Подскажите, пожалста. При первом переключении графика на какой-нибудь из тф, иногда вылетает индикатор на iBarShift, которая возвращает -1.
При повторном переключении тф, как правило, такого нет.
Как в приличном обществе принято поступать в такой ситуации?
Проверять результат, возвращаемый iBarShift(). Априори практически для всех функций нужно.
А можно проверить что iBarShift возвращает больше -1 в ините или до выполнения алгоритма и так чтоб это не повесило индикатор?
Что далее будете делать, если он вернул -1 в ините?
Я не правильно выразился. Я имел ввиду не проверить, а есть ли возможность дождаться чтоб все что нужно iBarShift прогрузилось до выполнения алгоритма и так чтоб это не повесило индикатор.
Функция возвращает -1 если нет данных. В ините их и не будет… Так-что «ждите пожалуйста ответа»…
А как этого ответа ждать так чтоб это не повесило индикатор?
спокойно ждать..стойко, без истерик
но не в OnInit :-) OnInit, как и любой OnXXX должен завершаться за разумно минимальное время несмотря ни на что.
Есть SeriesInfoInteger - можете ориентироваться по нему, подкачались нужные данные или нет. Или иногда спрашивать свой iBarShift, "нет ли уже нужных данных"
В индикаторе пауза не работает, по этому и спрашиваю: как сделать "иногда", так чтоб это не повесило индикатор?
1) называйте переменные читаемо и разумно. 2-3 случайные буквы это не имя..даже не кличка :-)
2) ВСЕГДА проверяйте результат OrderSend , OrderClose, OrderDelete (и так далее - все операции с ордерами)
3) когда печатаете что-то про ордера - печатайте заодно тикет.
разбирать код который как будто натошнило мало кто будет.
скорее всего или ордер не отрывается или при чтении вы берёте иной (старый). тем более что читаете из истории - просто промахнулись
Cпасибо за ценную информацию.