Ошибки, баги, вопросы - страница 3536

Новый комментарий
 

Что обозначают два числа слева?

 
fxsaber #:

Что обозначают два числа слева?

Означает, что стакан липовый :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Означает, что стакан липовый :)

Интересует техническая сторона чисел.

 
fxsaber #:

Интересует техническая сторона чисел.

Из справки терминала:

"

Стакан цен

В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу.

"

Как я понимаю, это транслируемые данные биржи.

 
Aleksey Vyazmikin #:

В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу.

Спасибо.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Означает, что стакан липовый :)

Да, абсолютно не бьются с видимым содержимым стакана.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Из справки терминала:

"

Стакан цен

В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу.

"

Как я понимаю, это транслируемые данные биржи.

тоже не бьётся..

Цифры же откуда-то берутся ... и явно это не суммы/разницы лимиток

есть подозрение что это записи из стакана с флагами  BOOK_TYPE_MARKET_BUY  BOOK_TYPE_MARKET_SELL, объём и цена последних сделок по рынку

подозрением это является потому как проверить нельзя :-) В кастомном стакане(символе) это флаги игнорируются. Флаги может выставить только DC и эмулировать сие невозможно. А меняются они часто

 

Правильно ли я понимаю, что просадка в Сигналах (да много где) считается, как расхождение эквити относительно баланса?


Возьмем такую ТС.

  1. Открылись в обе стороны.
  2. Через какое-то время положительная позиция закрывается.
  3. Сразу открывается позиция в том же направлении.
  4. п.2.
Правильно ли я понимаю, что Сигналы покажут дикую просадку такой ТС?


ЗЫ И прибыльность вычисляется по закрытым позициям...

 

Если задать

#define H1Seconds PeriodSeconds(PERIOD_H1)

компилятор в код сразу вставит 3600 или программа будет вычислять, чему равно PeriodSeconds(PERIOD_H1), каждый раз, когда надо?

 
Maxim Kuznetsov #:

тоже не бьётся..

Цифры же откуда-то берутся ... и явно это не суммы/разницы лимиток

есть подозрение что это записи из стакана с флагами  BOOK_TYPE_MARKET_BUY  BOOK_TYPE_MARKET_SELL, объём и цена последних сделок по рынку

подозрением это является потому как проверить нельзя :-) В кастомном стакане(символе) это флаги игнорируются. Флаги может выставить только DC и эмулировать сие невозможно. А меняются они часто

Помню с Квиком сравнивал на Moex - совпадало. Что там кухня транслирует - неизвестно.

1...352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543...3696
Новый комментарий