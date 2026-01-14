Ошибки, баги, вопросы - страница 499
Билд 496. Win32. Свежачок )))
Оптимизатор зависает в процессе... Агенты переходят в состояние FINISHED и остаются в нём сколь угодно долго.
Процесс можно восстановить только вручную путём отключения удалённых REMOTE-агентов с последующим включением.
И так до следующего подвисания.
1) Клауд серверы использовались или только локальные+удаленные?
2) Разрыва связи не было с удаленными агентами?
3) работала генетика или полный перебор?
1) нет, клауд-серверы не использовались. Только локальные + удалённые. Если работают только локальные, то зависания не происходит.
2) связь стабильная.
3) работала генетика (Balance + max Recovery Factor)
Подскажите пожалуйста.
Имеется функция:
как видите массив ada_12 передается "по значению"
далее делаю следующее:
затем везде в функции заменяю ada_12 на mymass и результат расчета индикатора меняется =(
Попробуйте задать размер массиву mymass ( ArrayResize() ), проверьте количество скопированых элементов
У Вас массив ada_12 передается "по ссылке". Другое дело, что указан спецификатор const
С функцией ArrayCopy() не работал, на в её описании указаны только одномерные массивы. Не знаю, насколько это критично.
Совпадает ли серийность у массивов?
При отсутствии размерности и при размерности 1 количество скопированых элементов=0.
Задайте размер приемнику такой же как и у источника. Размера источника size = ArraySize(массив источник); ArrayResize(массив приемник, size);
В вашем случае size = ArrayRange(источник, 0)
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
Файл в наличии имеется. Скомпилен тем билдом, который сейчас стоит.
Что за ошибка 193? Допускаю, что ляп с моей стороны, но найти в упор не могу. Или в сервисдеск?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 is not a valid Win32 application. -- оно?