Ошибки, баги, вопросы - страница 3487
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начал тему ошибок в справочнике MQL5. Но, она не нашла живого интереса. Не буду ее продолжать, пишу сюда.
MQL5/Константы, перечисления и структуры/Константы графиков/Типы событий графика
"Пример обработки события CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL"
Ошибка "init", вместо "int". (Соответственно, не компилируется)
Опечатка "снопке", правильно "кнопке".
А какая принципиальная разница?
Справочник MQL5/ Методы матриц и векторов/ Инициализация/ Init
Приведен пример.
Суть проблемы: в примере для <<Init>>, собственно <<Init>> ни где не используется.
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет:
А какая принципиальная разница?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes#interface
...Интерфейс нельзя объявить внутри объявления класса или структуры...
Разницу не знаю, но документация явно запрещает так делать
Разницу не знаю, но документация явно запрещает так делать
Как так? "Интерфейс нельзя объявить внутри объявления класса или структуры" !?
Так объявим интерфейс внутри интерфейса:
Что то принципиально изменилось?
Где хранится настройка свертывания/раскрытия группы входных параметров?
1. Кладем на график индикатор из Индикаторы\Трендовые\Parabolic SAR (step 0.002, max 0.02), зеленым.
2. Добавляем индикатор из Индикаторы\Examples\ParabolicSAR (step 0.002, max 0.02), синим.
3. Данные различаются. Отличие возникает в момент, когда шаг поправки цены ("acceleration factor") доходит до max значения.
Можно ли хотя бы выложить где-то код индикатора из Трендовые\Parabolic SAR, чтобы понимать, почему так происходит?
Где хранится настройка свертывания/раскрытия группы входных параметров?
Каждый раз после компиляции группы раскрываются сколько их не закрывай?
Это поведение групп изрядно нервирует, особенно если параметров много, ведь в том и должно быть удобство, что бы группе быть схлопнутой.
Каждый раз после компиляции группы раскрываются сколько их не закрывай?
Это поведение групп изрядно нервирует, особенно если параметров много, ведь в том и должно быть удобство, что бы группе быть схлопнутой.
Только сегодня обнаружил схлопывание.
Сам использую их, как замену этого.