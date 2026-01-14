Ошибки, баги, вопросы - страница 1767
Compiler MSVC 2015
нет баров
Не работает:
string s = AZ(rty);
И не должен. Плюсик добавьте.
В С/С++ должно. Более того, в мкл вот так работает:
А для чего такая запись - без плюса? Удобство? - сомнительно.
Никто же не пишет так
Хотя бы потому, что с оператором + вы получите run time операцию вместо compile time.
Всем Привет!
Вопрос к многоуважаемым Разработчикам и Знатокам.
Я поискал на форуме но так и не нашёл ответа,прошу не пинать.
А что, в окне наблюдения за выражениями нельзя изменять значения переменных в процессе отладки?
Можно только калькулировать и всё?
Весьма признателен за ответ.
