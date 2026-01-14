Ошибки, баги, вопросы - страница 1708

Новый комментарий
 
Здравствуйте. Уважаемая администрация.  
Часто пользуюсь телефоном. Сейчас заболел и пишу только на нем но есть проблемы 

1. Версия андроид 
2. В личных сообщениях нет возможности перевода. А раньше был вроде. Иногда пишут на испанском немецком. Хз что они там пишут))) английский то ладно. И кстати раньше был баг при переводе что не помещается вся панель доступных языков 
3. В описании продукта в обзоре видео слишком большое. Можно ли его растянуть по мобильному. Тоесит сделать его меньше на экране мобилки. 
4. Самая главная ошибка. Не могу написать в личку новому человеку с мобилки. Нет кнопки даже. Вот читаю отзыв например. Хочу написать человеку а как?  Нет кнопки написать. 
5. И вот ещё. В мобильной версии нет панели для набора текста. Понимаю что это лишнее но все же))) хоть что нибудь из управления добавьте. Ведь телефон это второй комп. 
6.еще не отображается значок избранного вверху. 
 
Vladislav Andruschenko:
Здравствуйте. Уважаемая администрация.  
Часто пользуюсь телефоном. Сейчас заболел и пишу только на нем но есть проблемы 

1. Версия андроид 
2. В личных сообщениях нет возможности перевода. А раньше был вроде. Иногда пишут на испанском немецком. Хз что они там пишут))) английский то ладно. И кстати раньше был баг при переводе что не помещается вся панель доступных языков 
3. В описании продукта в обзоре видео слишком большое. Можно ли его растянуть по мобильному. Тоесит сделать его меньше на экране мобилки. 
4. Самая главная ошибка. Не могу написать в личку новому человеку с мобилки. Нет кнопки даже. Вот читаю отзыв например. Хочу написать человеку а как?  Нет кнопки написать. 
5. И вот ещё. В мобильной версии нет панели для набора текста. Понимаю что это лишнее но все же))) хоть что нибудь из управления добавьте. Ведь телефон это второй комп. 
6.еще не отображается значок избранного вверху. 
Самое главное - какой браузер? В настройках большинства можно подкрутить useragent и получить десктопную версию сайта. Также и масштабирование должно работать.
 
Stanislav Korotky:
Самое главное - какой браузер? В настройках большинства можно подкрутить useragent и получить десктопную версию сайта. Также и масштабирование должно работать.
Файлы:
Screenshot_20160927-063103.png  96 kb
 

При отладке очень часто нарываюсь на ситуацию, когда SHIFT+F5 не срабатывает, сколько не нажимай.

Залезаю в  Меню -> Отладка -> Завершить - срабатывает железно. По комбинации клавиш - иногда.

 

Просьба добавить горячую клавишу вкл/выкл автопрокрутки лога

 

Написал индикатор

 

когда двигаю график влево-вправо, иногда на мгновение пропадает ShortName (с цифрами в левом-верхнем углу) индикатора и все данные буферов исчезают. Но это только на мгновение. Далее все показывается, как надо.

Подскажите, как поймать это мгновение? По какому условию?

Проверял на prev_calculated == 0 - не в нем дело совсем. Возможно, кто-нибудь сталкивался с таким редким, но заметным на глаз мерцанием в какие-то мгновения. 

 
fxsaber:

При отладке очень часто нарываюсь на ситуацию, когда SHIFT+F5 не срабатывает, сколько не нажимай.

Залезаю в  Меню -> Отладка -> Завершить - срабатывает железно. По комбинации клавиш - иногда.

HyperCam был запущен, он, похоже, перехватывал эту комбинацию клавиш.
 
fxsaber:

Написал индикатор

когда двигаю график влево-вправо, иногда на мгновение пропадает ShortName (с цифрами в левом-верхнем углу) индикатора и все данные буферов исчезают. Но это только на мгновение. Далее все показывается, как надо.

Подскажите, как поймать это мгновение? По какому условию?

Проверял на prev_calculated == 0 - не в нем дело совсем. Возможно, кто-нибудь сталкивался с таким редким, но заметным на глаз мерцанием в какие-то мгновения. 

Записал ситуацию на видео и три подряд-идущих кадра (центральный кадр - пропадание данных) вырезал в gif


По какому условию поймать эту ситуацию? Нужно, чтобы разобраться в причинах. 

 
fxsaber:

Записал ситуацию на видео и три подряд-идущих кадра (центральный кадр - пропадание данных) вырезал в gif

По какому условию поймать эту ситуацию? Нужно, чтобы разобраться в причинах. 

А че не 200 кадров в секунду?
 
Vasiliy Sokolov:
А че не 200 кадров в секунду?
Делал через VirtualDub. Сейчас найду прогу, чтобы замедлить можно было.
1...170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715...3695
Новый комментарий