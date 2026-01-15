Ошибки, баги, вопросы - страница 3485
Один же хрен, инициализация родителя в списке инициализации. Или как по вашему?
Это явный вызов конструктора копирования. Так, что тут должно быть как в той присказке: "Вы либо трусы оденьте (подать сюда неявно созданный, правильно работающий конструктор копирования), либо крестик снимите (ошибка компиляции тогда должна быть и кошерное покаяние в документации, как так получилось, что нельзя (ну ни разу не поверю) реализовать)".
Просьба поделиться скринами панельки Тестера.
Хочется понять, зависят ли ее размеры от конфигурации ОС. Спасибо.
Стоит scaling 125%, может стоять больше, вплоть до 175% штатно и 500% костыльно, если память не изменяет. Лично мне пришлось на 600->700 заменить, заработало.
И даже если не выбрана вкладка журнала такой код, как показывается практика, может выйти на первой же итерации.
Нет. Хрен не один.
Я понял, спасибо!
Тогда можно объявить конструктор копирования и все работает
Спасибо, буду править.
Вопрос по WinAPI.
Поднимаю.
Тогда можно объявить конструктор копирования и все работает
Всем добрый день!
Может, кто-то может подсказать: у меня после установки обновления на МТ5 исчез значок MQl 5 сообщества и слетели индикаторы. После обращения в Сервисдеск и выхода очередного обновления
ситуация с индикаторами, похоже, выровнялась, а вот значок так и не появился, что вызывает у меня сомнения в правильности работы терминала.
Я пробовал переустанавливать терминал, попробовал установить от другого брокера, но результат всё тот же.
При этом я, вроде авторизовался в терминале, во всяком случае в маркете мои покупки отображаются. В МТ4, кстати, значок присутствует. Кто подскажет, что с этим делать?
У одного пользователя была такая же ошибка - его длинный пост ниже (машинный перевод с английского):
easy_trades , 2024.02.02 14:20
У меня похожая проблема, но значок MQL5.Community вообще недоступен!
Я использую сборку MT5 4159 на своем AWS VPS. Я попытался обновиться до бета-версии сборки 4163 , но все равно безуспешно! Я также пробовал терминалы MT5 других брокеров, а также пробовал переустанавливать существующие. Я также безуспешно открыл новый экземпляр VPS!
Мне удалось войти в систему через Файл > «Войти в MQL5.community», однако значок в правом верхнем углу по-прежнему недоступен, и, следовательно, функция обмена сообщениями также недоступна.
Кто-нибудь смог успешно решить эту проблему?
hk.trade , 2024.02.01 22:12
Раньше у меня была похожая проблема, и она была решена путем установки Microsoft Edge Webview2.
Надеюсь, это сработает для вас — ссылка для скачивания ниже.
Microsoft Edge WebView2 | Разработчик Microsoft Edge
easy_trades , 2024.02.02 14:37
Ух ты, это было быстро! Это фактически решило проблему!
Я использовал Windows Server 2022, и на нем не должно быть предустановлено WebView2. Я только что установил загрузчик Microsoft Edge WebView2 , и теперь значок MQL5.Community работает правильно. Спасибо HK.trade
Обходным путем это назвать нельзя, потому что объявив такой конструктор - сразу теряется возможность использовать список инициализации:
а это крайне нежелательно