Ошибки, баги, вопросы - страница 3610
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давай исходить из правил.
Раз: i = 5;
Два: 5 *= 5 = ??? (25 же)
Раз: j = 5;
Два: j = 5 * 5 = 25Откуда остаётся значение 2, если в первую очередь переменным присваивается значение 5?
Читай источник
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2025.01.18 10:25В С++ аналогично? Думал, что эти записи идентичны.
Читай источник
Читай полностью вопрос:
В С++ аналогично? Думал, что эти записи идентичны.
И да, и нет. Это зависит от компилятора, поскольку порядок, в котором вычисляются операнды умножения, НЕ фиксирован.
https://ru.cppreference.com/w/cpp/language/eval_order
И да, и нет. Это зависит от компилятора, поскольку порядок, в котором вычисляются операнды умножения, НЕ фиксирован.
https://ru.cppreference.com/w/cpp/language/eval_order
Спасибо. Но все же хотелось бы несколько результатов от известных компиляторов.
Спасибо. Но все же хотелось бы несколько результатов от известных компиляторов.
И да, и нет. Это зависит от компилятора, поскольку порядок, в котором вычисляются операнды умножения, НЕ фиксирован.
https://ru.cppreference.com/w/cpp/language/eval_order
Это совсем о другом. Вычисляться они могут в любом порядке, а вот складываться, согласно примера, только по правилам арифметики. Исключительно слева неправо…
Читай полностью вопрос:
Артём, вариант с переменной i будет выглядеть так:
Сначала переменная идентифицируется значением 2. Затем оператор *= говорит о том, что переменной надо присвоить значение умноженное себя на что-то. А там, в этом «что-то» присваивается новое значение и это новое значение умножается на это «что-то». То-есть само на себя.
А вот с j получается так:
Сначала идентификация значением 2. Затем 2 умножается на ……… и тут, можно сказать не идентификация, а присвоение нового значения переменной.
А собственно, если будут другие вразумительные объяснения, я готов их принять безоговорочно…
Спасибо еще раз. Сам я рассуждал так, чтобы оба выражения были равны 10. Смотрю, что первое на всех компиляторах всегда 25.
Это совсем о другом. Вычисляться они могут в любом порядке, а вот складываться, согласно примера, только по правилам арифметики. Исключительно слева неправо…
Артём, вариант с переменной i будет выглядеть так:
Сначала переменная идентифицируется значением 2. Затем оператор *= говорит о том, что переменной надо присвоить значение умноженное себя на что-то. А там, в этом «что-то» присваивается новое значение и это новое значение умножается на это «что-то». То-есть само на себя.
А вот с j получается так:
Сначала идентификация значением 2. Затем 2 умножается на ……… и тут, можно сказать не идентификация, а присвоение нового значения переменной.
А собственно, если будут другие вразумительные объяснения, я готов их принять безоговорочно…
Выражение в скобках должно считаться первым по мат.правилам?
Если так, то каков порядок расчёта, и при чём тут инициализирующее значение, которое в первую же очередь заменяется значением 5 ?
Выражение в скобках должно считаться первым по мат.правилам?
Если так, то каков порядок расчёта, и при чём тут инициализирующее значение, которое в первую же очередь заменяется значением 5 ?
Видимо я не смогу объяснить так, чтобы было понятно…
Вот смотри… Казалось бы переменной уже присвоено новое значение, ан нет, пока ещё j равна 2
Видимо я не смогу объяснить так, чтобы было понятно…
Я прекрасно понял ход твоих мыслей.
Не понял какое участие в них имеет инициализирующее значение при условии, что оно сразу же должно заменяться значением 5