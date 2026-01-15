Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2490

Подскажите, пожалста. При первом переключении графика на какой-нибудь из тф, иногда вылетает индикатор на iBarShift, которая возвращает -1. 


При повторном переключении тф, как правило, такого нет.

Как в приличном обществе принято поступать в такой ситуации?

 
Andrei Sokolov #:

Проверять результат, возвращаемый iBarShift(). Априори практически для всех функций нужно.

 
А можно проверить что  iBarShift возвращает больше -1 в ините или до выполнения алгоритма и так чтоб это не повесило индикатор?

 
Что далее будете делать, если он вернул -1 в ините? 
 
Я не правильно выразился. Я имел ввиду не проверить, а есть ли возможность дождаться чтоб все что нужно  iBarShift прогрузилось до выполнения алгоритма и так чтоб это не повесило индикатор.

 
Функция возвращает -1 если нет данных. В ините их и не будет… Так-что «ждите пожалуйста ответа»…

 
А как этого ответа ждать так чтоб это не повесило индикатор?

 
спокойно ждать..стойко, без истерик

но не в OnInit :-) OnInit, как и любой OnXXX должен завершаться за разумно минимальное время несмотря ни на что.

Есть SeriesInfoInteger - можете ориентироваться по нему, подкачались нужные данные или нет. Или иногда спрашивать свой iBarShift, "нет ли уже нужных данных"

 
В индикаторе пауза не работает, по этому и спрашиваю: как сделать "иногда", так чтоб это не повесило индикатор? 

 
Cпасибо за ценную информацию.

