Ошибки, баги, вопросы - страница 3426

Нет сообщения об ошибке доступа: 
class A {};
class B : A {};
class C : B {
    class D : A {}; //нормально ???
};
 
A100 #:
Не понял.

 
В Java вложенные классы - норма.
Но использование будет выглядеть так:
C::D class_d.

В MQL класс можно определить внутри другого класса, но он попадёт в глобальную область.
D class_d.

На мой взгляд, реализация в MQL неверная.
 
Sergey Gridnev #:
У него неймспейс другой будет.

class A {};
class B : A {};
class C : B {
public:    
    class D : A {};
};

void OnStart()
{
  C::D d; // OK.
  D d2; // 'D' - undeclared identifier
}
 
fxsaber #:

О! Тогда - норм! ✌️
 
fxsaber #:

Возможно так понятнее будет:

class A {};
class B : A {};
class C : B {
    class D : A {}; //Ожидалось: Еrror: A::A is private within this context
};
 
A100 #:

А почему он тут должен стать приватным?
 
Sergey Gridnev #:
А почему он тут должен стать приватным?

Он здесь не сам по себе, а связан цепочкой наследования. А сам по себе выглядел бы так:

class A {};
class B : A {};
class C : B {
    class D : ::A {}; //нормально
};
 

Здравствуйте. Что то произошло с МТ4, уже обновил, но не помогло!
При запуске бота в тестере по умолчанию даётся 1000 баров истории на выбранном ТФ, значит все остальные ТФ отобразятся в этом диапазоне, 

Например - запускаю Н1 = 1000, значит если запрошу сейчас кол-во баром на М30 будет 2000, на М15 4000 и тд, 

Но выдаёт все по 1000, но это не везде, как то рандомно стало всплывать, например запускаю в августе норм, а в июле сбой,
вот на скрине такой пример, запустил на М30 и запросил М1 М5 М30 и Н4, все по 1000

Что случилось с терминалом, никогда такого не было, час назад началось?!



Вот запустил в другой месяц и данные по истории корректные, в зависимости от ТФ


 
Привет. Как будет выглядеть код советника который открывает сделку и сразу же выставляет тейк на ближайшую котировку? После закрытия сразу же новую открывает 
