом эксперте.
Минута маловато будет, вполне возможно выгрузка терминала этак до 5-6 минут (после 10 уже стоит начинать волноваться).
Терминал быстро выгружается, и минута - это экстремально долго.
Кроме того, надо учесть влияние запущенных антивирусов и диск, на котором запущен терминал. Некоторые умудряются запускаться с медленных сетевых дисков или с флешек со скоростью записи 3 Mb/sec (или меньше).
У меня Windows быстрее закрывается.)) Иногда бывает, что нужно перезагрузить ту или иную программу, чтобы устранить "глюк". В мире софта на мой взгляд это нормально. У хорошего софта это реже конечно. В MT5 это нечасто у меня происходит.
Renat:
А без эксперта терминал сразу же закрывается?
Если сразу - значит дело исключительно в этом эксперте.
Сейчас попробовал несколько раз с тем же экспертом открыть и закрыть терминал, подобной ситуации не возникло. Терминал выгружался секунд 5.
В моём случае наверное это в порядке вещей, так как много программ работает одновременно. Может из-за этого где-то конфликт происходит. Не критично в общем.
