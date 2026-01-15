Ошибки, баги, вопросы - страница 3495

Новый комментарий
 
Загрузил в МТ4 в символ EURUSD реальные фьючерсные котировки с реальными объемами для тестера. Если не отключить МТ4 от интернета то он моментально перепишет мои котировки своими с сервера. А если отключить МТ4 от интернета при помощи файрволла Windows, он с некоторого момента начинает бомбить логфайл сообщениями типа:

                                . . . 
0       16:10:46.630    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:47.176    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:47.176    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:47.176    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:47.177    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:47.177    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:47.177    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:47.722    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:47.722    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:47.722    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:47.722    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:47.723    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:47.723    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:48.269    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:48.269    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:48.271    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:48.271    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:48.271    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:48.271    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:48.813    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:48.813    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:48.813    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:48.813    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:48.813    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:48.814    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:49.354    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:49.354    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:49.354    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:49.355    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:49.355    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:49.355    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:49.896    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:49.896    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:49.897    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:49.897    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:49.897    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:49.898    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:50.442    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:50.442    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:50.442    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:50.443    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:50.443    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:50.443    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:50.986    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:50.987    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:50.987    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:50.987    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:50.988    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:50.988    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:51.529    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:51.529    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0       16:10:51.529    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:51.529    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:51.530    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD1440'
0       16:10:51.530    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD5'
0       16:10:52.074    HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
0                              . . .

Так можно забить жесткий диск под завязку, сколько бы на нем не было свободного места.
Я бы создал свой собственный символ, но в МТ4 это невозможно, а переходить на МТ5 пока не планирую. 

- С какой целью МТ4 пишет бессмысленное сообщение в лог неограниченное количество раз?
Может провести проверку и если МТ4 отключен от интернета, то прекратить попытки синхронизировать базы данных и ничего в лог не писать?
- Каким может быть временное решение в данной ситуации? - работать с МТ4 заполняющим под завязку жесткий диск нельзя.
 
grezky #:
Так можно забить жесткий диск под завязку, сколько бы на нем не было свободного места.
Я бы создал свой собственный символ, но в МТ4 это невозможно, а переходить на МТ5 пока не планирую. 

Можно, конечно продолжать потреблять кактусы, а можно просто перейти на MetaTrader 5 и делать всё, что нужно и даже больше.

 
Добрый день! 
При просмотре сайта с телефона, видео вылезает за форматирование страницы. Скриншот для наглядности:
 

Господа разработчики, сделайте пожалуйста, чтоб в тестере OBJPROP_ANCHOR работал и для OBJ_BITMAP.

Я думал  OBJPROP_ANCHOR  в тестере вообще не работает, проверил для OBJ_TEXT всё нормально работает. Так же как и в терминале.

картинка из тестера:

OBJ_BITMAP в терминале всё норм

а в тестере не работает


А в чём принципиальная разница между этими двумя объектами?

 
Возможно ли каким-то образом разместить графический объект поверх баров при установленном свойстве "График на переднем плане"?
 

Fatal compiler error in script:

#include <Math\Alglib\alglib.mqh>
CLogitModelShell log_mod;
CMNLReportShell log_mod_rep;
CMatrixDouble log_mod_data;
int log_mod_info = 0;
void OnStart()
  {
      CAlglib::MNLTrainH(log_mod_data, 10, 3, 2, log_mod_info, log_mod, log_mod_rep);   
  }

=> fatal compiler error: code generation failed        0    0
see: https://www.mql5.com/de/forum/463048

fatal compiler error: code generation failed
fatal compiler error: code generation failed
  • 2024.02.24
  • www.mql5.com
Hallo, ich verwende die ALGLIB und bekomme schon bei der Kompilierung folgenden Fehler: fatal compiler error: code generation failed Habe es gegoog...
 
Vladimir Pastushak #:
В 4198 не исправлено, так же получаю  4102 "График не отвечает"

@voldemar у вас есть изменения? 

Подскажите, пожалуйста, как у вас работает представленный мной код

 
Nikita Chernyshov #:

@voldemar у вас есть изменения? 

Подскажите, пожалуйста, как у вас работает представленный мной код

Представленный код у меня работает без проблем но у меня 32 ядерный ПК с 64гб ОЗУ

Я видео записал где показал разработчикам что 4153 все работает а в последующих не работает.

Думаю они разбираются там с проблемой.

Просто трудно представить сколько графических интерфейсов перестанет работать если не поправят баг и выложат в релиз.
 
Artyom Trishkin #:

Можно, конечно продолжать потреблять кактусы, а можно просто перейти на MetaTrader 5 и делать всё, что нужно и даже больше.

Дополнение к сообщению:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3495#comment_52509614

Больше пока не нужно, все что необходимо в данный момент уже имеется и написано для МТ4. 
Изучать mql5, тратить кучу времени впустую только из-за бага в МТ4..
Я сильно не вникал в тему, но на форуме пишут что брокеры московской биржи от МТ5 отказываются, а для форекса МТ4 вполне хватает.

Ну и МТ4 все еще поддерживается, может разработчики исправят баг.
Понаблюдал, похоже что проблема возникает когда пользователь кликает (правая кнопка мыши) на 'Обновить' график.
Вместо того чтобы проверить соединение (терминал отключен от интернета) и остановиться МТ4 входит в непрекращающийся цикл:

. . . 
HistoryCenter: synchronize 'EURUSD30'
. . .

За 3 часа в логе появилось 80 000 строк с одним и тем же сообщением.
Остановить получилось только полной перегрузкой МТ4, но это неприемлемое решение.


Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2024.02.24
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 
Также и ссылки вылезают за формат страницы, в мобильной версии сайта. 
1...348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502...3696
Новый комментарий