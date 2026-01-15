Ошибки, баги, вопросы - страница 3487

Начал тему ошибок в справочнике MQL5. Но, она не нашла живого интереса. Не буду ее продолжать, пишу сюда.

MQL5/Константы, перечисления и структуры/Константы графиков/Типы событий графика

"Пример обработки события CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL"

Ошибка "init", вместо "int". (Соответственно, не компилируется)

Опечатка "снопке", правильно "кнопке".


 
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет: 
class A {
    class     B1 { public: virtual void f() = 0; }; //нормально
    interface B2 {         virtual void f();     }; //Error: 'B2' - interface nesting is illegal
};

А какая принципиальная разница?

 

Справочник MQL5/ Методы матриц и векторов/ Инициализация/ Init

Приведен пример.

Суть проблемы: в примере для <<Init>>, собственно <<Init>> ни где не используется.

 
A100 #:
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет:

А какая принципиальная разница?

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes#interface

...Интерфейс нельзя объявить внутри объявления класса или структуры...

Разницу не знаю, но документация явно запрещает так делать

 
Vladislav Boyko #:

Разницу не знаю, но документация явно запрещает так делать

Как так? "Интерфейс нельзя объявить внутри объявления класса или структуры" !?

Так объявим интерфейс внутри интерфейса:

interface A {
    class     B1 { public: virtual void f() = 0; }; //нормально
    interface B2 {         virtual void f();     }; //Error: 'B2' - interface nesting is illegal
};

Что то принципиально изменилось?

 

Где хранится настройка свертывания/раскрытия группы входных параметров?

input group "Group1"
input double InpLots          =0.1; // Lots
input int    InpTakeProfit    =50;  // Take Profit (in pips)
input int    InpTrailingStop  =30;  // Trailing Stop Level (in pips)

input group "Group2"
input int    InpMACDOpenLevel =3;   // MACD open level (in pips)
input int    InpMACDCloseLevel=2;   // MACD close level (in pips)
input int    InpMATrendPeriod =26;  // MA trend period

void OnInit() {}
 

1. Кладем на график индикатор из Индикаторы\Трендовые\Parabolic SAR (step 0.002, max 0.02), зеленым.

2. Добавляем индикатор из Индикаторы\Examples\ParabolicSAR  (step 0.002, max 0.02), синим.

3. Данные различаются. Отличие возникает в момент, когда шаг поправки цены ("acceleration factor") доходит до max значения.

Можно ли хотя бы выложить где-то код индикатора из Трендовые\Parabolic SAR, чтобы понимать, почему так происходит?


 
fxsaber #:

Где хранится настройка свертывания/раскрытия группы входных параметров?

Каждый раз после компиляции группы раскрываются сколько их не закрывай?

Это поведение групп изрядно нервирует, особенно если параметров много, ведь в том и должно быть удобство, что бы группе быть схлопнутой.

 
Andrey Dik #:

Каждый раз после компиляции группы раскрываются сколько их не закрывай?

Это поведение групп изрядно нервирует, особенно если параметров много, ведь в том и должно быть удобство, что бы группе быть схлопнутой.

Только сегодня обнаружил схлопывание.

Сам использую их, как замену этого.

input string inGroup1 = "================Group1";
 
Число 1.2265, казалось бы что проще превратить его в 122650, надо только передвинуть точку и вроде не должно быть потери точности. Как же я ошибался...
1...348034813482348334843485348634873488348934903491349234933494...3696
