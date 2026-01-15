Ошибки, баги, вопросы - страница 1775
Или же достаточно сделать общую Bases-папку через mklink?
У меня несколько терминалов работают с одной папкой данных. Именно через символьные ссылки. Так что этот вариант - рабочий, если ваш вопрос об этом.
И не будет ли конфликта, если второй терминал запустить, как terminal64-2.exe (/portable) - копия terminal64.exe в той же папке. Это чтобы использовать ту же Bases-папку. Или же достаточно сделать общую Bases-папку через mklink?
Ну что из пальца высасываете проблему? Если занимаетесь суровыми исследованиями, то ставите несколько копий терминала, пару раз раскопируете базы истории по каталогам и вперед. Объем докачек данных в каждый терминал будет мизерный.
Базы занимают десятки гигабайт - много брокеров, много символов и много тиковой истории. Ну не рационально, мягко говоря, копировать гигабайты, чтобы запускать второй терминал.
Если правильно понял, то передавать параметры в другой терминал никак нельзя. Только ручками вбивать.
Можно ли сделать тогда, чтобы правым щелчком мыши по строчке результатов оптимизации можно было входные параметры скопировать в буфер обмена. А в другом терминале при задании входных параметров можно было бы их взять из буфера обмена? Тогда бы было очень удобно.
Если правильно понял, то передавать параметры в другой терминал никак нельзя. Только ручками вбивать.
Можно ли сделать тогда, чтобы правым щелчком мыши по строчке результатов оптимизации можно было входные параметры скопировать в буфер обмена. А в другом терминале при задании входных параметров можно было бы их взять из буфера обмена? Тогда бы было очень удобно.
Мы уже серьезно улучшили работу с настройками тестера и чартов в новом билде, который выйдет завтра. Есть работа с версионностью настроек тестера и их хранение в MQL5 Storage.
Копирование и вставку настроек в буфер обмена тоже сделаем - это хорошая идея.
Понятно, что из любой ситуации можно выкрутиться. Но это все же как-то странно, когда надо копировать базу, которая на 99% не меняется. Уж если признавать работу сразу на нескольких терминалах, то как-то разумнее подойти бы. Вон, как красиво, когда весь терминал - несколько EXE и все.
В тестере MT5-хедж история тоже будет иметь возможность принимать MT4-вид?
Копирование и вставку настроек в буфер обмена тоже сделаем - это хорошая идея.
Ничего странного.
Каждый терминал имеет монопольное право на свои файлы и то, что в подавляющем большинстве случаев связанного использования вы не видите конфликтов, заслуга правильного поведения терминалов. Но когда-то конфликт множественного доступа словится и принесет реальные проблемы вашим экспертам.
В тестере MT5-хедж история тоже будет иметь возможность принимать MT4-вид?
Да, принимает и отлично выглядит. Можете на MetaQuotes-Demo проверить в бете.
Скачал индикатор Equity Monitor, добавил в папку с индикаторами.
Обновил в "навигаторе". В папке появился файл .ex4, а вот в навигаторе он почему то не отображается!
В чем может быть проблема и почему? Перезагрузка терминала так же не помогла.
Терминал мт4/билд1031
И индикатор все же есть в навигаторе, только находится выше в списке.
Почему так???