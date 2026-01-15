Ошибки, баги, вопросы - страница 3534
А права доступа к папке, в которую файл пишете, каковы?
У меня в эту папку без проблем пишутся файлы в OnTester, не пишутся только в OnTesterInit. Так что права в порядке. /
объяснимо, но неудобно:
с const expr ok, а c const value ошибка :-)
Немного прояснил ситуацию с OnTesterInit - он действительно просто не выполняется вообще.
Пишу int OnTesterInit() { return -1; } - оптимизация всё равно стартует, хотя не должна. Имя функции корректно, и никаких предупреждений типа "'OnTesterInit' function declared with wrong type or/and parameters" при компиляции не выдаёт.
Почему не должна стартовать? Должна.
В справке написано так:
"Функция должна быть определена с типом void, параметров не имеет."
На всякий случай уточню, помните ли вы, что вывод в лог по из OnTesterInit() надо смотреть не в журнале тестера, а в журнале экспертов терминала?
Благодарю, этот совет помог на 100% и даже больше. ) (Нет, это я напрочь упустил, думал, из OnTesterInit получится передать информацию только через файл или return значение). Собственно, вывод о том, работает или нет делал, просто глядя, запустилась оптимизация после возврата ненулевого значения или нет.
В общем, результат: строка из Print появилась, и вот теперь сразу было видно, что OnTesterInit работает: return -1 остановило оптимизацию, никаких тестовых прогонов не было. После этого откомпилировал свой основной эксперт, на котором изначально столкнулся с проблемой (для начала просто пересобрал, не добавляя Print). Всё сразу заработало как надо. (?!) Убрал Print в тестовом эксперте - а всё равно теперь работает. Прэлестно.
Н-да, выглядит странно. Но я определённо нахожусь в здравом уме и весьма уверен, что все эти дни проблема вполне себе существовала. Кстати, проверил в MT4, что с тем же тестовым экспертом - там ошибка повторяется как ни в чём не бывало, int OnTesterInit() { return -1; } не прекращает оптимизацию. Пробовать добавлять Print пока не стал - вдруг волшебство снова растает.
В общем, результат: строка из Print появилась, и вот теперь сразу было видно, что OnTesterInit работает: return -1 остановило оптимизацию, никаких тестовых прогонов не было.
Это что ж такое деется то товарищи?
Справка нам опять не всё договаривает.
Так всё таки "Функция должна быть определена с типом void, параметров не имеет." или можно с параметрами???
В справке сказано "The version without a result return is left only for compatibility with old codes". (У меня в основном эксперте используется как раз void, (теперь) срабатывает без проблем)
Ну а если добавить какие-то параметры, будет предупреждение "'OnTesterInit' function declared with wrong type or/and parameters". Видимо, в этом случае компилятор на законных основаниях будет считать OnTesterInit обычной сторонней функцией.
The version without a result return is left only for compatibility with old codes
Господа разработчики, внесите актуальные данные и в русскую версию справки.
Please.