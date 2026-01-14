Ошибки, баги, вопросы - страница 1767

нет баров 

Спасибо. Воспроизвели.
Друзья , вы что допилить терминал под биржу не как не можете. Что там вообже за беспредел творится  в " брокер Открытие". Тестер воспроизводит какие то невероятные величины эквити по акциям, закрытые  позиции по акциям зависают в терминале. Долго "--" не торгал, вот решил тронуть , а вонь просто запредельная. Вы сами то вообще тестируете свое произведение искуства прежде чем давать людям)
 

Не работает:

#define AZ(R)  "df" #R
string s = AZ(rty);
 
И не должен. Плюсик добавьте.
 
В С/С++ должно. Более того, в мкл вот так работает:

string s = "sdd" "trt";
через макрос не хочет, хотя одно и то же по сути.
 
А для чего такая запись - без плюса? Удобство? - сомнительно.

Никто же не пишет так

int i = 1 2; // типа 3
Или выполняем стандарт ради стандарта. Задумываться - не наше.
 
Хотя бы потому, что с оператором + вы получите run time операцию вместо compile time.
 
Такое возможно только в тупом компиляторе. Сами же все понимаете.
 

Всем Привет!

Вопрос к многоуважаемым Разработчикам и Знатокам.


 Я поискал на форуме но так и не нашёл ответа,прошу не пинать.

А что, в окне наблюдения за выражениями  нельзя изменять значения переменных в процессе отладки?

Можно только калькулировать и всё? 

Весьма признателен за ответ. 

 
На данный момент, изменять значения переменных нельзя - только калькулировать.
