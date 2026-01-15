Ошибки, баги, вопросы - страница 3494
А нужно? Так весь форум будет в темах о КБ, а все остальные затеряются
Каждая работа в КБ имеет соответствующую ветку на форуме для комментариев и обсуждений.
Не понимаю, почему сделали такой вывод, т.к. статистика комментариев в КБ говорит об обратном.
И все-таки, у меня у одного этот код воспроизводится по разному?
@Slava @Renat Fatkhullin
@Artyom Trishkin
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет
А какая принципиальная разница?
Мне кажется или в билде 4185 от 13 февраля поломали что-то с графическим объектами в МТ5?
Этот код прекрасно работает в билде 4153 от 22 января, но не работает в 4185, не видит графические объекты. В чем проблема?
Я тоже столкнулся с этой проблемой.
В билде 4185 функции ObjectFind и ChartWindowFind выдавали ошибку 4102 "График не отвечает".
Как вариант можно закомментировать if ( ObjectFind ... ) и всё будет работать, просто каждый раз будут заново устанавливаться свойства объектов.
Или другой вариант: вместо if ( ObjectFind (0, "xxx") < 0 ) использовать проверку какого-либо свойства объекта: if ( ObjectGetInteger(0, "xxxx", OBJPROP_COLOR) > 0 )
То есть, если объект создан и у него установлен цвет ( не чёрный ) это и будет признаком того что объект существует.
В 4190 уже исправили.
Проверяю в 4198, получаю -1. Нет объекта. Просто если нет объекта, я не могу получить его свойства.
Проверил Ваш код в 4198. Работает.
Доброго времени суток, попадался на глаза торговый эксперт с отрисовкой CAppDialog поверх всех элементов графика, при включенной опции "График на переднем плане".
Сейчас сам разбираюсь с CAppDialog, подскажите, каким способом это осуществляется?
Сейчас рисует вот так:
А нужно вот так:
Заранее благодарен.
Проверил Ваш код в 4198. Работает.
Ну я же тоже проверил)