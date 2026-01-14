Ошибки, баги, вопросы - страница 498

Alexander:
Пожалуйста уточните, как именно вы запускаете терминал? Из командной строки?

Открываю папку MetaTrader 5 и делаю двойной щелчок по файлу terminal.exe
 

После закрытия терминала в Диспетчере Задач Windows она остаётся "висеть":

 

Обычный запуск программы не запускает её до тех пор, пока не произведёшь принудительное Завершение процесса в Диспетчере.

Это не каждый раз происходит. 

tol64:

У меня раньше это тоже встречалось, теперь не наблюдается (обычно происходило после смены билдов).
 
Нет ли зацикленных скриптов или экспертов на графиках? Они могут привести к задержке выгрузки терминала.
 
Renat:
Именно в этот раз на графике висел эксперт, но там нет бесконечных циклов. После закрытия терминала сразу открыл Диспетчер задач, так как вспомнил, что такие моменты уже были и решил посмотреть, как на этот раз получается. terminal64.exe в процессах присутствовал. Я подождал около минуты и принудительно завершил процесс. 
tol64:
Минута маловато будет, вполне возможно выгрузка терминала этак до 5-6 минут (после 10 уже стоит начинать волноваться).
 
tol64:
А без эксперта терминал сразу же закрывается?

Если сразу - значит дело исключительно в этом эксперте.

 
Interesting:
Терминал быстро выгружается, и минута - это экстремально долго.

Кроме того, надо учесть влияние запущенных антивирусов и диск, на котором запущен терминал. Некоторые умудряются запускаться с медленных сетевых дисков или с флешек со скоростью записи 3 Mb/sec (или меньше).

 
Interesting:
У меня Windows быстрее закрывается.)) Иногда бывает, что нужно перезагрузить ту или иную программу, чтобы устранить "глюк". В мире софта на мой взгляд это нормально. У хорошего софта это реже конечно. В MT5 это нечасто у меня происходит.

 Renat:

 А без эксперта терминал сразу же закрывается?

Если сразу - значит дело исключительно в этом эксперте.

Сейчас попробовал несколько раз с тем же экспертом открыть и закрыть терминал, подобной ситуации не возникло. Терминал выгружался секунд 5. 

В моём случае наверное это в порядке вещей, так как много программ работает одновременно. Может из-за этого где-то конфликт происходит. Не критично в общем.

tol64:

Сейчас попробовал несколько раз с тем же экспертом открыть и закрыть терминал, подобной ситуации не возникло. Терминал выгружался секунд 5. 

В моём случае наверное это в порядке вещей, так как много программ работает одновременно. Может из-за этого где-то конфликт происходит. Не критично в общем.

Проверите при следующей смене билда, у меня раз 10 так было именно после перехода на новый билд.
