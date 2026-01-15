Ошибки, баги, вопросы - страница 3494

Artyom Trishkin #:

А нужно? Так весь форум будет в темах о КБ, а все остальные затеряются

Каждая работа в КБ имеет соответствующую ветку на форуме для комментариев и обсуждений.

Не понимаю, почему сделали такой вывод, т.к. статистика комментариев в КБ говорит об обратном.

 

И все-таки, у меня у одного этот код воспроизводится по разному?

В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет

class A {} *a;
void OnStart()
{
    if ( a && a );      //(1)//нормально
    if ( a && a && a ); //(2)//Error: '&&' - illegal operation use
}

А какая принципиальная разница?

 
Nikita Chernyshov #:

Мне кажется или в билде 4185 от 13 февраля поломали что-то с графическим объектами в МТ5?

Этот код прекрасно работает в билде 4153 от 22 января, но не работает в 4185, не видит графические объекты. В чем проблема?

Я тоже столкнулся с этой проблемой.

В билде 4185 функции ObjectFind и ChartWindowFind выдавали ошибку 4102 "График не отвечает".

Как вариант можно закомментировать  if ( ObjectFind ... ) и всё будет работать, просто каждый раз будут заново устанавливаться свойства объектов.

Или другой вариант: вместо   if ( ObjectFind (0, "xxx") < 0 )  использовать проверку какого-либо свойства объекта: if ( ObjectGetInteger(0, "xxxx", OBJPROP_COLOR) > 0 )

То есть, если объект создан и у него установлен цвет ( не чёрный ) это и будет признаком того что объект существует.

В 4190 уже исправили.

 
OlegYu #:

Я тоже столкнулся с этой проблемой.

В билде 4185 функции ObjectFind и ChartWindowFind выдавали ошибку 4102 "График не отвечает".

Как вариант можно закомментировать  if ( ObjectFind ... ) и всё будет работать, просто каждый раз будут заново устанавливаться свойства объектов.

Или другой вариант: вместо   if ( ObjectFind (0, "xxx") < 0 )  использовать проверку какого-либо свойства объекта: if ( ObjectGetInteger(0, "xxxx", OBJPROP_COLOR) > 0 )

То есть, если объект создан и у него установлен цвет ( не чёрный ) это и будет признаком того что объект существует.

В 4190 уже исправили.

Проверяю в 4198, получаю -1. Нет объекта. Просто если нет объекта, я не могу получить его свойства.

 
В 4198 не исправлено, так же получаю  4102 "График не отвечает"
 
Nikita Chernyshov #:

Проверяю в 4198, получаю -1. Нет объекта. Просто если нет объекта, я не могу получить его свойства.

Проверил Ваш код в 4198. Работает.

В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет:

class A {
typedef void (*B1)();
class B2 {};
};
void OnStart()
{
    A::B1 b1; //(1)//нормально ???
    A::B2 b2; //(2)//Error: cannot access to private class 'B2' declared in class 'A'
}
A какая принципиальная разница?
 

Доброго времени суток, попадался на глаза торговый эксперт с отрисовкой CAppDialog поверх всех элементов графика, при включенной опции "График на переднем плане".

Сейчас сам разбираюсь с CAppDialog, подскажите, каким способом это осуществляется?

Сейчас рисует вот так:

Это текущая отрисовка

А нужно вот так:

Нужно так

Заранее благодарен.

 
OlegYu #:

Проверил Ваш код в 4198. Работает.

Ну я же тоже проверил)


