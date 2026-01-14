Ошибки, баги, вопросы - страница 499

Билд 496. Win32. Свежачок )))

 Оптимизатор зависает в процессе... Агенты переходят в состояние FINISHED и остаются в нём сколь угодно долго.
Процесс можно восстановить только вручную путём отключения удалённых REMOTE-агентов с последующим включением.
И так до следующего подвисания.

 

 
crOss:

Билд 496. Win32. Свежачок )))

1) Клауд серверы использовались или только локальные+удаленные?

2) Разрыва связи не было с удаленными агентами?

3) работала генетика или полный перебор?

 
Renat:

1) Клауд серверы использовались или только локальные+удаленные?

2) Разрыва связи не было с удаленными агентами?

3) работала генетика или полный перебор?

1) нет, клауд-серверы не использовались. Только локальные + удалённые. Если работают только локальные, то зависания не происходит.
2) связь стабильная.
3) работала генетика (Balance + max Recovery Factor)

 

Подскажите пожалуйста.

Имеется функция:

int NewWave_Manager(int ai_0, int ai_4, int ai_8,const double &ada_12[][6],...

 как видите массив ada_12 передается "по значению"

далее делаю следующее:

   double mymas[][6];
   ArrayCopy(mymas,ada_12);

затем везде в функции заменяю ada_12 на mymass и результат расчета индикатора меняется =(

[Удален]  

Попробуйте задать размер массиву mymass ( ArrayResize() ), проверьте количество скопированых элементов

 
Expert:

 как видите массив ada_12 передается "по значению"

У Вас массив ada_12 передается "по ссылке". Другое дело, что указан спецификатор const

С функцией ArrayCopy() не работал, на в её описании указаны только одномерные массивы. Не знаю, насколько это критично. 

Совпадает ли серийность у массивов? 

 
220Volt:

Попробуйте задать размер массиву mymass ( ArrayResize() ), проверьте количество скопированых элементов

При отсутствии размерности и при размерности 1 количество скопированых элементов=0.

[Удален]  

///При отсутствии размерности и при размерности 1 количество скопированых элементов=0///

 Задайте размер приемнику такой же как и у источника. Размера источника size = ArraySize(массив источник); ArrayResize(массив приемник, size); 

[Удален]  

В вашем случае size = ArrayRange(источник, 0)

 

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1)    Cannot open '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)

Файл в наличии имеется. Скомпилен тем билдом, который сейчас стоит.

Что за ошибка 193? Допускаю, что ляп с моей стороны, но найти в упор не могу. Или в сервисдеск?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 is not a valid Win32 application. -- оно?

