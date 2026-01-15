Ошибки, баги, вопросы - страница 3493
Ошибка при выполнении:
Результат: false
Ожидалось: true
ТЕСТЕР ошибка отрисовки позиций
В тестере последней версии 4173 от 6 февраля 2024 неправильная отрисовка позиций открытых!
будущее еще не настало, а тестер рисует и пишет autotrade
потом график идет по этим точкам в будущем нарисованным заранее
С большой долей вероятности, у вас сохранён шаблон с именем советника который вы прогоняете в тестере.
Тестер рисует не будущие сделки, а сохранённые в шаблоне.
нет шаблон иной в названии
"Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".,
вот так было написано , при добавлении шаблона
Мне кажется или в билде 4185 от 13 февраля поломали что-то с графическим объектами в МТ5?
Этот код прекрасно работает в билде 4153 от 22 января, но не работает в 4185, не видит графические объекты. В чем проблема?
В КБ при выставлении оценки можно дать текстовое описание. При этом соответствующая тема на форуме не поднимается.
А нужно? Так весь форум будет в темах о КБ, а все остальные затеряются
И теперь тестер всегда запускается с этим шаблоном для любых советников.
Если быть точным, то не для любых. Если есть шаблон <имя советника>.tpl, то при тестировании одноимённого советника будет использован именно этот шаблон
Если быть точным, то не для любых. Если есть шаблон <имя советника>.tpl, то при тестировании одноимённого советника будет использован именно этот шаблон
Согласен. Этот момент упустил