подскажите в чем проблема... 

void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); Print(time.min);}

я советнику прямо указываю торговать только при минутах 00.. а он торгует постоянно 

 
а что хотите чтоб писал ?
  
void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); if(time.min!=00) return; Print(time.min);}

 даже когда минуты не 00 .. все равно пишет постоянно .. или я где то ошибся?

 
извините ошибся... что то глючит.. или меня.. или у меня 
 
в чем причина ошибки 4756 в тестере? 
 
Не верю, что Вы не знали, где можно это посмотреть.)))
 

посмотреть то я посмотрел.. а вот что сие означает?... "Не удалось отправить торговый запрос"   .. причем на протяжении трех тестових месяцев.. а потом вдруг все нормально..

 
посмотреть то я посмотрел.. а вот что сие означает?... "Не удалось отправить торговый запрос"   .. причем на протяжении трех тестових месяцев.. а потом вдруг все нормально..

В журнале, кроме указанной ошибки ещё может быть указана причина в квадратных [] скобках. Например, [invalid stop] или [invalid volume]. Что-нибудь подобное есть?
 
разобрался.. [invalid stop]  .. скритая ошибка била в параметрах
С чем связано то что история по инструменту на мелких таймах (меньше дневных) недоступна для отоброжения на графике (примерно с 2009 года)??? Это ошибка или обдуманое решение???

