Ошибки, баги, вопросы - страница 3493

Ошибка при выполнении:

class A {
public:
    A() {  a = &this; }
} b,      *a =  NULL;
void OnStart()
{
    Print( a == NULL );
}

Результат:   false

Ожидалось: true

 

ТЕСТЕР ошибка отрисовки позиций


В тестере последней версии 4173 от 6 февраля 2024  неправильная отрисовка позиций открытых!

будущее  еще не настало,  а тестер рисует  и пишет  autotrade

потом график  идет по этим  точкам в будущем нарисованным заранее



 
Εχθρός #:

С большой долей вероятности, у вас сохранён шаблон с именем советника который вы прогоняете в тестере.

Тестер рисует не будущие сделки, а сохранённые в шаблоне.

 
Aleksandr Slavskii #:
оветника который вы прогоняете в тестере.

нет  шаблон иной в названии


"Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".,

вот так было написано , при добавлении шаблона

 
И теперь тестер всегда запускается с этим шаблоном для любых советников. Однозначно, Вы сохраняли шаблон со значками сделок. 
 

Мне кажется или в билде 4185 от 13 февраля поломали что-то с графическим объектами в МТ5?

Этот код прекрасно работает в билде 4153 от 22 января, но не работает в 4185, не видит графические объекты. В чем проблема?



Файлы:
TestObject.mq5  7 kb
 
В КБ при выставлении оценки можно дать текстовое описание. При этом соответствующая тема на форуме не поднимается.
 
fxsaber #:
В КБ при выставлении оценки можно дать текстовое описание. При этом соответствующая тема на форуме не поднимается.

А нужно? Так весь форум будет в темах о КБ, а все остальные затеряются

 
Artyom Trishkin #:
И теперь тестер всегда запускается с этим шаблоном для любых советников.

Если быть точным, то не для любых. Если есть шаблон <имя советника>.tpl, то при тестировании одноимённого советника будет использован именно этот шаблон

 
Slava #:

Если быть точным, то не для любых. Если есть шаблон <имя советника>.tpl, то при тестировании одноимённого советника будет использован именно этот шаблон

Согласен. Этот момент упустил

