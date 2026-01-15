Ошибки, баги, вопросы - страница 3495
Так можно забить жесткий диск под завязку, сколько бы на нем не было свободного места.
Я бы создал свой собственный символ, но в МТ4 это невозможно, а переходить на МТ5 пока не планирую.
- С какой целью МТ4 пишет бессмысленное сообщение в лог неограниченное количество раз?
Может провести проверку и если МТ4 отключен от интернета, то прекратить попытки синхронизировать базы данных и ничего в лог не писать?
- Каким может быть временное решение в данной ситуации? - работать с МТ4 заполняющим под завязку жесткий диск нельзя.
Можно, конечно продолжать потреблять кактусы, а можно просто перейти на MetaTrader 5 и делать всё, что нужно и даже больше.
Господа разработчики, сделайте пожалуйста, чтоб в тестере OBJPROP_ANCHOR работал и для OBJ_BITMAP.
Я думал OBJPROP_ANCHOR в тестере вообще не работает, проверил для OBJ_TEXT всё нормально работает. Так же как и в терминале.
картинка из тестера:
OBJ_BITMAP в терминале всё норм
а в тестере не работает
А в чём принципиальная разница между этими двумя объектами?
Fatal compiler error in script:
=> fatal compiler error: code generation failed 0 0
see: https://www.mql5.com/de/forum/463048
В 4198 не исправлено, так же получаю 4102 "График не отвечает"
@voldemar у вас есть изменения?
Подскажите, пожалуйста, как у вас работает представленный мной код?
Представленный код у меня работает без проблем но у меня 32 ядерный ПК с 64гб ОЗУ
Я видео записал где показал разработчикам что 4153 все работает а в последующих не работает.
Думаю они разбираются там с проблемой.Просто трудно представить сколько графических интерфейсов перестанет работать если не поправят баг и выложат в релиз.
Можно, конечно продолжать потреблять кактусы, а можно просто перейти на MetaTrader 5 и делать всё, что нужно и даже больше.
Дополнение к сообщению:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3495#comment_52509614
Больше пока не нужно, все что необходимо в данный момент уже имеется и написано для МТ4.
Изучать mql5, тратить кучу времени впустую только из-за бага в МТ4..
Я сильно не вникал в тему, но на форуме пишут что брокеры московской биржи от МТ5 отказываются, а для форекса МТ4 вполне хватает.
Ну и МТ4 все еще поддерживается, может разработчики исправят баг.
Понаблюдал, похоже что проблема возникает когда пользователь кликает (правая кнопка мыши) на 'Обновить' график.
Вместо того чтобы проверить соединение (терминал отключен от интернета) и остановиться МТ4 входит в непрекращающийся цикл:
За 3 часа в логе появилось 80 000 строк с одним и тем же сообщением.
Остановить получилось только полной перегрузкой МТ4, но это неприемлемое решение.