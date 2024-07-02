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Индикаторы

ZZVolatility - индикатор для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
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Просмотров:
6524
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Понравился индикатор Volatility Stop, сделал на его основе зиг заг. ZigZag

Отображение точек от Volatility Stop можно отключить в настройках индикатора.

Индикатор пересчитывается на открытии новой свечи.


Индикатор Price / Volume Индикатор Price / Volume

Одна из простых фич для машинного обучения

Angle и Speed Angle и Speed

Индикатор показывает угол или среднюю скорость изменения цены.

Fractals Dynamic Fractals Dynamic

Модификация стандартного индикатора Фрактал

TimeBar TimeBar

Простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с момента открытия бара и текущее время.