Ошибки, баги, вопросы - страница 500
подскажите в чем проблема...
пишет:
я советнику прямо указываю торговать только при минутах 00.. а он торгует постоянно
подскажите в чем проблема...
пишет:
даже когда минуты не 00 .. все равно пишет постоянно .. или я где то ошибся?
в чем причина ошибки 4756 в тестере?
посмотреть то я посмотрел.. а вот что сие означает?... "Не удалось отправить торговый запрос" .. причем на протяжении трех тестових месяцев.. а потом вдруг все нормально..
С чем связано то что история по инструменту на мелких таймах (меньше дневных) недоступна для отоброжения на графике (примерно с 2009 года)??? Это ошибка или обдуманое решение???