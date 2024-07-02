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ZZVolatility - индикатор для MetaTrader 5
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Понравился индикатор Volatility Stop, сделал на его основе зиг заг. ZigZag
Отображение точек от Volatility Stop можно отключить в настройках индикатора.
Индикатор пересчитывается на открытии новой свечи.
Индикатор Price / Volume
Одна из простых фич для машинного обученияAngle и Speed
Индикатор показывает угол или среднюю скорость изменения цены.
Fractals Dynamic
Модификация стандартного индикатора ФракталTimeBar
Простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с момента открытия бара и текущее время.