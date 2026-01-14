Ошибки, баги, вопросы - страница 495
И еще вопрос, например такая ситуация:
мне нужно из таймсерии High 100 баров на часовом графике, что будет более производительным - скопировать 100 баров из эксперта или получить их из массива передаваемого индикатору? Т.е. суть вопроса в том что влечет ли за собой прикрепление индикатора к графику расходы на копирование баров, которые использовать я не буду? (все таймфреймы, за все время). Можно ли средствами MQL выяснить время выполнения программы?
MetaTrader 5 Client Terminal build 495
При большом количестве сделок тестер по прежнему сминает конец графика:
Поправьте уже пожалуйста в следующем билде. Ну пожалуйста !
Конец графика особо важен для оценки торговли по той же стратегии в ближайшем будущем. Чемпионат под угрозой срыва. ;)
--Пример активного торгующего эксперта в прицепе. Его же график на картинке.
Приветы! При таком коде,в частности очередности указанных Тф,не отобразится индикатор,если запустить на М5.А наоборот будет.
После обновления до последнего билда, все панели, которые были построены с помощью Bitmap Label отображаются некорректно либо вообще не отображаются. В списке изменений было указано:
...
8. MQL5: Исправлена работа с изображениями для Bitmap Label.
...
Что именно было изменено? То есть, что теперь нужно исправлять, чтобы всё восстановилось?
Пытаюсь править только-что добавленное сообщение (IE8), почему-то появляется "Новый комментарий" без текста, который хотел править.
Результат - текст правившегося сообщения стёрт. Раньше было не так.
1. После обновления с 489 на 495 не удавалось подключить облачные агенты (не ставилась пометка в "использовать"), пока в настройке повторно не были введены параметры MQL5.Community.
2. Ошибка (по-моему) диспетчеризации прогонов при оптимизации:
Запущена оптимизация (2 изменяемых параметра, 525 прогонов), доступны 1 локальное ядро и 3 облачных сети. В результате облачными агентами выполнено 4 прогона, после чего облака перешли в состояние finished. Остальное, вероятно (придётся остановить оптимизацию), досталось локальному ядру...
3. При оптимизации из пункта 2 перестал выводиться журнал тестера и на экран, и в файл MetaTrader 5\tester\logs\20110825.log.
Да уж. У меня такая же проблема. Чуть больше сделок и часть графика сжимается, что не даёт возможности проанализировать результат.
Это уже где-нибудь обсуждалось? С чем это связано? И когда это устранят?
В новом билде проблемы при переходе с тайма на тайм, переход начинается с произвольной точки графика. В итоге мы имеем часть графика со старыми барами а часть с новыми. Билд 495 - шаг назад!!!!!!