Нет сообщения об ошибке доступа:
Не понял.
У него неймспейс другой будет.
Не понял.
Возможно так понятнее будет:
А почему он тут должен стать приватным?
Он здесь не сам по себе, а связан цепочкой наследования. А сам по себе выглядел бы так:
Здравствуйте. Что то произошло с МТ4, уже обновил, но не помогло!
При запуске бота в тестере по умолчанию даётся 1000 баров истории на выбранном ТФ, значит все остальные ТФ отобразятся в этом диапазоне,
Например - запускаю Н1 = 1000, значит если запрошу сейчас кол-во баром на М30 будет 2000, на М15 4000 и тд,
Но выдаёт все по 1000, но это не везде, как то рандомно стало всплывать, например запускаю в августе норм, а в июле сбой,
вот на скрине такой пример, запустил на М30 и запросил М1 М5 М30 и Н4, все по 1000
Что случилось с терминалом, никогда такого не было, час назад началось?!
Вот запустил в другой месяц и данные по истории корректные, в зависимости от ТФ