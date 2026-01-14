Ошибки, баги, вопросы - страница 1708
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте. Уважаемая администрация.
Самое главное - какой браузер? В настройках большинства можно подкрутить useragent и получить десктопную версию сайта. Также и масштабирование должно работать.
При отладке очень часто нарываюсь на ситуацию, когда SHIFT+F5 не срабатывает, сколько не нажимай.
Залезаю в Меню -> Отладка -> Завершить - срабатывает железно. По комбинации клавиш - иногда.
Просьба добавить горячую клавишу вкл/выкл автопрокрутки лога
Написал индикатор
когда двигаю график влево-вправо, иногда на мгновение пропадает ShortName (с цифрами в левом-верхнем углу) индикатора и все данные буферов исчезают. Но это только на мгновение. Далее все показывается, как надо.
Подскажите, как поймать это мгновение? По какому условию?
Проверял на prev_calculated == 0 - не в нем дело совсем. Возможно, кто-нибудь сталкивался с таким редким, но заметным на глаз мерцанием в какие-то мгновения.
При отладке очень часто нарываюсь на ситуацию, когда SHIFT+F5 не срабатывает, сколько не нажимай.
Залезаю в Меню -> Отладка -> Завершить - срабатывает железно. По комбинации клавиш - иногда.
Написал индикатор
когда двигаю график влево-вправо, иногда на мгновение пропадает ShortName (с цифрами в левом-верхнем углу) индикатора и все данные буферов исчезают. Но это только на мгновение. Далее все показывается, как надо.
Подскажите, как поймать это мгновение? По какому условию?
Проверял на prev_calculated == 0 - не в нем дело совсем. Возможно, кто-нибудь сталкивался с таким редким, но заметным на глаз мерцанием в какие-то мгновения.
Записал ситуацию на видео и три подряд-идущих кадра (центральный кадр - пропадание данных) вырезал в gif
По какому условию поймать эту ситуацию? Нужно, чтобы разобраться в причинах.
Записал ситуацию на видео и три подряд-идущих кадра (центральный кадр - пропадание данных) вырезал в gif
По какому условию поймать эту ситуацию? Нужно, чтобы разобраться в причинах.
А че не 200 кадров в секунду?