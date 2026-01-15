Ошибки, баги, вопросы - страница 3485

Новый комментарий
 
Vladislav Boyko #:
Один же хрен, инициализация родителя в списке инициализации. Или как по вашему?
Нет. Хрен не один.
Это вызов конструктора родительского класса взамен конструктора по умолчанию. Конструкция легальна.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
 
Vladislav Boyko #:

Один же хрен, инициализация родителя в списке инициализации. Или как по вашему?

Это явный вызов конструктора копирования. Так, что тут должно быть как в той присказке: "Вы либо трусы оденьте (подать сюда неявно созданный, правильно работающий конструктор копирования), либо крестик снимите (ошибка компиляции тогда должна быть и кошерное покаяние в документации, как так получилось, что нельзя (ну ни разу не поверю) реализовать)".

 
fxsaber #:

Просьба поделиться скринами панельки Тестера.

Хочется понять, зависят ли ее размеры от конфигурации ОС. Спасибо.

Стоит scaling 125%, может стоять больше, вплоть до 175% штатно и 500% костыльно, если память не изменяет. Лично мне пришлось на 600->700 заменить, заработало.


for (int X = 300; (X <= 600) && !MTTESTER::GetJournalItemCount(); X += 50)

И даже если не выбрана вкладка журнала такой код, как показывается практика, может выйти на первой же итерации.

 
Sergey Gridnev #:
Нет. Хрен не один.
Это вызов конструктора родительского класса взамен конструктора по умолчанию. Конструкция легальна.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Vladimir Simakov #:

Это явный вызов конструктора копирования. Так, что тут должно быть как в той присказке: "Вы либо трусы оденьте (подать сюда неявно созданный, правильно работающий конструктор копирования), либо крестик снимите (ошибка компиляции тогда должна быть и кошерное покаяние в документации, как так получилось, что нельзя (ну ни разу не поверю) реализовать)".

Я понял, спасибо!

Тогда можно объявить конструктор копирования и все работает

struct A
  {
   int m_a;
   A(const A& a) : m_a(a.m_a) {}
   A() {}
  };

struct B : A
  {
   B() {}
   B(const B& b) : A(b) {}
  };

void OnStart()
  {
   B b1;
   b1.m_a = 1;
   B b2 = b1;
   Print(b2.m_a);
  }
 
traveller00 #:

Стоит scaling 125%, может стоять больше, вплоть до 175% штатно и 500% костыльно, если память не изменяет. Лично мне пришлось на 600->700 заменить, заработало.

И даже если не выбрана вкладка журнала такой код, как показывается практика, может выйти на первой же итерации.

Спасибо, буду править.

 
fxsaber #:
Вопрос по WinAPI.

Поднимаю.

 
Vladislav Boyko #:

Тогда можно объявить конструктор копирования и все работает


Речь же шла про устранение ошибок компилятора, а не о поиске обходных путей.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3482#comment_52121647
 

Всем добрый день!

Может, кто-то может подсказать: у меня после установки обновления на МТ5 исчез значок MQl 5 сообщества и слетели индикаторы. После обращения в Сервисдеск и выхода очередного обновления

ситуация с индикаторами, похоже, выровнялась, а вот значок так и не появился, что вызывает у меня сомнения в правильности работы терминала.

Я пробовал переустанавливать терминал, попробовал установить от другого брокера, но результат всё тот же.

При этом я, вроде авторизовался в терминале, во всяком случае в маркете мои покупки отображаются. В МТ4, кстати, значок присутствует. Кто подскажет, что с этим делать?


                                                              

 
Angler68 #:

Всем добрый день!

Может, кто-то может подсказать: у меня после установки обновления на МТ5 исчез значок MQl 5 сообщества и слетели индикаторы. После обращения в Сервисдеск и выхода очередного обновления

ситуация с индикаторами, похоже, выровнялась, а вот значок так и не появился, что вызывает у меня сомнения в правильности работы терминала.

Я пробовал переустанавливать терминал, попробовал установить от другого брокера, но результат всё тот же.

При этом я, вроде авторизовался в терминале, во всяком случае в маркете мои покупки отображаются. В МТ4, кстати, значок присутствует. Кто подскажет, что с этим делать?


                                                              

У одного пользователя была такая же ошибка - его длинный пост ниже (машинный перевод с английского):

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Окно входа в МТ5 не появляется

easy_trades , 2024.02.02 14:20

У меня похожая проблема, но значок MQL5.Community вообще недоступен!

Я использую сборку MT5 4159 на своем AWS VPS. Я попытался обновиться до бета-версии сборки 4163 , но все равно безуспешно! Я также пробовал терминалы MT5 других брокеров, а также пробовал переустанавливать существующие. Я также безуспешно открыл новый экземпляр VPS!

Мне удалось войти в систему через Файл > «Войти в MQL5.community», однако значок в правом верхнем углу по-прежнему недоступен, и, следовательно, функция обмена сообщениями также недоступна.

Кто-нибудь смог успешно решить эту проблему?

No MQL5.Community icon!

Ему посоветовали -

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Окно входа в МТ5 не появляется

hk.trade , 2024.02.01 22:12

Раньше у меня была похожая проблема, и она была решена путем установки Microsoft Edge Webview2.

Надеюсь, это сработает для вас — ссылка для скачивания ниже.

Microsoft Edge WebView2 | Разработчик Microsoft Edge

и у него все исправилось -

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Окно входа в МТ5 не появляется

easy_trades , 2024.02.02 14:37

Ух ты, это было быстро! Это фактически решило проблему!

Я использовал Windows Server 2022, и на нем не должно быть предустановлено WebView2. Я только что установил загрузчик Microsoft Edge WebView2 , и теперь значок MQL5.Community работает правильно. Спасибо HK.trade


 
Sergey Gridnev #:

Речь же шла про устранение ошибок компилятора, а не о поиске обходных путей.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3482#comment_52121647

Обходным путем это назвать нельзя, потому что объявив такой конструктор - сразу теряется возможность использовать список инициализации:

struct A {
    A( const A& ) {}
    int a;
};
void OnStart()
{
    A a{0}; //Error: 'a' - cannot be initialized with initializer list
}

а это крайне нежелательно

1...347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492...3696
Новый комментарий