С чем связано то что история по инструменту на мелких таймах (меньше дневных) недоступна для отоброжения на графике (примерно с 2009 года)??? Это ошибка или обдуманое решение???
Где находится такая настройка???
Это не то, дело в том что когда я пытаюсь спустится ниже дневок после 2009 бары переходят на следующий тайм, а до 2009 года у меня дневочные бары
Не все брокеры закачали себе глубокую историю.
Подключитесь к нашему демо-серверу, набрав в поле сервера MetaQuotes и нажав Enter:
После чего откройте демо-счет на появившемся сервере MetaQuotes-Demo.
Здравствуйте, Господа. Помогите разрешить спор между старыми друзьями - какое время используется в терминале MT5, от разработчика, вроде уже есть и от брокеров, а мы спорим про метаквотс. А то кто-то из нас не переживёт воскресенья. Спасибо. В пятницу - время в обзоре рынка было Гринвич, и свечки по Гринвичу строились, это я точно помню, сам смотрел.
Я думал что вся исторя в виде минуток, значит на разных таймах графики могут не совподать?
спасибо
На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo стоит GMT+1 с учетом перехода на летнее время.
У подавляющего большинства форекс брокеров используется GMT+1 (лето по разному) или GMT+2 с выключенным переходом на летнее время.