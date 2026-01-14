Ошибки, баги, вопросы - страница 501

С чем связано то что история по инструменту на мелких таймах (меньше дневных) недоступна для отоброжения на графике (примерно с 2009 года)??? Это ошибка или обдуманое решение???

А у Вас в настройках выставлено Unlimited?
Где находится такая настройка???

 
Сервис => Настройки => Графики => Unlimited
Это не то, дело в том что когда я пытаюсь спустится ниже дневок после 2009 бары переходят на следующий тайм, а до 2009 года у меня дневочные бары 

 
Не все брокеры закачали себе глубокую историю.

Подключитесь к нашему демо-серверу, набрав в поле сервера MetaQuotes и нажав Enter:

После чего откройте демо-счет на появившемся сервере MetaQuotes-Demo.

 

Здравствуйте, Господа. Помогите разрешить спор между старыми друзьями - какое время используется в терминале MT5, от разработчика, вроде уже есть и от брокеров, а мы спорим про метаквотс. А то кто-то из нас не переживёт воскресенья. Спасибо. В пятницу - время в обзоре рынка было Гринвич, и свечки по Гринвичу строились, это я точно помню, сам смотрел.

Я думал что вся исторя в виде минуток, значит на разных таймах графики могут не совподать?

 
Вся история в виде минуток, остальные таймфреймы строятся только из них.
спасибо 

 
На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo стоит GMT+1 с учетом перехода на летнее время.

У подавляющего большинства форекс брокеров используется GMT+1 (лето по разному) или GMT+2 с выключенным переходом на летнее время.

