Ошибки, баги, вопросы - страница 3536
Что обозначают два числа слева?
Означает, что стакан липовый :)
Интересует техническая сторона чисел.
Из справки терминала:
"Стакан цен
В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу.
"
Как я понимаю, это транслируемые данные биржи.
Означает, что стакан липовый :)
Да, абсолютно не бьются с видимым содержимым стакана.
тоже не бьётся..
Цифры же откуда-то берутся ... и явно это не суммы/разницы лимиток
есть подозрение что это записи из стакана с флагами BOOK_TYPE_MARKET_BUY BOOK_TYPE_MARKET_SELL, объём и цена последних сделок по рынку
подозрением это является потому как проверить нельзя :-) В кастомном стакане(символе) это флаги игнорируются. Флаги может выставить только DC и эмулировать сие невозможно. А меняются они часто
Правильно ли я понимаю, что просадка в Сигналах (да много где) считается, как расхождение эквити относительно баланса?
Возьмем такую ТС.
ЗЫ И прибыльность вычисляется по закрытым позициям...
Если задать
компилятор в код сразу вставит 3600 или программа будет вычислять, чему равно PeriodSeconds(PERIOD_H1), каждый раз, когда надо?
Помню с Квиком сравнивал на Moex - совпадало. Что там кухня транслирует - неизвестно.