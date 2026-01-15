Ошибки, баги, вопросы - страница 1775

fxsaber:

Или же достаточно сделать общую Bases-папку через mklink?

У меня несколько терминалов работают с одной папкой данных. Именно через символьные ссылки. Так что этот вариант - рабочий, если ваш вопрос об этом.
 
Sergei Vladimirov:
Отлично! Осталось выяснить, как в другой терминал передать настройки тестера и входные параметры для одиночного прогона.
 
fxsaber:


И не будет ли конфликта, если второй терминал запустить, как terminal64-2.exe (/portable) - копия terminal64.exe в той же папке. Это чтобы использовать ту же Bases-папку. Или же достаточно сделать общую Bases-папку через mklink?

Будет конфликт.

Ну что из пальца высасываете проблему? Если занимаетесь суровыми исследованиями, то ставите несколько копий терминала, пару раз раскопируете базы истории по каталогам и вперед. Объем докачек данных в каждый терминал будет мизерный.

 
Renat Fatkhullin:

Базы занимают десятки гигабайт - много брокеров, много символов и много тиковой истории. Ну не рационально, мягко говоря, копировать гигабайты, чтобы запускать второй терминал.

Если правильно понял, то передавать параметры в другой терминал никак нельзя. Только ручками вбивать.

Можно ли сделать тогда, чтобы правым щелчком мыши по строчке результатов оптимизации можно было входные параметры скопировать в буфер обмена. А в другом терминале при задании входных параметров можно было бы их взять из буфера обмена? Тогда бы было очень удобно. 

 
fxsaber:

Базы занимают десятки гигабайт - много брокеров, много символов и много тиковой истории. Ну не рационально, мягко говоря, копировать гигабайты, чтобы запускать второй терминал.

Можно использовать симлинки, но это может дать конфликты и причем серьезные.

Если заниматься работой серьезно, то можно за 100-200$ купить дополнительный HDD диск на 2-4 террабайта. На крайний случай внешний диск сойдет и вопрос с объемами полностью отпадет.


Если правильно понял, то передавать параметры в другой терминал никак нельзя. Только ручками вбивать.

Можно ли сделать тогда, чтобы правым щелчком мыши по строчке результатов оптимизации можно было входные параметры скопировать в буфер обмена. А в другом терминале при задании входных параметров можно было бы их взять из буфера обмена? Тогда бы было очень удобно. 

Мы уже серьезно улучшили работу с настройками тестера и чартов в новом билде, который выйдет завтра. Есть работа с версионностью настроек тестера и их хранение в MQL5 Storage.

Копирование и вставку настроек в буфер обмена тоже сделаем - это хорошая идея.

 
Renat Fatkhullin:

Можно использовать симлинки, но это может дать конфликты и причем серьезные.

Если заниматься работой серьезно, то можно за 100-200$ купить дополнительный HDD диск на 2-4 террабайта. На крайний случай внешний диск сойдет и вопрос с объемами полностью отпадет.

Понятно, что из любой ситуации можно выкрутиться. Но это все же как-то странно, когда надо копировать базу, которая на 99% не меняется. Уж если признавать работу сразу на нескольких терминалах, то как-то разумнее подойти бы. Вон, как красиво, когда весь терминал - несколько EXE и все.

Мы уже серьезно улучшили работу с настройками тестера и чартов в новом билде, который выйдет завтра. Есть работа с версионностью настроек тестера и их хранение в MQL5 Storage.

В тестере MT5-хедж история тоже будет иметь возможность принимать MT4-вид?

Копирование и вставку настроек в буфер обмена тоже сделаем - это хорошая идея.

Спасибо!
 
fxsaber:

Понятно, что из любой ситуации можно выкрутиться. Но это все же как-то странно, когда надо копировать базу, которая на 99% не меняется. Уж если признавать работу сразу на нескольких терминалах, то как-то разумнее подойти бы. Вон, как красиво, когда весь терминал - несколько EXE и все.

Ничего странного.

Каждый терминал имеет монопольное право на свои файлы и то, что в подавляющем большинстве случаев связанного использования вы не видите конфликтов, заслуга правильного поведения терминалов. Но когда-то конфликт множественного доступа словится и принесет реальные проблемы вашим экспертам.


В тестере MT5-хедж история тоже будет иметь возможность принимать MT4-вид?

Да, принимает и отлично выглядит. Можете на MetaQuotes-Demo проверить в бете.
 
Renat Fatkhullin:

Да, принимает и отлично выглядит. Можете на MetaQuotes-Demo проверить в бете.

1513 там пока. Стейты в Сигналах так же будут двух видов?
 
Проблема с добавлением индикатора в терминал!
Скачал индикатор Equity Monitor, добавил в папку с индикаторами.

Обновил в "навигаторе". В папке появился файл .ex4, а вот в навигаторе он почему то не отображается!
В чем может быть проблема и почему? Перезагрузка терминала так же не помогла.
Терминал мт4/билд1031



 
С проблемой сам разобрался - почему то в навигаторе и в папке алфавитный порядок разный!

И индикатор все же есть в навигаторе, только находится выше в списке.

Почему так???

